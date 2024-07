El video desde la tribuna que muestra la invasión de cancha de fanáticos en el partido ante Argentina y la investigación que iniciarán

El video que muestra como inicio la invasión de cancha en el partido Argentina - Marruecos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 comenzaron de una manera impensada con la polémica resolución del partido de fútbol masculino entre Argentina y Marruecos por la primera fecha del Grupo B, el cual terminó 2-1 tras estar un extenso tiempo “interrumpido” por una invasión de campo de fanáticos marroquíes tras el gol que señalaba el empate que terminaría siendo anulado dos horas más tarde.

Las imágenes del escándalo que se vivió durante el día uno de competencias continuaron replicándose en la segunda jornada, al igual que los comentarios de figuras emblemáticas del deporte a través de sus redes sociales. Fue en estas plataformas digitales en donde se publicó un video en el que se muestra cómo comenzó el incidente el cual se originó después del segundo gol de la selección argentina, que finalmente terminó siendo anulado por el juez sueco Glenn Nyberg en la reanudación del encuentro por una posición adelantada, detectada por el VAR, de Cristian Medina.

En la grabación se pudo ver el momento en el que fanáticos del conjunto africano sorprendieron al personal de seguridad que estaba en los laterales del terreno de juego. Desde las gradas, uno a uno fueron saltando hacia el campo cada vez con más frecuencia mientras otro grupo de seguidores arrojaba botellas dentro de la cancha e incluso petardos. Se detalló que fueron aproximadamente 20 personas los que invadieron el campo.

Un día después del insólito episodio, el cual despertó cientos de reacciones incluida la del capitán de la selección mayor de Argentina Lionel Messi, el COA emitió un comunicado oficial: “Ante los lamentables hechos ocurridos durante y después del partido de fútbol entre Argentina y Marruecos, el Comité Olímpico Argentino se solidariza con nuestros atletas y adhiere a la presentación que la Asociación del Fútbol Argentino hiciera ante la FIFA”.

El comunicado oficial del COA (Comité Olímpico Argentino)

Quien tomó la palabra fue el Jefe de Misión de la delegación argentina, Carlos Ferrea, en Radio La Red: “Actuamos siempre en doble comando. En la parte deportiva nuestro reclamo está direccionado hacia la federación internacional, en este caso FIFA. Ahí AFA hace el envío y nosotros respaldamos. La línea directa con FIFA la tiene AFA. Al respaldar nosotros a AFA, actuamos sobre el COI (Comité Olímpico Internacional) y lo informamos sobre lo sucedido. No estamos de acuerdo para nada con las situaciones que les tocó vivir a Mascherano y el equipo argentino. Y mucho menos con los silbidos al eqiupo nacional, son cosas que no se comparten, sean franceses, marroquíes o de otra nacionalidad. Está fuera de lugar”.

En tanto, el delegado albiceleste aclaró: “Lo que sucedió con el fútbol fue en una subsede. Esperamos al informe de la AFA para proceder y enviar el informe del COA respaldando a nuestros deportistas. En París, los franceses nos recibieron de la mejor forma. Esto es algo puntual que sucedió en una subsede porque puedo dar mil detalles de situaciones en las cuales hemos sido muy bien atendidos para el cambio de pasajes o situaciones extrañas de algunos atletas. Esto no trasciende a todos lados”.

Y añadió: “La competencia es competencia, el rugby se jugaba dos partidos cruciales y puede que haya algún tipo de malestar, pero en lo que respecta a las calles, gente y organización estamos muy contentos porque nos trataron de la mejor forma. De hecho el edificio de Argentina es uno de los mejores de la Villa Olímpica”.

Carlos Ferrea, Jefe de Misión de la delegación argentina en París 2024

Ferrea concluyó: “Deseo con mi corazón que la ceremonia inaugural sea normal porque estamos en una competencia olímpica que habla de valores, amistad y respeto. Si eso no sucede, nos estamos equivocando. En la Villa hay camaradería, compartimos con todas las nacionalidades y religiones. Pero no soy ajeno a la situación de los silbidos a nuestro himno, cosa que desapruebo enormemente. En su gran mayoría fueron los rivales, que nos quieren ganar en una competencia deportiva tan ajustada”.

Por otra parte, la agencia de noticias Reuters informó que “los organizadores de los Juegos Olímpicos de París están investigando qué provocó la invasión de la cancha durante el partido inaugural del torneo olímpico de fútbol”. “París 2024 está trabajando con las partes interesadas relevantes para comprender las causas e identificar las acciones apropiadas”, afirmaron los organizadores de los Juegos a la agencia de noticias en cuestión. “El partido se reanudó y pudo concluir sin problemas. París 2024 está trabajando con las partes interesadas para comprender las causas e identificar las medidas adecuadas”, sentenciaron.

Mientras que la Real Federación de Fútbol de Marruecos no se pronunció acerca del lamentable episodio que se produjo en Saint-Etienne ni en su sitio web oficial ni en sus redes sociales, la Asociación de Fútbol Argentino elevó un reclamo a la FIFA según confirmó Claudio Tapia, presidente de la entidad, en su cuenta en la red social X (antes Twitter).

“Fue lamentable lo que nos tocó vivir a los argentinos en Saint-Etienne. Esperar casi dos horas en el vestuario para que, después de la invasión al campo de juego por parte de espectadores marroquíes y de la violencia que sufrió la delegación argentina, que nuestros jugadores tengan que volver a hacer la entrada en calor y seguir jugando un encuentro que debió ser suspendido por el árbitro principal, es realmente un sin sentido que va contra las reglas de la competencia”, explicó el Chiqui en el escrito, en referencia a los hechos que se vivieron en el Estadio Geoffroy-Guichard de la ciudad de Saint-Étienne.

Hakimi se pronunció tras el escándalo con Argentina

El que sí habló sobre lo sucedido desde el lado del equipo africano fue su capitán, el jugador del PSG Achraf Hakimi. “Empezamos los Juegos Olímpicos con una victoria importante. Lamento la actitud de algunos aficionados durante el partido, que empañaron la imagen de nuestra fiel afición. Un comportamiento así no tiene cabida en el fútbol”, escribió el lateral de 25 años en Instagram, junto a un puñado de fotos del encuentro.

“Los tres capitanes de Marruecos entraron al vestuario y no querían seguir jugando. La posición nuestra era no jugarlo más porque nos tiraron un millón de cosas, se paró el partido siete veces... No me pasó nunca como jugador que en un partido de este nivel falle siete veces la seguridad. ¡Siete veces falló!”, detalló en declaraciones posteriores al encuentro el entrenador albiceleste Javier Mascherano.

Más allá de este histórico episodio, Argentina buscará dar vuelta la página este sábado 27 de julio desde las 10 de la mañana (hora Argentina) en el Parc Olympique Lyonnais de la ciudad francesa de Lyon ante Irak, que en el debut superó a Ucrania. Marruecos, en tanto, buscará la clasificación ante los europeos en la misma jornada, pero a partir de las 12 del mediodía (horario argentino).