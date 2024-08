La relatora Lola del Carril sorprendió al lanzarse como cantante: “Es cuestión de romper la barrera de la vergüenza, del deber ser”

La canción de Lola del Carril, la relatora que se lanzó como cantante

Lola del Carril puede definirse como experta en derrumbar barreras. Surgida de un reality, en el que demostró la potencia de voz y un ritmo arrollador para la narración de los partidos, ostenta la medalla de haber sido la primera mujer en relatar un cotejo de Primera División masculino con apenas 23 años. Hoy, mientras sigue destacándose en rubro en ESPN, volvió a sorprender con un cambio de frente: se lanzó como cantante con su primer tema, “Estoy bien”, en colaboración con Nina Soncco, que ya está disponible en plataformas.

“Nina es su nombre artístico, se llama Marcos Lanzani, es un gran compañero, amigo mío, con el que empecé a rapear en los baños del colegio al que íbamos. Después nos separamos, cada uno siguió su camino, y nos unió la música. Él es productor, era la persona indicada, la que necesitaba que se cruzara en mi camino para poder materializar este sueño. Yo no tengo los recursos técnicos ni la capacidad para hacer una canción sola. La letra es compartida, igual que la música, la producción es de él. Yo le digo siempre, sos mi ángel en esto de la música”, describe Lola, que ya prepara “Heridas”, su próximo single, al que describe como una canción “indie pop”. Y allí la única protagonista es su voz.

La relatora comenzó a dar indicios de este nuevo camino en sus redes sociales y este jueves, también, en la TV. A diferencia del Bambino Pons, que innovó modificando letras de canciones en sus excéntricas y ya legendarias narraciones, Lola apostó a recorrer caminos paralelos con sus pasiones. Pero para sus amigos no representó una extrañeza. “Este año decidí con firmeza para incursionar en la música, lo tenía como un deseo, se me presentaba a través de amigos que hacen arte. Y sentí la fuerza de llevarlo a los hechos, de hacerlo realidad”, prologó el salto al vacío que dio convencida.

-¿Creés que te puede ayudar para su difusión el hecho de ser una relatora conocida?

-No sé si puede ayudar el ser relatora, es una linda manera de ver la vida de diferentes lugares, de ser versátil, jugar en otros frentes. No es lo mismo sacar una canción de la nada que ya estar en los medios, pero no dejo de estar en un nicho que es el deportivo. Es tocar una puerta nueva igual, me genera los mismos nervios porque es desnudarse ante otra audiencia. Pero hay un empuje detrás de ser relatora, la relatora que también canta. Todo pasa por lo mismo que es por la voz.

-¿Cómo creés que va a recibir esta faceta el mundo del fútbol?

-Todos mis amigos, colegas, compañeros, compañeras, siempre me alentaron mucho en esta faceta mía, desde el comienzo les llamó la atención, más allá de que todos tenemos múltiples facetas y muchas veces quedan en el ámbito privado. Les parecía disruptivo, se coparon. Yo organizo eventos de música también entre amigos, se acercan amigos de la música y el deporte, y los vengo uniendo a esos dos caminos, siempre me recibieron muy bien.

-¿Cuál es tu objetivo con esta incursión en la música?

-Estos días hablé mucho con amigos, que me decían ‘¿qué esperás de esto?’. Me lo pregunté, soy bastante neurótica, pienso todo una y otra vez. Y en realidad es una necesidad de expresar, de mover la energía. Es un privilegio, puedo hacerlo, empecé a incursionar y me gustó. La música pasó por mi camino y decidí hacerme cargo. Todos vamos a pasar y es cuestión de romper un poco la barrera de la vergüenza, del deber ser, para animarse a jugar en lo que a uno lo divierte. A mí me hace feliz, cada vez que hago algo con mis amigos, que cantamos y rapeamos, soy feliz. Es una regresión a un estadío infantil y lúdico. La música es un gran canal. Después, vivimos en un mundo material donde buscamos metas profesionales. Si el ir haciendo de a poquito, granito a granito, me lleva a un lugar de reconocimiento y de poder hacer un show, sería hermoso. Hacer un show es uno de mis grandes sueños. Pero paso a paso. El camino independiente es el que elegí porque es el que se me presentó. No tuve otra posibilidad. Me lancé desde un lugar pasional, pragmático, no tengo idea de qué va a pasar hacia adelante. Voy con mis tiempos, aprendiendo mucho, porque estoy en una instancia de total aprendizaje.

Ya prepara “Heridas”, su próximo single