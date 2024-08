La polémica del año en el tenis: el juez de silla cometió un grosero error en el punto final de un partido en Cincinnati y estallaron las críticas

La polémica del año en el tenis por la decisión de un juez de silla en el Masters de Cincinnati

El partido entre Jack Draper y Félix Auger-Aliassime por los octavos de final del Masters 1000 de Cincinnati culminó con un polémico desenlace y una intensa discusión por una mala decisión del juez de silla Greg Allensworth, que definió el duelo en favor del tenista británico por 5-7, 6-4 y 6-4.

La jugada clave se produjo en el último punto del partido cuando Draper, que estaba sacando con ventaja de 5-4 y 40-30 en el tercer set, voleó una pelota que, según el umpire, no tocó el suelo antes de pasar la red. Sin embargo, la mayoría del público presente en el estadio y el jugador canadiense, vieron claramente que el balón había picado en el suelo tras el impacto, lo que generó un acalorado debate sobre la validez del punto.

Durante el intercambio posterior al fallo, Auger-Aliassime increpó a Allensworth: “¿No viste que la pelota rebotó en el suelo?”. La respuesta del juez, sin embargo, fue mantener su decisión. Draper, por su parte, intentó justificarse diciendo que no pudo ver claramente la jugada: “No la vi. Yo te estaba mirando a vos (a Auger-Aliassime). Si hubiera una repetición, lo repetiría (el punto), pero no lo sé”, explicó el inglés.

Frente a este escenario, su rival canadiense le replicó: “No importa dónde estabas mirando, jugaste lo suficiente como para saber adonde va (la pelota) cuando le pegás”.

Finalmente, Auger-Aliassime, visiblemente afectado, pidió por la presencia del supervisor, quien tampoco pudo revertir la decisión. “Si me dijeras que (la pelota) tocó el suelo, volvería a jugar el punto, pero no lo sé”, insistió Draper, pero Roland Herfel (supervisor a cargo del juego) mantuvo la decisión original del umpire.

En un último intento por intentar que se repitiera el que fue el último punto del encuentro, Auger-Aliassime le pidió al juez de silla que confirmara su veredicto. “¿Estás 100% seguro, si no tenés ni un ápice de duda de que esa fue una volea limpia ganadora? Si me decís que sí, le daré la mano (a Draper) y se acabará el partido”.

El debate entre Felix Auger-Aliassime, Jack Draper y el supervisor de la ATP tras un punto que generó controversia (Susan Mullane-USA TODAY Sports)

¿Cuál fue la respuesta del juez de silla? Allensworth respondió con firmeza: “Tengo que decirlo como lo vi, Felix. Si tuviera alguna duda, te lo diría. Pero podemos volver a mirarla después del partido y si la veo mal, te lo admitiré. Ahora no puedo volver a mirarla”, repitió el umpire sobre su visión sobre la volea que, casi para todos, primero rebotó en el suelo antes de pasar del lado de la cancha del tenista oriundo de Canadá.

Tras la palabra final del juez de silla, Auger-Aliassime finalmente aceptó la derrota, saludó a Draper y se fue de la cancha con claros gestos de molestia en su rostro. La controversia en el Lindner Family Tennis Center de Cincinnati reavivó el debate sobre la incorporación de la asistencia de video en el tenis.

Novak Djokovic, que ya había sugerido modernizar el deporte para intentar que no quedara relegado frente al avance de otras disciplinas similares al tenis como el pádel o al pickleball, utilizó sus redes sociales para profundizar sus dichos tras el error que se produjo en el partido.

“Es vergonzoso que no tengamos una repetición en video de este tipo de situaciones en la cancha. ¡Lo que es aún más ridículo es que no tenemos la regla que permitiría a los jueces de silla cambiar la decisión original basándose en la revisión en video que se realiza fuera de la cancha! Todos los que miran televisión ven lo que sucedió en la repetición, pero los jugadores en la cancha se quedan en la “oscuridad” sin saber cuál es el resultado. Tenemos Hawkeye para las decisiones de línea, ¡vivimos en el siglo XXI tecnológicamente avanzado! Por favor, ¡asegúrense de que esta tontería no vuelva a suceder!”, escribió el serbio a pocos días de consagrarse campeón de los Juegos Olímpicos París 2024.

Justamente, Nole citó un mensaje que publicó Stefanos Tsitsipas, eliminado previamente por Draper durante el torneo, que también se hizo eco de la controversia al difundir un video en Twitter donde se observaba claramente que la pelota había rebotado tras la volea del inglés. “Creo que nunca ví un tiro como este”, dijo el tenista griego.

El partido comenzó en favor de Auger-Aliassime, ya que se quedó con el primer set por 7-5, mientras que Draper logró remontar y ganar el segundo parcial por 6-4, mismo resultado del set decisivo que terminó con una de las controversias del año en el tenis masculino.

En relación a esto, hay que mencionar que esta no es la primera vez que el umpire Greg Allensworth es apuntado por un error en la presente temporada. En Washington, el juez de silla decidió descalificar del torneo a Shapovalov luego que el tenista canadiense tuviera un cruce con un aficionado en la tribuna. Tras su decisión, el juez de silla fue duramente criticado en las redes.

Es más, en el propio Masters de Cincinnati durante el encuentro que protagonizaron Taylor Fritz y Nakashima, una bola se fue fuera de la línea, pero el ojo de halcón automático falló y no la cantó mala. Poco tiempo después, Allensworth decidió parar el punto porque le habían notificado y su resolución también generó dudas, ya que no dio el punto a Fritz tras el error de su rival, sino que mandó repetirlo por una normativa de la ATP.

El saludo entre los tenistas luego del final del partido (Susan Mullane-USA TODAY Sports)