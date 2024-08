Los jugadores franceses provocaron a los fanáticos argentinos y Otamendi se enfureció: “Que venga donde estamos nosotros”

El desafiante festejo de los jugadores franceses ante los fanáticos argentinos

Las más de 40 mil butacas disponibles en el Nouveau Stade de Bordeaux estuvieron ocupadas en su gran mayoría por fanáticos franceses que acompañaron a su selección en el esperado –y tenso– duelo contra Argentina por los cuartos de final del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos que tiene a París como sede.

El estruendoso abucheo al himno argentino y la gresca entre los futbolistas tras el pitazo final del árbitro uzbeko Ilgiz Tantashev que dictaminó la victoria del local 1-0 tuvo un capítulo más cargado de provocación que no se vio en la transmisión oficial.

Las cámaras de distintos espectadores presentes en el estadio de la ciudad de Bordeaux captaron el momento en el que un nutrido grupo de futbolistas de Les Bleus fueron corriendo rumbo a un codo del recinto para celebrar la clasificación justo donde se ubicaban los pocos simpatizantes de Argentina que pudieron estar presentes en el duelo.

Los fanáticos argentinos, rodeados de seguidores franceses, debieron ser custodiados por la Policía (Foto: Reuters/Susana Vera)

Uno de los que mostró esas imágenes fue el periodista del diario francés L’Equipe Florent Torchut, quien en sus redes sociales compartió la filmación y afirmó: “Los jugadores de la selección francesa que vienen a molestar (finalmente provocar) a la afición argentina”. La escena también pudo verse desde el corazón de la tribuna de la albiceleste, donde se vio además la respuesta de los fanáticos con tres dedos en el aire en clara alusión a la tercera estrella que Argentina conquistó ante Francia en el Mundial de Qatar 2022.

Las grabaciones que se viralizaron en redes sociales expusieron, por ejemplo, al defensor Soungoutou Magassa que milita en el Monaco y al zaguero del Sevilla de España Loic Badé, uno de los tres mayores que llevó Thierry Henry al certamen. También estaban en el lugar Kiliann Sildillia y el mediocampista Enzo Millot, quien se tomaba el escudo de cara al público. Éste último vio la tarjeta roja tras la gresca que se generó con los futbolistas argentinas apenas finalizó el encuentro y recibió una dura reprimenda en los medios de su entrenador.

Los simpatizantes argentinos presentes en Bordeaux (Foto: Reuters/Stephane Mahe)

“Al final lo que pasó no estoy de acuerdo. Mi jugador tuvo una tarjeta roja y eso no lo acepto. No debe pasar. Al final no queríamos hacer eso, pero no podía controlar lo que pasó. Fui a estrechar la mano del técnico y cuando me giré pasó lo que pasó. Para nosotros es muy importante llegar a la semi e intentar pasar ante Egipto”, dijo Tití Henry en TyC Sports. “No fue una revancha (lo de Qatar 2022). Ese fue el equipo A. No quiero entrar en ese debate. Al final hemos visto un partido de cuartos de verdad. Se parecía de un lado y del otro lado. Fue muy difícil. Hemos ganado, pero no me gustó lo que pasó al final de mi jugador”, agregó.

En las escenas también se vio que el capitán –y autor del único tanto– Jean-Philippe Mateta, quien se quedó con la cinta tras la salida de Alexandre Lacazette, apareció en el lugar para ordenar a sus compañeros que terminaran con la provocadora celebración.

Este suceso decantó en una explosiva declaración del capitán argentino Nicolás Otamendi ante las cámaras de TyC Sports tras el final del juego: “Respecto a los Juegos Olímpicos... Me da mucha bronca que los jugadores pueden festejar, gozar lo que quieran, pero después ir a donde están los familiares y festejarles ahí a ellos, creo que no... Había uno que no sé ni cómo se llama, Balde, Bade, no sé qué... Si tiene ganas de festejar que directamente que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí. Hablamos todo lo que tengamos que hablar. Me da bronca eso, que le festejen a ellos estando chicos, familiares. No está bueno. La verdad que es la bronca que me da”.

La Albiceleste cayó ante Francia en los cuartos de final

Enfocado puntualmente en la gresca entre jugadores, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, se expresó sobre el tema según replicó el medio RMC: “Ése fue quizás el único momento en el que las cosas se nos fueron un poco de las manos. Desde el principio he dicho que en el deporte, en el fútbol, hay que ser tan intenso como sea necesario en el campo, y luego mantener la calma cuando se sale de él. Tuvimos ese pequeño momento de olvido al final que nos llevó a esa pequeña refriega que no deberíamos haber visto. Pero nuestros jugadores también estuvieron sometidos a mucha presión y provocación durante el partido, y aguantaron hasta el minuto 100, porque desgraciadamente fue al final cuando las cosas se nos fueron un poco de las manos. Esa no es la imagen que me gustaría quedarme de nuestro equipo, porque por lo demás estuvo perfecto”.

El arquero Gerónimo Rulli también fue muy crítico con todos los hechos que se desataron tras el juego: “A veces hay jugadores que no saben ganar y pasa lo que pasa. Creo que es completamente evitable, no es una linda imagen para nadie. Nosotros como argentinos sabemos que cuando ganamos festejamos con nuestra gente y cuando perdemos felicitamos al rival y nos vamos para adentro. Ellos, la verdad, que algunos jugadores no saben. Creo que tenían algo guardado desde hace mucho tiempo”.

Incidentes En El Final De Argentina Francia