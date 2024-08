Una foto desafiante y un mensaje: los jugadores de Francia celebraron en las redes tras eliminar a Argentina

El francés Enzo Millot provocó a los argentinos tras la victoria y casi se desmadra todo en Burdeos (REUTERS/Susana Vera)

Y justamente Millot fue uno de los que también optó por enviar un mensaje desafiante en las redes sociales, horas después de la clasificación a las semifinales, instancia en las que el país anfitrión se topará con Egipto (eliminó por penales a Paraguay). “A Francia y su hermosa diversidad. Viva Francia”, fue la frase que publicó el número 12 en su cuenta de Instagram, junto a un par de imágenes del partido de ayer: una suya con los puños en alto y otra en la que encara a Nicolás Otamendi y es perseguido por el Diablito Echeverri.

"A Francia y su hermosa diversidad", publicó Enzo Millot tras la provocación en cancha a los futbolistas argentinos

La alusión clara del futbolista francés de 22 años que milita el Stuttgart de Alemania fue por el debate que se generó desde hace semanas tras la publicación de un video de Enzo Fernández durante la celebración de la selección argentina mayor por la conquista de la Copa América, en la que el volante del Chelsea junto a varios de sus compañeros cantaron una canción discriminatoria contra Francia que se había hecho viral entre la parcialidad albiceleste durante el Mundial de Qatar 2022.

Jean-Philippe Mateta, capitán y autor del tanto del 1-0, ya había hecho declaraciones que elevaron la temperatura del match: “Estoy impaciente por enfrentar a la Albiceleste. Lo ocurrido recientemente afecta a todos los franceses. Veremos qué pasa en cuartos de final”. Durante el match, tuvo un áspero cruce con Nicolás Otamendi tras empujar al arquero Gerónimo Rulli cuando ya estaba amonestado. Y, concluido el mismo, también publicó una foto desafiante en sus redes sociales.

Mateta publicó varias imágenes en las redes sociales: una de ellas era de un compañero suyo gritándole a un argentino en el piso

La captura de pantalla era de Loïc Badé, en un momento en que ganó un saque de arco tras ir al cuerpo a cuerpo con Lucas Beltrán sobre la línea final. El defensor francés le gritó en el rostro del delantero argentino con los puños apretados. Esa fue la imagen que Mateta utilizó en sus redes para graficar su alegría y desahogo por la victoria ante Argentina.

“Te festejan el gol en la cara, te insultan y te tratan de racista. Uno dice: ‘Yo no soy así, ¿por qué me tienen que decir esto?’ Uno se calienta. Me pareció raro también que justo después del partido fueron a festejar donde estaba nuestra familia. Se agrandó un poco demás lo que pasó con Enzo (Fernández), nosotros no somos así. No tengo ningún problema con los franceses, nunca lo tuve. Los invito que vengan a Argentina y se van a dar cuenta que nosotros somos cero racistas, somos amables con todos y tratamos que los que vienen a nuestro país la pasen de la mejor manera. La etiqueta que se nos puso de racistas está muy mal puesta”, declaró Beltrán en ESPN después de la eliminación y polémica.

Pero como si las tensiones entre los jugadores no hubiesen sido suficientes también se viralizaron imágenes de los franceses realizando un provocador festejo delante de los seguidores argentinos que llegaron hasta Bordeaux. El capitán argentino Otamendi, que expuso su furia con los colegas franceses que celebraron en la cara de los simpatizantes albiceleste, también se refirió a esta gresca en el campo de juego: “Uno fue a festejar al banco de suplentes nuestro. No entendía bien lo que había pasado, pero después me di cuenta que fueron a festejar con los nuestros. Una cosa es festejar dentro del campo con tu gente, hacé lo que vos quieras no me interesa, pero eso no me gusta. Va en cada uno”.

El portal francés RMC replicó también declaraciones de Tití Henry en el medio France 3: “Me volví para estrechar la mano del entrenador contrario. Y veo cosas. Me acaban de decir que Enzo Millot ha recibido una roja, veremos si se la merece. No me gusta este tipo de cosas. No fue necesario. No arruina la clasificación pero es inútil, realmente no estoy contento con eso. Un gran respeto por el equipo de Argentina. El único inconveniente es sacar una roja en el banquillo”.