Noah Lyles se subió al podio a recibir su medalla de bronce con barbijo tras haber corrido los 200 metros con Covid-19

El atleta estadounidense, quien ganó con Covid-19 la medalla de bronce en los 200 metros de los Juegos Olímpicos, subió al podio con un cubre bocas

Noah Lyles fue uno de los grandes protagonistas del atletismo en los Juegos Olímpicos de París. El velocista estadounidense, quien ganó la medalla dorada en los 100 metros, encendió las alarmas el jueves luego de ser retirado del Stade de France en silla de ruedas tras quedarse con el bronce en los 200 metros. La estrella del atletismo corrió la prueba con Covid-19 y en la ceremonia de premiación se subió al podio con un barbijo.

El campeón de los 100 metros, de 27 años, recibió su presea de bronce con el tapa bocas color negro, lo que recordó a una escena de los Juegos Olímpicos de Tokio, en 2021, que se realizaron en medio de la pandemia del coronavirus. El oriundo de Gainesville, Florida, no corrió en la prueba de relevos 4x100 con el equipo de los Estados Unidos debido a su enfermedad y concluyó su participación en París 2024 con dos medallas.

“Me desperté temprano, alrededor de las 5 AM del martes por la mañana, y me sentía realmente horrible. Sabía que era algo más que el dolor causado por los 100. Desperté a los médicos, hicimos las pruebas y, lamentablemente, resultó que había dado positivo por COVID-19″, declaró Lyles tras la prueba según reportó la cadena NBC.

“Mi primer pensamiento fue no entrar en pánico, pensando que he estado en peores situaciones. Sentí que he corrido en peores condiciones. Simplemente lo tomamos día a día, tratando de hidratarnos lo más posible, en cuarentena y definitivamente diría que me pasó factura, pero nunca he estado más orgulloso de mí mismo por poder venir aquí y conseguir una medalla de bronce. En los últimos Juegos Olímpicos me sentí muy decepcionado y esta vez no podría estar más orgulloso”, agregó.

Noah Lyles con barbijo en el podio recibiendo su medalla de bronce. El estadounidense corrió la prueba de 200 metros con Covid-19 (REUTERS/Alina Smutko) REUTERS

“Simplemente dije que íbamos a intentar ponernos en cuarentena lo máximo posible, mantenernos alejados, no intentar pasarlo por alto y, para ser honesto, darlo todo. Si no lo hubiera logrado, alguien definitivamente habría ocupado mi lugar y esa habría sido mi señal de que no merecía estar en la final”, concluyó.

El momento más emocionante fue cuando Letsile Tebogo, el atleta de Botswana, recibió la medalla de oro. El corredor africano dio el golpe en la prueba que tenía a Lyles como máximo favorito y además derrotó al estadounidense Kenneth Bednarek, quien se quedó con la de plata.

“Creo que, en mi caso, no puedo ser el rostro del atletismo porque no soy una persona arrogante ni ruidosa como Noah (Lyles)”, afirmó Tebogo tras ganar la competencia. “Creo que Noah es el rostro del atletismo”, en palabras que reprodujo el New York Post.

Otro tema que generó polémica fue la participación del velocista norteamericano tras dar positivo de COVID-19, algo que mantuvo oculto hasta finalizada la competencia. Tebogo comentó al respecto: “No diría que corríamos riesgo porque no es un deporte de contacto. Incluso durante los calentamientos en la sala de llamadas, él estaba allí solo. Me pregunté por qué. No quería hacer suposiciones sobre lo que podría estar pasando”.

El estadounidense Noah Lyles descansa tras quedar tercero en los 200 metros de los Juegos Olímpicos de París, el miércoles 7 de agosto de 2024, en Saint-Denis, Francia. (AP Foto/Martin Meissner) AP