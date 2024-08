El récord de LeBron James, la confesión de Curry y las polémicas frases del DT de Serbia: las perlitas del triunfo de Estados Unidos en París 2024

Todos los triples del partido entre Estados Unidos y Serbia por la semifinal en París 2024

Estados Unidos lo volvió a hacer. A pesar de llegar a estar 17 puntos por debajo de Serbia, el Dream Team sacó a relucir por qué nunca hay que darlo por muerto y se llevó el segundo boleto a la final de este sábado desde las 16:30 (hora argentina) ante Francia, su mismo rival de Tokio 2020. El vigente tetracampeón dorado irá por su quinto oro en fila ante el anfitrión después de afrontar uno de los compromisos más complejos de París 2024.

Los norteamericanos entraron al último cuarto 63-76 habiendo perdido todos los parciales y tuvieron un cierre de ensueño por 35-15 (95-91 final) para concretar la remontada gracias a la excelente actuación de Stephen Curry. El armador de Golden State Warriors finalizó la noche con 36 puntos, siendo la mayor anotación individual de la historia en una semifinal o final olímpica, según arrojó el estadígrafo Mister Chip. A nivel general, la marca máxima del Team USA le pertenece a Carmelo Anthony, cuando anotó 37 puntos contra Nigeria en la fase de grupos de Londres 2012.

El Chef sostuvo a su equipo desde los triples porque él solo anotó 9 de los 16 tiros efectivos desde la línea de 3 sobre 32 intentos a distancia. LeBron James (2), Joel Embiid (2), Devin Booker (1) Jrue Holiday (1) y Kevin Durant (1) aportaron los restantes. El partido se resolvió en esa asignatura porque los europeos perdieron eficacia en el cuarto final y terminaron con un magro porcentaje del 38% (15/39). Incluso, la distribución fue más equitativa porque Aleksa Avramović lideró la nómina colectiva con 4 triples. Todos los lanzamientos fueron recopilados por la transmisión oficial de Claro Sports en un video que dura cinco minutos y contempla la excelencia de dos equipos que eran favoritos al premio máximo antes de los Juegos Olímpicos.

El medio especializado, Pasion Basket, se hizo eco de las declaraciones de Curry finalizado el partido en el Bercy Arena de París: “Puedo decir sin miedo a equivocarme, que este ha sido uno de los mejores partidos de mi vida”. No fue el único que sobresalió porque LeBron ha logrado el cuarto triple-doble en la historia de los JJOO con 16 puntos, 12 rebotes (todos defensivos) y 10 asistencias con un detalle: es la segunda vez que lo hace en su cuenta personal. Los anteriores fueron de Alexander Belov en 1976 y de Luka Doncic en 2020.

Tan singular significó la remontada sobre el final que Estados Unidos es el segundo equipo que gana un encuentro del torneo olímpico en la rama masculina después de perder los primeros tres cuartos. Lituania inauguró esa nómina contra Croacia en Pekin 2008. Será la cuarta vez que enfrente a Francia en una final de Juegos Olímpicos. Los antecedentes previos hablan de un total predominio americano con tres victorias.

Los finalistas aprovecharon el momento de relajación tras el deber cumplido para alejarse de la pintura y descansar al calor de la noche francesa. El escolta de los Phoenix Suns, Devin Booker, publicó una fotografía en su cuenta personal de Instagram, seguida por más de cinco millones de usuarios, con los 12 jugadores que componen el plantel olímpico, mostrando la excelente camaradería de la delegación de cara a una instancia decisiva.

La foto subida por Devin Booker con el plantel completo de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos

Sin embargo, también hubo lugar para la polémica porque el entrenador de Serbia, Svetislav Pesic, lanzó sorpresivas declaraciones. El periodista, Donatas Urbonas, publicó en redes sociales una de las frases con foco en los jueces: “Intentamos hablar con los árbitros, pero ellos no intentaron hablar con nosotros, pero está bien. Estados Unidos no necesita ese tipo de ayuda contra nosotros. No tuvimos ese tipo de ayuda cuando nos agarraban con las dos manos y todo eso. Jugamos lo mejor que pudimos”.

“Han pasado cosas extrañas. Estoy tranquilo, no estoy enfadado, estoy decepcionado porque este equipo no obtuvo el respeto de los árbitros. Les dije a mis jugadores que no les hablaran, sino que pelearan”, fue otro de los dichos publicados por el periodista y historiador, Sergio Rabinal.