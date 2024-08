Pelotazo, lesión y abandono: el juego cargado de tensión entre Swiatek y Collins que terminó en escandalosas declaraciones en París 2024

El durísimo pelotazo de Collins a Swiatek en un duelo de tenis que preocupó en París 2024

Si bien Iga Swiatek quedó eliminada en semifinales de los Juegos Olímpicos ante la china Qinwen Zheng por 6-2 y 7-5, el tenso cruce que protagonizó la polaca con la estadounidense Danielle Collins en los cuartos de final aún se sigue jugando. Es que la victoria de la número uno del mundo por 6-1, 2-6, y 4-1 y abandono de la norteamericana, provocó un escandaloso cruce de declaraciones.

El duelo, celebrado en el prestigioso estadio Philippe Chatrier, vio a una molesta Collins enfrentarse a la tenista polaca no solo en el juego, sino también por fuera de él. La jugadora estadounidense, quien a sus 30 años está culminando lo que ha sido un resurgir en su carrera tenística, expresó públicamente su descontento con las demoras de Swiatek durante dicho partido.

Esta fricción alcanzó su punto álgido cuando Collins, de manera involuntaria, golpeó a Swiatek con una fuerte pelota al cuerpo, lo que llevó a la polaca a recibir atención médica brevemente en los vestuarios. Aunque inicialmente parecía que el incidente no tendría mayores consecuencias, la situación escaló rápidamente.

Iga Swiatek de Polonia reacciona después de ser golpeada por una pelota de tenis durante su partido contra Danielle Collins de Estados Unidos (REUTERS/Edgar Su)

Minutos después del incidente, Danielle Collins optó por retirarse del partido alegando una lesión y no tardó en criticar a su rival. En declaraciones recogidas por varios medios, la estadounidense acusó a Swiatek de ser falsa respecto a su lesión. “Le dije a Iga que no necesitaba ser falsa sobre mi lesión. Un montón de cosas suceden frente a la cámara. Muchas personas tienen carisma, comportándose de una manera en cámara y de otra en el vestuario. Yo nunca tuve la mejor experiencia, no siento que nadie deba ser falso. Pueden ser de la forma que realmente son, puedo aceptarlo. No necesito la falsedad”, dijo Collins, notablemente afectada por la situación.

No pasó mucho tiempo antes de que la respuesta de Iga Swiatek se hiciera pública. En una conferencia de prensa posterior al partido, la polaca desconoció la causa de las acusaciones formuladas por Collins y defendió su conducta. “En los torneos generalmente tenemos 5 minutos para ir al vestuario y cambiarnos. Le pregunté a la chica que me acompañó cuánto tiempo tenía, pero me dijo que eso no corría acá y podía regresar una vez que estuviera lista. Honestamente no sé cuánto tiempo pasó, no hice nada en contra de las reglas. No entiendo a qué se debió toda la situación”, explicó la ganadora de 22 títulos WTA.

Danielle Collins de Estados Unidos reacciona después de que Iga Swiatek de Polonia fue golpeada por una pelota de tenis durante su partido (REUTERS/Edgar Su)

Swiatek también enfatizó que su interacción con Collins nunca tuvo intenciones malintencionadas. “No he hecho nada desagradable contra ella. Solo quería felicitarla por su exitosa carrera, porque todos sabemos que este es su último año en el circuito. Sinceramente no sé qué quiso decir porque ni siquiera interactuamos de algún modo que pudiera generar sus dichos”, concluyó la polaca, quien al avanzar a las semifinales de París 2024 igualó dos récords históricos de Serena Williams.

Con solo 23 años, Swiatek se ha convertido en la sexta jugadora en lograr más de 25 victorias sobre arcilla en una sola temporada en este siglo. Las otras tenistas que han alcanzado esta marca incluyen a Ángeles Montolio, Jelena Jankovic, Sara Errani, y la mencionada Serena Williams. Este dato resalta el dominio que la polaca tiene sobre esta superficie, algo que quedó demostrado en sus actuaciones en torneos como Roland Garros, donde ya ha ganado en cuatro ocasiones.

Además, Swiatek ha igualado otro récord, siendo solo la tercera jugadora en alcanzar cinco semifinales en arcilla en un mismo año calendario. Este logro solo lo habían conseguido Williams y Errani en 2013. Durante la temporada alcanzó notables desempeños en torneos como Stuttgart, Madrid, Roma, Roland Garros, y ahora en los Juegos Olímpicos.