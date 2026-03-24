El motivo detrás del cambio de arquero a los 2 minutos de partido que abrió el debate en Paraguay

Un debut insólito se registró en el fútbol paraguayo: Antoniel Armoa, futbolista juvenil de 18 años, fue titular como arquero para el Club 2 de Mayo por apenas un minuto y medio. El movimiento respondió a una cuestión reglamentaria vinculada al sistema de “minutos Sub 19”, clave tanto para el club como para la carrera internacional del jugador. El episodio, inédito por su brevedad y por la polémica que generó en redes sociales y entre especialistas, puso en el centro del debate la aplicación literal de normativas en la Primera División de Paraguay.

Apenas iniciado el partido contra Sportivo Luqueño, por la fecha 12 del campeonato nacional, Armoa fue sustituido por Ángel Martínez, habitual portero titular del equipo dirigido por Eduardo Ledesma, ex futbolista de Lanús. El hecho ocurrió exactamente al minuto y treinta segundos de iniciado el juego, lo que generó críticas inmediatas al entrenador, señalado por llevar al extremo una formalidad y exponer al joven guardameta a un debut testimonial.

El reglamento de la Primera División de Paraguay establece que “un futbolista puede sumar minutos de Sub 19 estando al servicio de la selección menor, siempre y cuando haya debutado en Primera”. Esta es la causa por la cual Armoa debía pisar el campo de juego, aunque fuera por segundos, para que sus futuros minutos con la selección nacional de Paraguay Sub 20 tuvieran validez en el registro obligatorio del club.

En diálogo con ABCDeportes de Paraguay, el propio arquero reveló: “Escuché rumores de que decían que podía arrancar de titular, pero nadie me dijo hasta que llegamos al vestuario. Me dijo el técnico que iba a arrancar porque nos faltaban muchos minutos por el tema del cupo de la Sub 19. Ya sabía que cuando la pelota saliera afuera, tendría que salir. Me hubiera gustado jugar unos minutos más, pero no me quedo enojado. Le estoy ayudando al club, la verdad estoy muy bien, pero sí esperaba jugar un poco más”.

Este manejo reglamentario fue ampliamente cuestionado, ya que convirtió el debut profesional en un trámite administrativo. Los medios locales hicieron que la repercusión pública fuera inmediata, con una oleada de cuestionamientos hacia Ledesma por limitar la experiencia de juego de un juvenil a tan breve lapso. Vale remarcar que los equipos que no cumplan con el mínimo de minutos requeridos (800) para jugadores Sub 20, son multados económicamente y sancionados con quita de puntos al final del certamen.

La situación de Armoa cobra relevancia por su próxima vinculación con la selección paraguaya Sub 20, dirigida por Antolín Alcaraz. El combinado juvenil afrontará dos partidos amistosos contra Brasil: el primero se disputará el sábado 28 de marzo, y el segundo, el martes 31, ambos en territorio brasileño. Estos encuentros figuran como una de las citas deportivas más relevantes en la agenda del seleccionado menor, en la cual Armoa podría sumar minutos internacionales oficialmente reconocidos gracias a su breve debut en Primera.

El Club 2 de Mayo, cuya dirección técnica recae en Eduardo Ledesma, transita su segundo año consecutivo en la elite del fútbol paraguayo. El equipo se ubica en la novena posición del torneo local tras la jornada 12, con 12 puntos en 11 partidos, producto de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. Su puntaje promedio para el descenso es de 1.293, situándose octavo en esa tabla, lo que evidencia una disputa cerrada por evitar la pérdida de categoría.

En la campaña internacional más reciente, 2 de Mayo ganó notoriedad tras superar a Alianza Lima, dirigido por Pablo Guede, en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, aunque resultó eliminado en la Fase 2 por Sporting Cristal. De cara al calendario inmediato, el equipo tendrá que enfrentar a Guaraní mañana, en un cotejo correspondiente a la fecha 7, originalmente postergado.

El episodio que envolvió a Antoniel Armoa no solo acentúa la rigidez del reglamento local, sino que también coloca en primer plano los desafíos de los clubes de Paraguay para cuadrar las exigencias administrativas con el desarrollo real de sus juveniles, una tensión cada vez más visible en el fútbol sudamericano.