La arenga final del DT de Las Leonas y la sentida despedida de la capitana Rocío Sánchez Moccia

El mensaje de Ferrara y Sanchez Moccia tras el triunfo de Las Leonas

Las Leonas consiguieron la tercera medalla para Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 luego de ganar el partido por el tercer puesto ante Bélgica en la tanda de penales Australianos. Fue 3-1 a favor tras el 2-2 en tiempo reglamentario. Sufrido, angustiante y trabajado: así fue el triunfo de la selección argentina de hockey femenino en la capital francesa para subirse al podio. Después de la acción, hubo más tiempo para la emoción en la intimidad.

Las cámaras captaron la arenga final de Fernando Ferrara, entrenador del elenco albiceleste: “Primero que todo, felicitaciones porque hicieron un torneo de la puta madre. Jugaron un torneo espectacular donde perdimos nada más que un partido, dejaron todo en la cancha. Segundo, gracias por representar así al país, gracias por representar así esta camiseta, gracias por hacer eso por la gente. Porque esto es espectacular, ese es el legado que tienen Las Leonas, independientemente que hoy están ustedes y mañana otras. Así que excelente trabajo. Felicitaciones, chicas. ¡Vamos Argentina!”.

Una vez que concluyó la arenga de Ferrara, la que tomó la palabra a pedido de sus compañeras fue la capitana Rocío Sánchez Moccia: “Gracias, las quiero mucho a todas. Me encantó ser parte de este equipo, me dieron toda la fuerza para llegar hasta acá. Las voy a extrañar un montón. Somos lo más, Argentina siempre, pero siempre. Esto es Argentina, carajo. Esto son Las Leonas, sin sufrir no somos Argentina. Me encantó ir hasta el final con ustedes, las voy a extrañar mucho. Gracias por todo, en serio”.

La capitana Rocío Sánchez Moccia se despidió de Las Leonas (REUTERS/Anushree Fadnavis) REUTERS

Unos minutos más tarde, un Ferrara más calmo se tomó un momento para analizar el partido y realizar un balance: “Arrancamos medio dudosos, pero a partir de ahí empezamos a tomar confianza con la bocha. No entró, no pudimos marcar la diferencia en la cancha, pero después se dio en los penales. Tenemos una arquera impecable. Elegí a las mismas que en los penales contra Alemania, ese era el grupo que iba a tirar”.

El DT concluyó: “El balance es súper positivo. Países Bajos hace seis Juegos Olímpicos que nos elimina sistemáticamente. Ahora perdimos solamente un partido, lo encontramos en la semifinal. A este equipo más no le puedo pedir. El problema es mucho más profundo, necesitamos una programación más amplia porque hace 20 años que domina Países Bajos en los Juegos y Mundiales. Es más profundo el tema”.

Cristina Cosentino, destacada durante el partido ante Bélgica, el campeonato completo y sobre todo la última tanda de penales consagratoria, también dialogó con TyC Sports: “Muy contenta por el resultado de hoy, ayudar a las chicas a conseguir la gran medalla que nos merecíamos llevar. Contentas por el equipo y el staff. Felices, no hay otra palabra”.

Los penales de Argentina Belgica por la medalle de bronce

“Todo este torneo lo disfruté entero. El objetivo era pasarla bien, divertirme, ahí es donde más salen las cosas. Cuantas más presiones y nerviosa te ponés, es peor. Traté de hacer lo que hicimos en todo el proceso, confiar en lo que entrenamos y simplemente jugar”, reveló su receta para el éxito.

La China Cosentino añadió: “Belu (Belén Succi) tiene una historia tremenda en Las Leonas, dejó el arco enorme que tenemos que ocupar. Este equipo se merece mucho laburo de atrás y es una forma de devolver el esfuerzo que hacen ellas y hacemos nosotras. Me voy muy feliz porque las cosas se dieron así, por los resultados y el rendimiento personal”.

Y contó por qué todavía Las Leonas no conocieron la Torre Eiffel: “Siempre que tuvimos un día de descanso, estuvimos en el sillón tiradas durmiendo la siesta. Ahora iremos a festejar ahí y después volvemos para la entrega de premios”.