Edinson Cavani y Kevin Zenón revelaron la cocina del golazo de Boca ante Cruzeiro: el pedido del uruguayo en los entrenamientos

Boca Juniors se impuso a Cruzeiro por 1 a 0 y quedó muy bien perfilado de cara a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras un primer tiempo irregular, pero con dominio, el Xeneize pudo doblegar al cuadro brasileño en el complemento y llevarse un triunfo vital pensando en la revancha del jueves próximo en Belo Horizonte.

Edinson Cavani volvió a anotar un golazo, y otra vez gracias a una impecable asistencia de Kevin Zenón, que ya lleva siete pase-gol con la camiseta de Boca Juniors. El tanto se dio tras una gran jugada colectiva que terminó con el ex Unión dejando mano a mano al uruguayo, que no perdonó al muy buen arquero brasileño Cássio.

“Creo que pudimos haber hecho un golcito más, pero como siempre digo, los goles hay que concretarlos y no mercerlos solamente. Creo que el segundo tiempo de hoy es un buen ejemplo para copiar y seguir trabajando. Hay que seguir mejorando porque queda todavía mucho por delante”, destacó Cavani, quien contó el detrás de escena de su golazo.

“Sí se la marqué, uno siempre está ahí pronto para tratar dónde puede hacer daño. La venía leyendo un poco a la jugada y cuando recibe Zenón entre líneas ya tenía pensado lo que quería hacer. Se dio así y menos mal, gracias a Dios pudimos sacar un triunfo”.

Kevin Zenón también dio su punto de vista del partido y aclaró: “Siempre jugamos como hay que jugarlos, como finales, a todos los partidos. Acá como de visitante, que nos cuesta un poco a la hora de jugar, pero siempre tratamos de jugarlos a todos como finales”.

El mediocampista devolvió el gesto del uruguayo y también dio detalles de lo que buscan en las prácticas: “Siempre me lo marca en cada entrenamiento, me dice mucho que a la hora que reciba me perfile para adelante y siempre intente meter esa bocha por más que me equivoque”.