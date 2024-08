Peleaban por la medalla dorada en los Juegos Olímpicos y casi los sabotea una abeja: “No puedes bajar los brazos”

Ese pequeño insecto complicó al equipo surcoreano masculino y femenino, que se alzó con el oro en ambas pruebas

En los recientes Juegos Olímpicos de París 2024, dos representantes de Corea del Sur enfrentaron situaciones inesperadas y lograron superar obstáculos que habrían desconcentrado al común denominador del público. Durante las semifinales del torneo masculino y la final femenina de tiro con arco, los protagonistas se vieron perturbados por la presencia de abejas en momentos cruciales, lo que desató asombro y admiración por sus reacciones y actuación bajo presión.

Durante las semifinales masculinas entre Corea del Sur y China, Kim Je-Deok tuvo que ejecutar sus tiros finales en una situación de máxima tensión. Según precisó el diario español Mundo Deportivo, el primer set había terminado en empate y los surcoreanos habían ganado el segundo, por lo que el resultado del tercer parcial fue decisivo para comenzar a sacar el boleto a la final.

En un escenario crítico, Kim se dio cuenta de que una abeja se posaba en su mano izquierda, la cual sostenía el arco, justo antes de lanzar la flecha. Sin embargo, mantuvo la calma y logró un tiro perfecto, sumando un 10 impecable. Los arqueros surcoreanos ganaron el partido y alcanzaron la final, donde vencieron a Francia con un marcador de 5-1, consiguiendo su tercer oro olímpico consecutivo en esta disciplina.

Por otro lado, en la final femenina por equipos, una situación similar ocurrió cuando una gran abeja se posó en la mano izquierda de Lim Sihyeon durante la pareja final contra China. La deportista, consciente del insecto en su mano, lanzó su flecha firmemente y logró un 9, fundamental para encaminar la victoria de Corea del Sur por un ajustado 5-4. Este tiro fue decisivo, ya que un error podría haber complicado la obtención de la presea dorada.

El preciso instante que la abeja se coloca en la mano izquierda de Lim Sihyeon (Captura de video)

La habilidad de los arqueros surcoreanos para mantener la concentración y ejecutar tiros perfectos en circunstancias límite no es casualidad. Mundo Deportivo reveló que están sometidos a un riguroso entrenamiento psicológico para no distraerse ante cualquier imprevisto, ya sea lluvia, nieve o incluso la presencia de una abeja. Este entrenamiento les permite mantener pulsaciones bajas en medio de sus competiciones.

En este sentido, Kim Je-Deok hizo mención a este singular episodio en declaraciones divulgadas por el periódico citado: “Cuando me acerqué a la línea de tiro, apareció una abeja. La espanté, pero me siguió”. Y agregó cómo hizo para mantenerse enfocado: “Cuando la abeja cayó en mi mano, me grabé: ‘Esto son los Juegos Olímpicos y no puedes bajar los brazos’. Tenía una fuerte determinación para tirar”.

A todo el equipo de Corea del Sur les habían colocado un monitor de frecuencia cardíaca para medir su pulso durante la competencia. Sorprendentemente, el pulso de Kim se mantuvo normal, en unas 80 pulsaciones por minuto, según informó la misma fuente.

Kim Je-Deok, otra víctima de las abejas (REUTERS/Tingshu Wang)

En distinto sentido, es la segunda vez que Lim Sihyeon vuelve a ser noticia en menos de una semana porque el 25 de julio firmó la mejor marca femenina de la historia a nivel mundial y olímpico, siendo el primer récord logrado en estos Juegos. La logró en los 70 metros y con 72 flechas. Sus 694 puntos mejoraron en dos la marca mundial vigente hasta ese día y en 14 la olímpica, en manos de sus compatriotas Kang Chaeyoung en 2019 y An San en 2021, respectivamente.

La actual número 2 del mundo afirmó en ese momento: “Son mis primeros Juegos Olímpicos, así que quería darlo todo. Me preparé para ello y luego traté de disfrutarlo. El resultado llegó”. Posee más del 85% de duelos ganados y cuenta con una puntuación de 9,4 sobre 10 por cada lanzamiento de flecha.