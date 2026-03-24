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La espeluznante lesión antes de una volcada que dejó horrorizados a los jugadores de la NBA: “Le falló la pierna”

Moses Moody, de los Golden State Warriors, sufrió una severa herida en una de sus rodillas tras el salto. IMÁGENES SENSIBLES

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El jugador de Golden State sufrió un problema cuando iba a hacer una volcada

La severa lesión en la rodilla izquierda que sufrió Moses Moody durante la victoria en tiempo suplementario de los Golden State Warriors frente a Dallas Mavericks por 137-131 generó conmoción en la NBA. El incidente se produjo en los instantes finales del partido disputado en el American Airlines Center cuando el escolta le robó el balón al novato Cooper Flagg y avanzó hacia la canasta en busca de una volcada. Fue entonces cuando su pierna se venció sin contacto alguno, obligándolo a pedir auxilio de inmediato y deteniendo el juego durante varios minutos mientras una camilla ingresaba al estadio.

Moody, quien hasta ese momento había acumulado 23 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias en 34 minutos, reapareció en el partido del lunes tras diez juegos de ausencia por una lesión en la muñeca sufrida el pasado 2 de marzo. Steve Kerr, visiblemente afectado por la lesión, anticipó la lesión de gravedad. “Simplemente vi que le falló la pierna y cayó al suelo. No sabemos qué es todavía, pero ciertamente se vio mal”, dijo el entrenador de los Warriors, en una declaración que recogió The Athletic.

La escena provocó reacciones de consternación tanto en los jugadores de Golden State y en el equipo local. “Vi las caras de los Mavericks. Todos en la cancha estaban horrorizados. Los jugadores se preocupan por los jugadores. Saben lo frágil que es este negocio, lo cortas que son sus carreras, y cómo las lesiones pueden suceder y ser catastróficas. Todavía no sabemos qué es. Solo esperamos lo mejor”, agregó el ex base tres veces campeón en su etapa como jugador junto a los Chicago Bulls de Michael Jordan.

El ambiente en el vestuario de los Warriors fue descrito como “sombrío” por el joven base Brandin Podziemski, quien comparó lo ocurrido con el malestar que vivió el grupo cuando Jimmy Butler se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado 19 de enero.

El momento en el que
El momento en el que Moody sufre la grave lesión en su rodilla (Kevin Jairaj-Imagn Images)

El equipo médico examinó a Moody mediante rayos X inmediatamente después del partido, con el vicepresidente de salud y rendimiento de jugadores de los Warriors, Rick Celebrini, acompañándolo hasta el vestuario y apoyándolo en su desplazamiento en muletas y con un voluminoso soporte en la rodilla. Según The Athletic, está previsto que el jugador se someta a una resonancia magnética en las próximas horas para determinar el alcance exacto del daño y definir sus perspectivas de reincorporación a la disciplina del equipo.

Mientras aguardaban el diagnóstico de Moody, la estrella de los Warriors Stephen Curry y sus compañeros permanecieron fuera de la sala de exámenes hasta poder ingresar para brindarle palabras de aliento. Draymond Green resumió el sentir del grupo al abandonar la arena: “Simplemente siento mucho por Mo”, dijo el número 23, quien acompañó a Moses al salir en camilla de la cancha.

Gary Payton II también expresó su frustración por la situación: “Es su primer partido de vuelta tras un extenso proceso de rehabilitación, cuida su cuerpo y hace todo lo necesario para volver. Da rabia ver algo así, especialmente cuando es una jugada sin contacto. Mo es un profesional en todo sentido y duele verlo caer”, dijo el escolta.

El respaldo al joven jugador, seleccionado por Golden State con la decimocuarta elección del Draft de 2021, fue unánime entre compañeros y cuerpo técnico. “Mo es un ser humano excepcional. Es un gran compañero y un placer entrenarlo. Trabaja todos los días y hoy jugó de maravillas, sobre todo en defensa, aportando presión sobre el balón y encestando tiros decisivos. Después de perderse entre ocho y diez partidos, por fin estaba de regreso y sucede esto. Solo rezamos para que no sea tan grave, pero ciertamente se veía serio”, dijo Kerr en la conferencia de prensa post partido.

La reacción de sus compañeros
La reacción de sus compañeros de los Warrios marcó la gravedad de la lesión de Moody (AP Foto/Julio Cortez)

La producción de Moody en el partido hasta el momento de la lesión (23 puntos con ocho tiros acertados de 20 intentos) resultó vital para asegurar la victoria por 137-131 ante los Mavericks. Su rendimiento venía en ascenso antes del accidente que lo alejó de la cancha por la anterior dolencia en la muñeca, episodio que lo mantuvo marginado en 10 encuentros consecutivos.

El hecho de que el número 4 de los Warriors saliera finalmente del vestuario en silla de ruedas, con la pierna izquierda y el pie elevados sobre una pila de toallas y el soporte en la articulación, reflejó para todo el equipo la crudeza de una campaña marcada por reiteradas lesiones. A la espera de la resonancia de loos estudios, tanto los aficionados como el cuerpo técnico permanecen atentos a la evolución de Moses Moody, cuyo regreso había sido celebrado como una noticia auspiciosa para Golden State antes de esta nueva lesión.

Justamente, la situación de los jugadores fuera del plantel complica al equipo que logró cuatro títulos en la NBA. Curry se perdió los últimos 22 partidos debido a un persistente problema en la rodilla derecha. Al Horford está de baja por una distensión en la pantorrilla. Con un récord de 34-38, los Warriors luchan por mantenerse en la parte baja del cuadro de play-in de la Conferencia Oeste,

Moody está en su quinta temporada y promedia 11,9 puntos, la cifra más alta de su carrera, y fue titular en 49 de los 60 partidos en los que participó. El escolta se encuentra en la primera temporada de una extensión de contrato de tres años y 39 millones de dólares que firmó antes del inicio de la temporada.

El escolta de los Warrios
El escolta de los Warrios tuvo que salir en camilla tras su lesión (Kevin Jairaj-Imagn Images)

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