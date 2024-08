Javier Altamariano, el jugador de Estudiantes de La Plata que se descompensó ante Boca Juniors, volvió a entrenar luego de cinco meses

Javier Altamirano entrenó de manera normal junto a sus compañeros en Estudiantes de La Plata

Una noticia alegró a todos en Estudiantes de La Plata. Javier Altamirano está preparado para regresar a las canchas de fútbol después de cinco meses de recuperación tras sufrir una grave convulsión. El jugador chileno, que se encontraba inactivo desde marzo, fue dado de alta y se reincorporará a los entrenamientos con sus compañeros en el conjunto platense.

Según anunció la institución mediante sus redes sociales, el futbolista chileno de 24 años vuelve a entrenarse con el grupo de manera normal’. Esta decisión marca un hito significativo en su recuperación desde el partido contra Boca Juniors por la fecha 11 de la Copa de la Liga 2024, donde inicialmente sufrió la convulsión.

“Parte Médico: Javier Altamirano recibió el alta médica y a partir del día de hoy se suma al grupo de manera normal ¡A meterle, Javi!”, expresaron desde el Pincha.

El proceso de recuperación de Altamirano ha sido intensivo y riguroso. Según el informe oficial de Estudiantes de La Plata, el jugador pasó por múltiples estudios que monitoreaban su evolución, particularmente de una trombosis cerebral que había impedido que pudiera someterse a entrenamientos físicos con contacto. Hasta la reciente confirmación de su alta médica, el ex Huachipato sólo podía realizar entrenamientos físicos y con pelota, pero evitando el contacto.

Eduardo Domínguez, entrenador del club, había anticipado que la vuelta del jugador no solo dependía de las evaluaciones médicas, sino también de la decisión personal del propio Altamirano. “Se está hablando que Javi tendría que tomar una decisión, ya no lo tomarían los médicos, sino que la tomaría él. Pero vamos a esperar, no nos queremos adelantar. Por ahí va la situación”, reconoció. Y luego, añadió: “Estuvo con la parte del hematólogo, ya le sacaron para que esté anticoagulado, no toma más esas medicaciones. Y ahora va con el neurólogo, el día martes”.

El alta médica se confirmó después de una última batería de estudios neurológicos, todos con resultados positivos. Los médicos lo habían sometido a análisis minuciosos, incluyendo la parte hematológica, por lo que ya no necesita medicación anticoagulante, lo que antes limitaba su capacidad de entrenamiento y competencia física.

El momento en el que Javier Altamirano cayó al suelo y fue atendido por sus compañeros

Altamirano y su familia tenían que tomar una difícil decisión sobre su regreso, considerando los potenciales riesgos que aún persisten. La decisión, finalmente, fue reincorporarse a las actividades normales del equipo, lo que ha sido comunicado oficialmente por el Pincha.

De esta manera, el director técnico Eduardo Domínguez tendrá un “refuerzo” interno para afrontar la recta final de la Liga Profesional. En esta ventana de transferencias el conjunto platense también sumó al lateral izquierdo paraguayo Santiago Arzamendia (Cádiz de España), al defensor Facundo Rodríguez (Liga de Quito), al delantero Luciano Giménez (Cuiabá) y al mediocampista uruguayo Gabriel Neves (San Pablo).

Tras quedar fuera de las competencias internacionales (fue último en su grupo en la Copa Libertadores, por lo que tampoco pudo clasificar a la Sudamericana) y ser eliminado de la Copa Argentina contra Central Córdoba de Santiago del Estero, el objetivo del PIncha en el semestre es el torneo local, competencia en la que tras 10 jornadas figura en la décima colocación con 15 unidades, cinco menos que el líder Huracán. Los de Eduardo Domínguez volverán a tener acción este domingo 18 de agosto, cuando enfrenten a Atlético Tucumán en condición de visitante.