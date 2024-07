Marcelo Gallardo estuvo en Mendoza: a qué fue y el pedido para que vuelva a dirigir a River Plate

Horas antes del anuncio de River sobre el futuro de Martín Demichelis, el Muñeco fue a ver a su hijo que juega en Independiente Rivadavia

Horas antes del comunicado oficial de River Plate en el que se anunciaba que Martín Demichelis dejará de ser el director técnico del equipo el domingo ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental, Marcelo Gallardo se encontraba en Mendoza para observar el partido de la Liga Profesional entre Independiente Rivadavia e Independiente.

La presencia del técnico más ganador en la historia de River en la ciudad cordillerana no pasó inadvertida y, al momento de ingresar al estadio Bautista Gargantini, el Muñeco fue abordado por algunos hinchas que le pidieron que vuelva a dirigir. “¡Volvé Gallardo, volvé!”, le gritaron algunos al DT mientras otros lo aplaudían.

El ex entrenador del Al-Ittihad de Arabia Saudita, vestido con lentes de sol y una gorra blanca, no realizó comentarios ante la prensa y se marchó a la platea para ver a su hijo, Nahuel, futbolista de Independiente Rivadavia, quien no ingresó en el equipo de Martín Cicotello, que venció 1-0 al Rojo de Avellaneda con gol de Sebastián Villa.

“Hola Marcelo, bienvenido a Mendoza”, expresó un cronista, a lo que el entrenador le agradeció por el cálido recibimiento. “¿Qué opinás de las críticas que recibe el cuerpo técnico de River?”, fue la pregunta que lo incomodó. “No, no hace falta...”, dijo Gallardo mientras se dirigía a la cancha.

* Marcelo Gallardo estuvo presente en el estadio de Independiente Rivadavia de Mendoza para ver a a su hijo

La llegada de Gallardo disparó todo tipo de rumores luego del anuncio de River Plate sobre la salida de Demichelis luego del partido de mañana ante Sarmiento de Junín en el estadio Monumental. Los fanáticos del Millonario se ilusionan con el retorno del entrenador que obtuvo 15 títulos en su paso como DT, que incluye la inolvidable final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca Juniors en Madrid.

Por el momento, los directivos de River Plate no han dado precisiones sobre quién podría ser el reemplazante de Martín Demichelis, que se despedirá el domingo del club. Por decantación, y ya que Gallardo se encuentra sin club, es uno de los candidatos naturales a ocupar el banco.

Por su parte, el presidente de River Plate, Jorge Brito, se expresó en su cuenta de Instagram con un mensaje para el técnico saliente: “Gracias por defender nuestro escudo como lo hacés desde que eras un chico, por los títulos obtenidos y por tu compromiso con River. ¡Todos los éxitos para lo que viene, Martín!”.