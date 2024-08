Una atleta mostró qué hay dentro de la misteriosa caja que les dan a los medallistas en los Juegos Olímpicos de París 2024

José Maligno Torres ganó la primera medalla para Argentina (REUTERS/Esa Alexander)

José Maligno Torres Gil ganó la primera medalla para Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 y paralizó al país. En la disciplina BMX freestyle, el rider nacido en Bolivia, nacionalizado argentino y criado en Córdoba dio el golpe esta mañana al obtener la presea de oro en una de las disciplinas más nuevas de la cita olímpica. Además del trofeo más preciado que se puede colgar un atleta en el podio, también le entregaron en mano una misteriosa caja rectangular que llamó la atención de propios y ajenos.

¿De qué se trata? Hace algunas horas, la mexicana Ana Paula Vázquez, que el domingo pasado ganó la medalla de bronce junto a sus compañeras Ángela Ruiz y Alejandra Valencia en la modalidad de equipo femenino de tiro con arco (vencieron a Países Bajos), publicó un video en sus redes sociales donde descubrió que alzan todos los medallistas en París 2024 a la par de sus respectivas preseas.

“Este video es para saber qué viene en la cajita que nos dieron con las medallas. No sabemos, pensamos que es un mapa”, explicó. Al destapar el contenido, Vázquez mostró que la caja contenía un póster de edición especial para los medallistas. Este póster muestra la Ciudad de París en todo su esplendor, incluyendo los diferentes escenarios de las disciplinas que se disputaron, así como el globo que transportaba la llama olímpica.

Ana Paula Vázquez cuenta qué hay en el estuche de los medallistas

“Este póster es especial porque obviamente solo lo van a tener los medallistas olímpicos. Es un póster básicamente de los complejos que armaron de las zonas turísticas de París y de otros lugares. Está muy chido y obvio va a ir enmarcado ya que tiene el grabado del logo de los Juegos Olímpicos de París”, comentó Vázquez.

La arquera azteca volverá a la actividad del tiro con arco en la rama individual este jueves 1° de agosto. Se enfrentará a la alemana Charline Schwarz en la ronda de los 32 vos de final, en punto de las 9:30 am (tiempo del centro de México). La atleta mexicana continúa con su camino en los Juegos Olímpicos, buscando más éxitos y haciendo historia para el deporte mexicano.

“Honestamente desde que llegué, del primer día tenía mucho miedo de lo que iba a pasar. No había competencia más importante en todo el planeta que ésta y sabía que tenía que morir acá”, declaró Maligno luego de la proeza en Francia. Y más tarde añadió: “En las primeras prácticas tuve muchas caídas importantes. Cuando ví las rondas de los atletas y quedaba la última del inglés, por dentro dije ‘chau, tengo la medalla de oro’. No puede ser lo que está sucediendo, todavía no lo creo. Estoy aguantando todos los sentimientos”.