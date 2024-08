Los Pumas y los All Blacks, con equipos confirmados para el segundo choque por el Rugby Championship

Santiago Carreras, apertura de Los Pumas (Andrew Cornaga/Photosport via AP)

Los Pumas tienen su alineación definida para el enfrentamiento contra los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship 2024. El partido se disputará en el icónico Eden Park de Auckland, un estadio donde los neozelandeses no pierden desde hace 30 años. Tras el triunfo en Wellington por 38-30, el staff técnico dirigido por Felipe Contepomi ha implementado tres cambios en el XV inicial para dar un nuevo golpe. El seleccionado argentino no ganó nunca en la historia dos partidos seguidos en tierras maoríes y busca una nueva hazaña para el rugby nacional.

El head coach ha decidido introducir a Julián Montoya como titular, reemplazando al ex jugador de Regatas, Ignacio Ruiz, quien ocupará un lugar en el banco de suplentes. El ex hooker de Newman volverá a ser el capitán en lugar de Pablo Matera. Además, Lucio Sordoni ingresará por Eduardo Bello y formará parte de la primera línea junto a Thomas Gallo. La segunda línea estará conformada por Marcos Kremer y Pedro Rubiolo, mientras que Franco Molina estará entre los suplentes. El pack de forwards se completará con el citado Matera, Juan Martín González y Joaquín Oviedo.

Entre los backs, no habrá modificaciones. El técnico decidió mantener los mismos siete, ya que todos terminaron en buenas condiciones el partido pasado y tuvieron un gran nivel . Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras mantendrán su rol de conductores, con Santiago Chocobares y Lucio Cinti en el centro de la cancha. Mateo Carreras y Matías Moroni jugarán en las puntas, y Juan Cruz Mallía seguirá como fullback.

El 15 inicial:

En la primera línea: Thomas Gallo, Julián Montoya (C), Lucio Sordoni. Los segundas: Marcos Kremer, Pedro Rubiolo. La tercera: Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo. Pareja de medios: Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras. Centros: Santiago Chocobares, Lucio Cinti. Los tres del fondo: Mateo Carreras, Matías Moroni y Juan Cruz Mallía.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Franco Molina, Tomás Lavanini, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Bautista Delguy.

El festejo de los argentinos tras derrotar a Nueva Zelanda. (Andrew Cornaga/Photosport via AP)

Por su parte, Scott Robertson, head coach de los All Blacks, realizará cuatro cambios en su equipo. Caleb Clarke será el wing en lugar de Mark Tele’a, Will Jordan ocupará el lugar de Sevu Reece y Rieko Ioane ingresará en lugar de Anton Lienert-Brown entre los backs. En los forwards, la única modificación será la inclusión de Tamaiti Williams por Ethan de Groot, quien sufrió una lesión en el cuello. Sam Cane, por su parte, será suplente y podría sumar sus primeros minutos del año.

Titulares: Tamaiti Williams, Codie Taylor, Tyrel Lomax, Tupou Vaa’i, Sam Darry, Ethan Blackadder, Dalton Papali’i, Ardie Savea (C), TJ Perenara, Damian McKenzie, Caleb Clarke, Jordie Barrett, Rieko Ioane, Will Jordan y Beauden Barrett.

Suplentes: Asafo Aumua, Ofa Tu’ungafasi, Fletcher Newell, Josh Lord, Sam Cane, Cortez Ratima, Anton Lienert-Brown y Mark Tele’a.

El enfrentamiento en Eden Park promete ser un emocionante capítulo en el Rugby Championship 2024. Los All Blacks intentaran levantar cabeza luego de la derrota la semana pasada, en la que recibieron la mayor cantidad de puntos como local de su historia.