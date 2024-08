Como en el estadio, pero en el bar: la espectacular “experiencia inmersiva” para ver partidos de fútbol que es viral

En un bar de Estados Unidos se puede ver un partido de fútbol como si estuvieras en la primera fila del estadio

La tecnología ha avanzado tanto que ya no hace falta ir a la cancha para observar un partido de fútbol como si estuvieras sentado en la primera fila del estadio. En la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, existe un innovador espacio llamado The Dome (El Domo), en el cual los asistentes pueden tener una experiencia inmersiva en un determinado evento gracias a una pantalla gigante que transmite imágenes en alta definición.

Las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales muestran cómo un grupo de personas disfrutó del partido que disputaron el sábado Manchester United y Fulham, en la primera fecha de la Premier League en el espectacular Cosm de Inglewood, cercano al SoFi Stadium. La experiencia inmersiva que ofrece este lugar situado en California ha captado la atención de los fanáticos del fútbol, quienes disfrutaron del espectáculo como si estuvieran en el mismísimo Old Trafford.

“¡Qué partido más intenso en el estreno de la Premier League! El Manchester United se impuso al Fulham con un emocionante gol en los últimos minutos del encuentro (1-0), y la energía del público fue inusitada. No te pierdas el choque del domingo entre el Chelsea y el Manchester City. Consigue ya tus entradas y disfruta de un descuento de 10 dólares en comida y bebidas sin alcohol presentando tu entrada de Cosm”, publicitaron en la cuenta del local en Instagram con la imagen de la experiencia vivida con el encuentro del United.

The Dome no es un bar convencional, ya que cuenta con varios monitores distribuidos por el local. En este espacio, las mesas están dispuestas como si fueran gradas y los espectadores se ven rodeados por una enorme pantalla LED de alta resolución que mide casi 892 metros cuadrados. Esta disposición crea la ilusión de estar en medio del partido, sumergiendo por completo a los asistentes en la acción del juego, ya que también se escuchan todos los sonidos de la cancha. Según la web de Cosm, “El Domo es más que un asiento en primera fila”, avalando que no se trata solo de una frase publicitaria, sino de una experiencia vivida por los espectadores.

La pantalla gigante del Domo de Los Ángeles, donde se proyectó el partido de Manchester United y Fulham

El impacto de The Dome ha sido significativo, con numerosas publicaciones y videos virales en las redes sociales mostrando la impresionante experiencia. Colin Cowherd, de Volume Sports, compartió imágenes de aficionados del Manchester United en Los Ángeles completamente absortos en el partido, que se desplegaba en la pantalla gigante. Todo esto ocurrió el pasado viernes 16 de agosto, coincidiendo con el partido en que 75.000 personas llenaron el Old Trafford para ver al Manchester United enfrentarse al Fulham en el inicio de la Premier League. Sin embargo, aquellos que asistieron al bar disfrutaron del partido virtual como si estuvieran en el propio estadio.

Un espectador impresionado comentó que la experiencia era “como verlo con un casco de realidad virtual y 100% inmersiva”, destacando la percepción de inmersión que ofrece The Dome. Aunque la experiencia es única, disfrutar de un evento en este tecnológico bar tiene su costo. Las entradas varían entre 22 dólares para la sección general y superan los 100 dólares para las áreas exclusivas.

La creación de The Dome ha sido un avance en la tecnología y la forma en que se pueden vivir los eventos deportivos fuera de un estadio real. No solo se trata de ver el fútbol; la tecnología detrás del magnífico domo también ha revolucionado la forma en que se siguen partidos de la NBA y peleas de la UFC, entre otros espectáculos.

La pantalla inmersiva que ofrece una experiencia única para ver partidos de fútbol en Los Ángeles