Escándalo en el Ascenso tras una goleada 8-0: Fenix echó al DT de la Reserva y cinco futbolistas por sospechas de apuestas ilegales

Jugadores y el cuerpo técnico de la Reserva de Fénix fueron desafectados

La bomba explotó. Lo que parecía sería un partido más por la Fecha 19 del campeonato de Reserva entre Fénix y Excursionistas el pasado martes 6 de agosto en el estadio de Unión de Del Viso, derivó en un escándalo que conmovió al Ascenso y fútbol argentino. La olla de las apuestas ilegales parece haberse destapado luego de que el árbitro del mencionado encuentro suspendiera la acción cuando todavía faltaban 10 minutos para cumplirse los 90′ reglamentarios. ¿Qué pasó? El colegiado percibió una extraña actitud en los jugadores del Águila, que perdían 8-0 sin atenuantes ante Excursio.

Los goles de Galarza (2), Román, Zarza, Albornoz, Romero, Chiarelli y Pata no hicieron más que poner de manifiesto la pésima performance de Fénix o bien una intención deliberada de ir a menos. Según pudo saber Infobae, por este resultado y a la espera del informe arbitral, la _Comisión Directiva del club tomó la decisión de desvincular al entrenador del equipo y a cinco futbolistas que participaron de la goleada en contra.

“Es muy complicado manejar esto como institución, somos un club extremadamente humilde y no se sabe del sacrificio que hay atrás. Para nosotros es como si nos hubieran pegado una trompada en el mentón. Somos de los que tratamos de hacer las cosas bien, vimos que algo andaba mal y se terminó”, confió una fuente ligada a Fénix que intervino en la toma de decisión y remarcó que hay que despegar a la entidad de este caso aislado dentro de ella.

Hasta la decimocuarta jornada del certamen de Reserva, Fénix había cosechado cinco triunfos, un empate y siete derrotas, con tanteadores que resultaban lógicos dentro de cualquier competición. Pero a partir de la Fecha 15, a los dirigentes les empezó a llamar la atención una sensible merma en el rendimiento: al 6-1 en contra ante Colegiales se le sumó otro 6-1 desfavorable en el postergado de la sexta jornada ante Argentino de Quilmes y todo concluyó con el 0-8 que no llegó a completarse.

Al no contar con pruebas fehacientes que pongan en duda la honorabilidad del cuerpo técnico y algunos de los jugadores implicados, la determinación de Fénix fue desafectarlos de la institución por “cuestiones deportivas”. Desde la CD ya se comunicaron formalmente con cada uno de ellos (tuvieron que preservar los nombres por cuestiones legales) para efectuar la rúbrica en las próximas horas después de abonarles los honorarios hasta el último día trabajado y, a priori, ninguno de ellos se opondrá.

La Reserva de Fénix, bajo la lupa

Una voz que conoce del paño del Ascenso y las apuestas que se suelen realizar en distintas plataformas y bajo la clandestinidad le reveló a este medio que debido a la suspensión del partido, las apuestas que pudieron haberse realizado en el mismo se cayeron. Es decir que la casa de apuestas no perdió, los apostadores no se vieron beneficiados económicamente y el único perjudicado fue Fénix en el plano deportivo. Las agencias autorizadas para apostar online no permiten que se jueguen cifras estrafalarias, por eso estas timbas suelen originarse al margen de la legalidad.

La directiva de Fénix decidió echar al técnico ya que no manifestó nada frente a las reiteradas goleadas y a los jugadores por mal rendimiento: “Nos piden que denunciemos, pero no tenemos pruebas. No puedo ir con la filmación de un jugador que se hizo un gol en contra porque no va a ir preso por pegarle mal a la pelota”.

Otro de los clubes que está bajo la lupa es la reserva de Deportivo Laferrere, que en el último tiempo sufrió resultados categóricos en su contra: 9-2 ante Villa San Carlos, 7-0 ante Dock Sud, 6-1 contra UAI Urquiza, 6-0 frente a Sacachispas y 5-0 contra Villa Dalmine. “Fénix no está en las apuestas. Nosotros competimos en la B Metro, no hay que agarrársela con el plantel profesional porque los jugadores se cagan de hambre y se rompen el orto para entrar en los puestos de reducido. Hay familias y gente que no tiene nada que ver. Esto fue algo de 6 o 7 personas maliciosas que probablemente se hayan querido llenar los bolsillos con esto”, ventiló otra fuente.

Para el compromiso de mañana a las 10 de la mañana por la Fecha 20 del campeonato de Reserva ante Sacachispas, la directiva tomó la decisión de que se haga cargo del plantel Santiago Betoled, ayudante de campo de Gustavo Cisneros (DT de la Primera), junto a un preparador físico alterno.

FÉNIX, OBLIGADO A VENDER SU ESTADIO

El estadio de Fénix, inhabilitado pese a tener las medidas reglamentarias

Desde la entidad de Moreno también mostraron su preocupación por el rechazo por parte de la intendenta Mariel Fernández para habilitar el estadio que construyeron en esa localidad. Fénix compró las tierras, construyó una cancha con medidas reglamentarias y tribuna con capacidad para 2.500 espectadores y no puede ejercer la localía allí. Desde la intendencia les argumentaron que no quieren habilitar a clubes de fútbol a participar allí. “No sabemos por qué nos lo prohíben, la cancha está terminada. Vamos a ser el primer club de fútbol en tener que vender su cancha y hacer otra en otro lado”, bramaron.