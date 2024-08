Enzo Fernández lució la cinta de capitán en el amistoso del Chelsea tras la reconciliación con sus compañeros

Enzo Fernández, capitán en Chelsea tras el escándalo (Mike Zarrilli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Luego de la conquista de la Copa América con la selección argentina en Estados Unidos, Enzo Fernández generó revuelo por la publicación de un video en el que se mostró cantando una canción que ofendió a varios compañeros en Chelsea. La polémica se instaló en Francia e Inglaterra, ya que en el plantel de los Blues hay varios futbolistas de nacionalidad francesa. Ahora el mediocampista albiceleste se reincorporó a los entrenamientos, pidió disculpas y jugó sus primeros minutos en la pretemporada. Fue en un amistoso ante América de México, partido en el que llegó a ser capitán.

Enzo reemplazó en el entretiempo del cotejo que se llevó a cabo en el estadio Mercedes Benz de Atlanta (EEUU) a Kiernan Dewsbury-Hall y completó toda la segunda mitad. Al minuto 63, el portugués Renato Veiga sustituyó al capitán Reece James, quien le cedió la cinta al argentino hasta el final del encuentro. En Londres aseguraron que James y el defensor francés Axel Disasi tuvieron roles fundamentales para limar las asperezas entre sus compañeros y el ex River.

Antes de sumarse a los trabajos con su club, el volante de 23 años se detuvo unos momentos a bordo de su auto ante el pedido del programa A la tarde, del canal América TV. Inmediatamente, el cronista le preguntó sobre cómo se sentía en la actualidad y sus sensaciones después de la viralización de las imágenes, donde se lo ve entonando una canción condenada por su contenido: “Ya pedí disculpas, todo bien, gracias”.

Enzo jugó todo el segundo tiempo del amistoso que Chelsea le ganó 3-0 a América de México en Atlanta, Estados Unidos (Mike Zarrilli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fernández se disculpó con sus compañeros y se comprometió a realizar una donación significativa a una organización benéfica antidiscriminación, después de verse envuelto en una controversia por el video que circuló en las redes sociales. La decisión de disculparse y ofrecer una donación fue bien recibida por el club y sus compañeros de equipo, lo cual culminó en el cierre del procedimiento disciplinario interno por parte del club inglés.

Vale mencionar que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) realizó un reclamo ante la FIFA luego de que se viralizara un video de los jugadores de la selección argentina replicando una parte de una canción que contiene términos racistas contra la selección francesa, según confirmó el propio organismo este martes.

Wesley Fofana fue el primer jugador francés del Chelsea que criticó públicamente a Enzo Fernández tras la difusión del video del cantito en los festejos de la selección argentina tras ganar la Copa América, en el que hacía alusión al origen de los jugadores galos. “Fútbol 2024: racismo desinhibido”, escribió en una historia de Instagram, con una captura de la filmación.

Las diferencias quedaron de lado y el capitán del Chelsea, Reece James, le cedió el brazalete al argentino cuando fue reemplazado del campo (AP Photo/Jason Allen)

Pues bien, 24 horas después de que el mediocampista albiceleste se incorporara a la pretemporada tras los días extra de descanso que le otorgó el entrenador Enzo Maresca, Fofana le bajó la espuma a la polémica. En una conferencia de prensa tras una sesión de entrenamiento en Atlanta, el defensor, de 23 años, apoyó a su compañero de equipo, aclarando que “no es racista”. “Hablamos juntos”, indicó Fofana según declaraciones recogidas por el Daily Mail. “Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él explicó. Dijo lo siento porque no quería herir a los seguidores franceses ni a nadie”, agregó.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, había escrito el 16 de julio y repitió cara a cara con sus compañeros; varios de ellos lo habían dejado de seguir en Instagram.

El Daily Mail publicó que, tras discutirlo con sus compañeros de equipo durante la gira estadounidense, Fofana y el resto del equipo de Chelsea acordaron que la educación era la clave para evitar incidentes similares en el futuro. “Si yo estoy de un lado y Enzo del otro y peleamos todos los días o no hablamos o no estamos contentos, en el campo de juego entonces no jugamos bien”, comentó.