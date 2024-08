Sorprendente medida en la Premier League: la razón por la que les pedirán a los árbitros que revelen de qué club son hinchas

Los árbitros de la Premier League deberán decir de qué equipos son simpatizantes a partir de la presente temporada (Reuters/Lee Smith)

La Premier League de Inglaterra intenta seguir implementando cambios en el algunos procedimientos arbitrales con el fin de transparentar las decisiones que se toman en los partidos de fútbol y, tal como se anunció hace unos días con el VAR 2.0, hay una nueva propuesta del director del colegio de árbitros de la liga para que cada uno de los referís declare de qué equipo es hincha.

En la previa al inicio de la competencia, que dará inicio el viernes con el partido entre Manchester United y Fulham, Howard Webb, el director del colegio de árbitros de la Premier League (PGMOL, por sus siglas en inglés), ha estipulado que a partir de esta temporada los árbitros deberán declarar cualquier afinidad o simpatía hacia equipos específicos.

Durante una reciente reunión de la PGMOL, Webb explicó la necesidad de transparencia para mantener la integridad del arbitraje en la Premier League. “Analizaremos y haremos ajustes si creemos que puede haber un conflicto de intereses si te declaras aficionado de un equipo en concreto”, afirmó el ex árbitro internacional, según información de la agencia EFE.

La regla no solo se aplica a los árbitros con simpatías hacia un equipo específico, sino también a aquellos que tengan conexiones personales con gente que trabaje en los clubes. “Estamos intentando que más jugadores se pasen a arbitrar, así que es algo en lo que tenemos que trabajar”, agregó el director del colegio de árbitros. A los fanáticos no se les dirá a qué clubes apoyan los árbitros durante la temporada de la Premier League, publicó el diario británico The Sun.

Howard Webb, presidente del colegio de árbitros de la Premier League, observa la final de la FA Cup femenina entre Arsenal y Chelsea (Reuters/Peter Cziborra)

Esta medida, que causó sorpresa y generó expectativas en el mundo, busca evitar situaciones conflictivas como la ocurrida la temporada pasada cuando el Nottingham Forest denunció a un árbitro del sistema VAR por supuesta simpatía hacia el Luton Town.

En abril del año pasado, Nottingham Forest emitió un comunicado denunciando que el árbitro Stuart Attwell, quien supervisó el VAR durante su partido contra el Everton, era aficionado del Luton Town. El conjunto en el que juega actualmente el argentino Gonzalo Montiel consideraba que esta simpatía representaba un conflicto de intereses significativo debido a que ambos equipos se encontraban luchando por evitar el descenso en ese momento.

Esta nueva normativa busca mejorar la transparencia y la confianza en el sistema de arbitraje, especialmente en un contexto donde los avances tecnológicos, como el uso del VAR, han aumentado el escrutinio sobre las decisiones arbitrales. El objetivo de la medida es que cualquier posible sesgo sea identificado y gestionado con antelación para garantizar que los partidos se desarrollen de la manera más justa posible.

La Premier League, siendo una de las ligas más seguidas y competitivas del mundo, se encuentra constantemente bajo la lupa de los hinchas y medios. Recientemente, las autoridades de la liga inglesa crearon una cuenta en Twitter con el nombre de @PLMatchCentre, que en su biografía se define como “el centro operativo para todos los partidos” del torneo encargado de proporcionar “información” de los compromisos. Un VAR 2.0 que acerca a los usuarios datos certeros sobre lo que ocurre en el momento.

La Premier League explicará a través de sus redes sociales las decisiones del VAR y de los árbitros. Esta nueva iniciativa, que se llevará a cabo en la cuenta @PLMatchCentre, comenzará a utilizarse en la temporada 2024-2025 (EFE/EPA/ADAM VAUGHAN)

El comunicado publicado en la página oficial del certamen manifiesta: “Por primera vez, la cuenta de redes sociales proporcionará explicaciones y actualizaciones casi en tiempo real sobre asuntos operativos y de arbitraje para cada partido de la Premier League. La cuenta publicará explicaciones fácticas de las decisiones arbitrales en el campo y la participación del árbitro asistente de video (VAR), incluyendo el papel de la tecnología en el proceso de toma de decisiones”.

“En ausencia de la transmisión en vivo del audio del VAR, ya que no está permitido en el fútbol, el Centro de Partidos de la Premier League podrá transmitir en redes sociales información casi en tiempo real desde el Centro VAR durante un partido”, expresaron. Precisaron que la cuenta permanecerá abierta para que “todos los seguidores la sigan con el objetivo de aumentar la transparencia en torno al VAR y el arbitraje”. El informe de la Premier League elaborado a comienzos de 2024 apunta a un 96% de acierto en las decisiones tomadas por esta herramienta desde su introducción.

Dentro de ese 4%, se registró un error escandaloso al comienzo de la temporada 2023/24, que afectó gravemente al Liverpool en un partido ante Tottenham. Los Reds, que estaban con 10 jugadores, se habían puesto 1-0 por el gol de Luis Díaz. El juez de línea esperó el delay de bandera recomendado y anuló la jugada por presunto offside del sudamericano.

A pesar de verse que estaba habilitado en la repetición, el VAR, a cargo de Darren England, validó la decisión de campo. El revuelo obligó a la publicación de los audios. Allí, se detectó que England pensó que se había cobrado el gol en lugar del fuera de juego, completó el chequeo y dejó seguir percatándose del error más tarde. Terminaron ganando los Spurs del Cuti Romero por 2-1.

Con ese antecedente a la vista, la Premier League quiere llevarle a los hinchas un espectáculo más confiable sobre el trabajo de los jueces en el Centro de Partidos, localizado en Stockley Park, un centro operativo que ayuda a la liga con el buen funcionamiento de las operaciones del día del partido de la competencia. “Está conectado con los 20 estadios de la Premier League, el Centro VAR y socios de transmisión en todo el mundo”, concluyó el mensaje de la organización.