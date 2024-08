Diarios británicos acusaron de “robo” a la tiradora chilena ganadora del oro en los Juegos Olímpicos

Francisca Crovetto rompió la sequía chilena, que no ganaba una medalla desde los JJOO de Pekín 2008.

La chilena Francisca Crovetto se quedó este domingo con la medalla de oro del Tiro Skeet en los JJOO de París al vencer en una final electrizante a la británica Amber Jo Rutter, que tras un empate a 55 aciertos, se resolvió por 7-6 a favor de Crovetto. Sin embargo, luego de la premiación, la seleccionada inglesa dijo estar segura de haberle dado a los dos platos en el desenlace del duelo, lo que provocó que los diarios británicos decretaran de inmediato que los jueces le habían “robado” el primer lugar.

“Creo que di en el blanco con mi último tiro, pero desgraciadamente el árbitro no lo vio así. Así es el deporte, por desgracia. Pero el nivel es tan alto en estas finales que las otras medallistas también se lo merecen”, señaló, haciendo gala de un gran espíritu deportivo.

“Estoy sencillamente orgullosa de decir que soy medallista de plata para Gran Bretaña”, añadió la deportista, quien no pudo asistir a los JJOO en Tokio en 2020 pues se contagió de Covid. Fueron tiempos duros en los que incluso pensó en colgar la escopeta.

“No veía futuro. Pero creo que todo ocurre por una razón”, remató la deportista, quien hace solo cuatro meses fue madre.

Su reclamo no era menor, puesto que según el sitio oficial de los JJOO, “al final de la prueba, las repeticiones sugieren que Jo Rutter dio en el blanco, pero que el polvo púrpura del interior no estalló, así que se dio como fallo”.

Desde la organización recordaron que “el video replay no se usa en tiro en estos Juegos Olímpicos”.

Robo a mano armada

Las explicaciones de la organización de los JJOO no cayeron nada de bien en Inglaterra, país donde ese deporte es bastante popular en la clase aristocrática. “Amber Jo Rutter fue robada en la tanda decisiva por la medalla de oro”, tituló duramente The Sun, que no dudó en tildar a los jueces y la organización de “incompetentes”.

Por su parte, el Daily Mail aseguró que “las repeticiones muestran que a Amber Rutter, del equipo de Gran Bretaña, le roban una posible medalla de oro olímpica durante la controvertida definición contra Chile”.

Finalmente, The Independent sostuvo que la seleccionada inglesa habría tenido otra oportunidad si se hubiera implementado una tecnología similar al VAR para revisar los tiros discutibles.

“Amber cree firmemente que dio en el blanco en cuestión e instó a los jueces de Tiro a introducir de forma permanente la tecnología que se utilizó en los recientes Campeonatos Europeos, pero no en los Juegos Olímpicos”, remataron.

La inglesa Amber Jo Rutter, la chilena Francisca Crovetto y la norteamericana Austen Jewell Smith se saludan al final de la competencia.

La furia del DT

Todo indica que los medios ingleses se colgaron de las declaraciones del entrenador del equipo de tiro inglés, Richard Brickell, quien no escondió su enojo al ver cómo su pupila tenía que conformarse con el segundo lugar y la medalla de plata.

Brickell aseguró que todo el mundo se dio cuenta que Jo Rutter le había dado a los dos platos y no solo a uno en la ronda definitiva.

“Todos lo vieron, menos los jueces. Eso fue claramente un tiro con éxito”, afirmó.

“Todos los entrenadores sabían que era un tiro exitoso, todos en el estadio sabía que era exitoso y todos en casa también lo sabían”, añadió.

Sin embargo, lamentó que “desafortunadamente, las únicas personas que no lo vieron fueron los jueces”.

“Es un gran error para una medalla muy importante”, concluyó Brickell con tono molesto.

La victoria de Crovetto se vivió con entusiasmo en Chile, puesto que la última medalla que el país había logrado en los JJOO fue una de bronce que ganó el tenista Fernando González en Pekín 2008.