El golazo de taco de Milton Giménez para Boca ante Barracas Central en La Bombonera

Barracas Central había sorprendido a Boca en el inicio del encuentro en La Bombonera, por la fecha 9 de la Liga Profesional en La Bombonera. Una guapeada de Siro Rosané derivó en el remate cruzado de Maximiliano Zalazar, delantero formado en la cantera del Xeneize. Sin embargo, el local no dejó de buscar. Y encontró el 1-1 a los 37 minutos de la primera parte a través de un enorme gesto técnico de Milton Giménez, quien anotó su primer gol con la camiseta auriazul.

El elenco dirigido por Diego Martínez empujó en continuado y dispuso de varias chances, pero no lograba romper el cero. Hasta que Miguel Merentiel estiró el balón para la proyección de Lautaro Blanco, quien lanzó un centro a media altura, bien filoso. Por allí apareció el ex delantero de Banfield, quien ensayó un taco en el aire y venció la resistencia de Sebastián Moyano.

Así, el punta, de 27 años, que reemplazó a Edinson Cavani en el elenco titular ante el Guapo, firmó su primera conquista en su nuevo club. En realidad, ya había propiciado una ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, pero el balón terminó ingresando al arco tras un intento de rechazo fallido de Víctor Aguilera y el posterior rebote en Kevin Gutiérrez. Por eso, en aquel empate 2-2 del 8 de julio, no le dieron la conquista. Pero esta vez no quedaron dudas. Y resultó de gran factura.

Giménez es un ariete que se hizo bien de abajo. Pasó por Atlanta, Ferrocarril Midland, Comunicaciones, Central Córdoba de Santiago del Estero, Necaxa de México y el Taladro, desde donde dio el gran salto. En este mercado de pases lo quiso San Lorenzo, pero Boca fue a fondo y abonó más de USD 3.000.000 para garantizarse sus servicios hasta 2027.

“Me tocó pasar por todas las categorías del Ascenso y llegar acá es lo máximo. Estoy contento porque el club se fijó en mí. El camino que pasé me demostró que se puede. Es un ejemplo para los más chicos y para mi hijo”, dijo en su presentación, con Juan Román Riquelme, presidente y emblema de la institución, a su lado. “En el instante en que me comentaron de la posibilidad de venir acá, no lo pensé. Tomé una decisión rápida y fue todo más fácil. Todavía no lo procesé, no tomé dimensión de lo que estoy viviendo, es algo hermoso, de a poco vamos a ir cayendo con mi familia”, añadió. Ya empezó a pagar la confianza...