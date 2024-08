El radical cambio de actitud de uno de los franceses del Chelsea que criticó a Enzo Fernández: “No es racista”

Fofana y Enzo hicieron las paces en la pretemporada del Chelsea

Wesley Fofana fue el primer jugador francés del Chelsea que criticó públicamente a Enzo Fernández tras la difusión del video del cantito en los festejos de la selección argentina tras ganar la Copa América, en el que hacía alusión al origen de los jugadores galos. “Fútbol 2024: racismo desinhibido”, escribió en una historia de Instagram, con una captura de la filmación.

Pues bien, 24 horas después de que el mediocampista albiceleste se incorporara a la pretemporada tras los días extra de descanso que le otorgó el entrenador Enzo Maresca, Fofana le bajó la espuma a la polémica. En una conferencia de prensa tras una sesión de entrenamiento en Atlanta, el defensor, de 23 años, apoyó a su compañero de equipo, aclarando que “no es racista”. “Hablamos juntos”, indicó Fofana según declaraciones recogidas por el Daily Mail. “Le expliqué por qué no me gustaba el video. Él explicó. Dijo lo siento porque no quería herir a los seguidores franceses ni a nadie”, agregó.

El ex defensor del Leicester añadió que Fernández mostró arrepentimiento sincero y se comprometió a hacer una donación considerable a una organización benéfica contra la discriminación. En efecto, Enzo reunió al plantel para remarcar lo que ya había expresado en una carta en las redes sociales. “Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, había escrito el 16 de julio y repitió cara a cara con sus compañeros; varios de ellos lo habían dejado de seguir en Instagram.

Aunque Fofana aceptó la disculpa, subrayó la importancia de la educación cultural sobre las sanciones monetarias. “La donación es buena, pero lo más importante es no repetir el acto y que eduquemos a todos”, planteó. No quiero que Enzo pierda dinero. Él entiende eso y estoy contento así”, añadió.

La crítica de Fofana, que luego borró

El Daily Mail publicó que, tras discutirlo con sus compañeros de equipo durante la gira estadounidense, Fofana y el resto del equipo de Chelsea acordaron que la educación era la clave para evitar incidentes similares en el futuro. “Si yo estoy de un lado y Enzo del otro y peleamos todos los días o no hablamos o no estamos contentos, en el campo de juego entonces no jugamos bien”, comentó.

Como gesto de concordia, Fofana eliminó la publicación original en las redes sociales con su crítica al ex River. Tras su diálogo con el futbolista por el que los Blues pagaron 121 millones de euros, explicó: “Jugamos para el mismo club y el mismo escudo y entrenamos juntos. Ahora lo entiendo. Él me entiende. Todos están contentos”.

Este desagradable episodio, aunque doloroso, parece haber llevado a una mayor conciencia y comprensión entre los jugadores de diversos orígenes culturales en el equipo de Chelsea. “Necesitamos educar sobre esto porque las culturas son diferentes, muchos países. No tenemos la misma educación”, enfatizó Fofana. “Pero necesitamos educar a todos si no queremos una repetición”.

El francés admitió que se encuentra “aliviado” a partir de la resolución del asunto: “Ves que Enzo está de vuelta y estoy contento”. El club, incluso, buscó transmitir normalidad con los posteos en redes. Este martes, por caso, publicó una imagen con el regreso de los sudamericanos. “Moi y Enzo”, fue la leyenda que acompañó, junto a un corazón azul, la imagen de Caicedo y Fernández bajando del micro. Luego apareció una segunda imagen del volante campeón del mundo y de América en la pileta: “Hola Enzo”.