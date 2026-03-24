EEUU actualiza la alerta de viaje a este país tras advertencia de ataque emitida por su embajada

El Departamento de Estado de Estados Unidos activa el nivel 3 de advertencia para Mauritania, recomendando reconsiderar cualquier viaje al país. (REUTERS/Juan Medina/File Photo)

La Embajada de Estados Unidos en Mauritania emitió el lunes una advertencia de seguridad tras recibir una amenaza directa contra su sede en la ciudad de Nuakchot. La alerta, dirigida a ciudadanos estadounidenses, personal diplomático y viajeros, introduce nuevas restricciones y recomendaciones, conforme al nivel 3 de advertencia activado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para Mauritania, vigente desde julio del año pasado. El aviso se emite en medio de tensiones regionales e incidentes violentos en zonas fronterizas, según información oficial del gobierno estadounidense.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Mauritania, la amenaza fue recibida el 23 de marzo y motivó la actualización inmediata de los protocolos de seguridad. El comunicado, difundido a través del portal institucional, señala un riesgo elevado de ataques dirigidos tanto a la sede diplomática como a lugares frecuentados por estadounidenses. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirma que la advertencia forma parte del sistema internacional de alertas e incluye recomendaciones como evitar desplazamientos nocturnos fuera de Nuakchot y abstenerse de visitar zonas clasificadas como restringidas por las fuerzas armadas mauritanas.

La situación de seguridad en la región sigue siendo inestable. El Ministerio del Interior de Mauritania confirmó el 23 de marzo ataques recurrentes contra ciudadanos mauritanos en territorio de Malí, según reportes de la agencia oficial de noticias Agence Mauritanienne d’Information (AMI). El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte desde hace meses que la proximidad de Mauritania con Malí y Argelia incrementa los riesgos, debido a la actividad de grupos armados y la posibilidad de desplazamiento de violencia hacia territorio mauritano. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Mauritania reiteró recientemente su condena a acciones violentas en la región y su llamado a la solución diplomática de los conflictos.

Motivos de la alerta de Estados Unidos en Mauritania

El lunes, la Embajada de Estados Unidos en Mauritania informó sobre una amenaza específica dirigida a su sede en Nuakchot. El comunicado oficial detalla que la alerta obedece a la evaluación de riesgos realizada el 23 de marzo, lo que llevó al fortalecimiento inmediato de las medidas de seguridad y a la actualización de las directrices para ciudadanos estadounidenses. La representación diplomática enfatiza que los posibles objetivos incluyen tanto la embajada como “lugares o áreas donde ciudadanos estadounidenses son conocidos por congregarse”.

El riesgo de terrorismo en Mauritania está clasificado como alto por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que recomienda a sus ciudadanos inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP), para recibir notificaciones inmediatas y facilitar su localización en situaciones de emergencia. El comunicado indica que el personal diplomático estadounidense solo puede desplazarse fuera de la capital durante el día y bajo autorización expresa.

Las autoridades estadounidenses señalan mayor riesgo de ataques en zonas fronterizas con Malí y Argelia debido a la actividad de grupos armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones y recomendaciones para estadounidenses en Mauritania

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el aviso de nivel 3 de advertencia para Mauritania implica que los ciudadanos estadounidenses deben reconsiderar cualquier viaje al país. Entre las directrices oficiales figuran:

Evitar desplazarse fuera de Nuakchot durante la noche.

No acudir a áreas designadas como restringidas por las autoridades militares, especialmente las próximas a las fronteras con Malí y Argelia .

y . Inscribirse en el programa STEP para recibir alertas y facilitar la asistencia consular en caso de emergencia.

para recibir alertas y facilitar la asistencia consular en caso de emergencia. No frecuentar lugares de reunión habituales de extranjeros o estadounidenses, como hoteles, restaurantes o centros comerciales.

Atender las indicaciones de las autoridades locales y de la embajada en todo momento.

El Departamento de Estado de Estados Unidos aclara que los empleados del gobierno estadounidense requieren autorización especial para salir de la capital y solo pueden hacerlo de día. Además, advierte que la capacidad de respuesta a emergencias fuera de Nuakchot es limitada debido a deficiencias en infraestructura y recursos.

Zonas de mayor riesgo según fuentes oficiales

El Departamento de Estado de Estados Unidos identifica que las áreas al norte del Trópico de Cáncer y dentro de los 100 kilómetros (62 millas) de las fronteras con Malí y Argelia presentan los niveles más altos de riesgo. En estos territorios operan grupos armados y existe una insurgencia activa en el norte de Malí, lo que favorece la expansión de la violencia hacia suelo mauritano.

La oficina diplomática también advierte que fuera de los barrios de Tevragh Zeina en Nuakchot, los crímenes violentos como asaltos, robos y agresiones se producen con frecuencia. La policía local cuenta con recursos limitados para responder a incidentes graves, y la infraestructura de transporte y comunicaciones es deficiente en regiones alejadas de la capital.

El Ministerio del Interior de Mauritania confirma ataques recientes contra ciudadanos mauritanos en territorio de Malí e insta a fortalecer la cooperación regional. (REUTERS)

Definición y alcance del nivel 3 de advertencia

El Departamento de Estado de Estados Unidos clasifica el nivel 3 como “reconsiderar el viaje” y lo asigna a países donde el riesgo de terrorismo, criminalidad o inestabilidad política es considerable. La advertencia para Mauritania indica que el gobierno estadounidense solo puede proporcionar servicios de emergencia limitados a sus ciudadanos, a causa de las restricciones de desplazamiento para el personal diplomático, la carencia de infraestructuras adecuadas y la escasez de servicios sanitarios fuera de Nuakchot.

El organismo recomienda que las personas evalúen cuidadosamente la necesidad de viajar y, si el traslado resulta imprescindible, acaten todas las medidas de seguridad y permanezcan informados sobre cambios en la situación.

Respuesta del gobierno de Mauritania ante la inseguridad

El lunes por la noche, el Ministerio del Interior, de la Descentralización y del Desarrollo Local de Mauritania difundió un comunicado en el que condena los ataques registrados en territorio de Malí contra ciudadanos mauritanos. El texto, distribuido a través de la Agence Mauritanienne d’Information, solicita incrementar la cooperación regional para combatir la inseguridad y proteger a la población civil en las zonas fronterizas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, de Cooperación y de Mauritanos en el Exterior reiteró a principios de mes su condena a las agresiones regionales y renovó su llamado al respeto del derecho internacional y a la búsqueda de soluciones diplomáticas para preservar la estabilidad regional.

Entre las nuevas restricciones a estadounidenses figuran evitar desplazamientos nocturnos y no acudir a áreas consideradas de alto riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones prácticas tras la alerta

La Embajada de Estados Unidos en Mauritania solicita a residentes, viajeros y personal diplomático que ajusten sus actividades y desplazamientos a las nuevas directrices de seguridad. El aviso oficial subraya la importancia de monitorear las actualizaciones de la embajada y del Departamento de Estado de Estados Unidos, así como mantenerse informados por canales oficiales y autoridades locales.

Las autoridades estadounidenses aconsejan inscribirse en el STEP, evitar zonas de riesgo y seguir rigurosamente las instrucciones de la embajada ante cualquier incidente o modificación en el contexto de seguridad. La vigilancia de la situación permanecerá constante y se emitirán nuevas alertas si las circunstancias lo requieren.

Dónde consultar información oficial sobre la situación

La información sobre alertas y recomendaciones para Mauritania está disponible en los portales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Mauritania, el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Agence Mauritanienne d’Information. Estos sitios difunden actualizaciones frecuentes y comunican cualquier cambio relevante para ciudadanos estadounidenses y residentes extranjeros.

El acceso puntual a estos avisos permite a los interesados ajustar sus planes de viaje y adoptar medidas preventivas conforme a lo dispuesto por las autoridades de ambos países.