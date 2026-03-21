Un hombre se desorientó cuando se dirigía a visitar a su novia en Santiago del Estero, un camión lo atropelló y murió

El fiscal Hugo Herrera, a cargo de la investigación en Santiago del Estero, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue y sigue reuniendo testimonios

Un hombre de 76 años falleció durante la madrugada de este sábado en un siniestro vial en la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 697, cerca de la ciudad de Forres, departamento Robles, dentro de la provincia de Santiago del Estero. La víctima se dirigía a visitar a su pareja, pero se perdió en el camino y fue impactada por un camión.

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30, cuando un camión Ford Cargo que circulaba en sentido norte a sur atropelló al peatón —identificado como Dante Américo Díaz— que apareció sorpresivamente sobre la calzada, según precisó el medio local El Liberal.

El conductor del camión, un hombre de 50 años oriundo de Quimilí, declaró ante los efectivos de la Comisaría 52 que, tras sobrepasar a otro vehículo, se encontró de manera repentina con la víctima en el centro de la ruta.

Relató que intentó evitar el impacto, pero no consiguió frenar a tiempo y embistió al hombre con la parte frontal del vehículo. Personal de Criminalística y paramédicos acudieron al lugar de inmediato y constataron el fallecimiento de Díaz debido a las lesiones sufridas. El fiscal de turno, Hugo Herrera, ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial.

Durante la investigación, familiares de la víctima informaron a las autoridades que el hombre había salido de su vivienda en el paraje Higuera Chacra durante la tarde, expresando a uno de sus hermanos que iría a visitar a su novia.

Los parientes aportaron que el hombre padecía episodios de desorientación y problemas para identificar tiempo y espacio. Esa información fue incorporada a la causa para reconstruir el trayecto de la víctima previo al accidente.

Las actuaciones en el lugar y la recopilación de testimonios estuvieron coordinadas por el fiscal Herrera, quien dispuso las diligencias correspondientes. La causa sigue bajo investigación judicial y policial.

Accidente fatal en Chubut

El intendente de Rawson expresó su pesar por la muerte del funcionario municipal Leandro Bría y envió condolencias a los familiares

Otra tragedia vial tuvo lugar este viernes por la tarde sobre la Ruta 3 en la provincia de Chubut, luego de que dos vehículos chocaran de frente, provocando la muerte de tres personas y dejando a otras tres con heridas graves.

El accidente ocurrió poco después de las 19 a la altura del kilómetro 1695, a unos 40 kilómetros de la localidad de Garayalde. El impacto frontal entre una Ford EcoSport y una Toyota Hilux dejó ambos autos con severos daños materiales.

Según medios locales, los equipos de rescate que llegaron al lugar requirieron varias horas para poder sacar a los ocupantes, dada la magnitud del choque.

Las víctimas que perdieron la vida en el acto viajaban en la Ford EcoSport y fueron identificadas como Leandro Augusto Bría (38), su hermana Bárbara Bría (45) y su madre Elvira Raquel Morando (70).

El conductor de la EcoSport, Leandro Bría, trabajaba en el área de Obras Públicas de la Municipalidad de Rawson. En ese mismo auto viajaba un niño de 11 años, quien permanece internado en terapia intensiva, con fracturas en piernas, costillas y miembros superiores, según informaron medios locales.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por el intendente de Rawson, Damián Biss, a través de sus redes sociales. En un mensaje en Facebook, expresó: “Con profundo dolor lamento el fallecimiento de nuestro amigo, compañero de trabajo y funcionario municipal Leandro Bría, de su mamá y su hermana. Leandro fue una gran persona, un joven comprometido, trabajador y siempre dispuesto a dar lo mejor por nuestra ciudad”.

El mensaje continuaba: “Su partida nos genera una enorme tristeza y deja un vacío muy grande entre quienes tuvimos la oportunidad de compartir con él. En este difícil momento acompaño a su familia y seres queridos, deseándoles fuerza y consuelo para atravesar este difícil momento”.

Además del menor que iba con la familia Bría en la EcoSport, dos personas que viajaban en la Toyota Hilux sufrieron heridas graves. De acuerdo con el medio local, se trata de Iván Andrés Morellato y Fabiola Vanina Alonso, ambos de 52 años y oriundos de la provincia de Córdoba.

El hombre sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos, mientras que la mujer tuvo múltiples traumatismos y debió ser operada.

Según las primeras versiones, la EcoSport quedó destrozada sobre la calzada después del impacto, en tanto que la Hilux, también con daños importantes, terminó en la banquina.

Al lugar acudieron policías, bomberos, personal de Criminalística y de Gendarmería Nacional. El operativo obligó a cortar el tránsito durante varias horas, y recién en la mañana del sábado se liberó la circulación.