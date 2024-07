Un luchador de MMA sufrió un colapso nervioso tras ganar la pelea: sus extrañas declaraciones en el ring

El luchador de MMA Iyean Varela sufre una crisis nerviosa tras su victoria

El luchador estadounidense Iyean Varela logró un récord de 2-0 como profesional al conseguir una guillotina en el primer round sobre Emerson García en Fury FC 94 el sábado por la noche. Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en una pesadilla viral. Varela ofreció lo que probablemente sea la entrevista post-pelea más furiosa en la historia de las MMA.

“Esa mierda me pasa todo el tiempo, estoy acostumbrado a esta mierda”, comenzó. Sin embargo, pronto comenzó a gritar a todo pulmón mientras hablaba de su entrenador Ray Borg, quien en su momento se hizo famoso cuando desafió a Demetrious Johnson por el título de peso mosca de UFC en 2017. Varela vociferó: “Entreno con Ray Borg. Él es un maldito peso mosca hijo de puta.”

Después de eso, el luchador de 125 libras cambió abruptamente la conversación de la pelea y su entrenador a los problemas personales que está enfrentando actualmente. “Estoy con el corazón roto. Tiempo fuera”, dijo Varela. “La única razón por la que entré en este deporte fue porque estas malditas chicas estúpidas quieren seguir rompiéndome el maldito corazón. Y mi abuela murió. Así que sí, estoy un poco molesto. Váyanse al carajo”.

El entrevistador no supo qué hacer, así que soltó una pequeña risa y le deseó lo mejor en su carrera antes de que los comentaristas intervinieran. Un miembro del equipo de transmisión hizo referencia a la famosa línea de Jason Bateman en la película “Dodgeball”, diciendo: “Es una estrategia audaz para ganar fanáticos, veamos si da resultados”.

Todos rieron y el tema de conversación cambió rápidamente. El extraño estallido de Varela pronto llegó a las redes sociales y los fanáticos expresaron sus opiniones. Un usuario reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter): “Bro, se fue por el precipicio con esa entrevista.” Otro broméo con la desconcertante escena: “Parece bastante bien equilibrado. No entiendo por qué las chicas no lo quieren. No tengo idea en absoluto”.

Una tercera persona comentó: “Lo que hace esto aún mejor es que su biografía de Instagram parece indicar que es maestro de escuela primaria. Apuesto a que su clase es una absoluta maravilla”. Alguien más siguió con la misma tónica: “Justo el tipo correcto de loco para las MMA. Este chico va a llegar lejos”.

Se se trató de una estrategia, Iyean Varela, el primer objetivo lo logró: a pesar de su corta experiencia en las artes marciales mixtas, llegó a estar en boca de todos. Habrá que aguardar por el impacto que genere su próximo combate.