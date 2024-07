La respuesta de Gary Medel ante la viralización del polémico video en el que insulta a un juvenil de Boca

Medel increpó a un juvenil de Boca Juniors en medio del partido ante Defensa y Justicia

En el encuentro válido por la sexta fecha de la Liga Profesional Boca Juniors igualó 2 a 2 ante Defensa y Justicia, en un espectáculo en el que el Xeneize presentó a sus cuatro refuerzos que no pudieron debutar en la Copa Sudamericana debido a un grosero error administrativo de las autoridades del club.

El conjunto de Diego Martínez la pasó mal en Florencio Varela. Sin embargo, logró exponer la personalidad de los referentes para remontar en dos ocasiones el marcador adverso. Más allá de los goles de Miguel Merentiel y Kevin Gutiérrez, en contra, la noche en el Norberto Tomaghello se vio opacada por la polémica y repudiable actitud de Gary Medel contra un compañero juvenil.

“Corré, corré, dale, corré”, se le escuchó decir al experimentado chileno contra el joven Milton Delgado, junto a varios insultos con el que humilló al canterano. A pesar de recibir los gritos de Pitbull, el volante que es categoría 2005 no se quedó quieto y abrió sus manos para defenderse como diciendo que no podía hacer nada frente al ataque del Halcón. Ante esa reacción, el jugador transandino volvió a increparlo y lo insultó en varias ocasiones. A los pocos segundos apareció Tomás Belmonte para interponerse entre ambos. Como el jugador de 36 años no paraba de hablarle al juvenil, también se le acercaron Lautaro Blanco y Di Lollo para calmarlo.

Como las imágenes se viralizaron en las redes sociales, el periodista partidario Nico Ambrogi realizó un breve análisis en su cuenta de X (ex Twitter) y recibió la respuesta de uno de los intérpretes. “Situaciones totalmente normales. Se hacen más problema ustedes que los propios protagonistas. Con todos los quilombos que tenemos nos enfocamos en esta pelotudes”, enfatizó. Y la reacción de Gary Medel no tardó en llegar a través de la misma vía: “Totalmente de acuerdo. Aparte, no le dije que corriera como dicen varios; y con los chicos 10 puntos. Vamos a seguir trabajando para mejorar todos juntos. Gracias, abrazos”.

La respuesta de Gary Medel

Después del empate, Diego Martínez habló con los medios sobre el debut de las incorporaciones que llegaron para reforzar el plantel. “Con muchos chicos que debutaban, con los automatismos de salida que tiene Defensa y Justicia, llegábamos tarde a la línea de presión, nos quedaban largos los centrales y laterales, ellos pasaban fácil nuetra primera línea de presión. Después, sin ser ampliamente superiores, empezamos a jugar más en campo rival. Con los ajustes del segundo tiempo estuvimos mejor, interpretamos el partido. Tuvimos más control, recuperamos más pelotas en zona media y tuvimos más situaciones”, fue el análisis del entrenador.

“Los refuerzos nos aportaron. Brian (Aguirre) fue desequilibrante. Milton (Giménez) nos dio el descanso, pelear todas, pivotear, generarse situaciones y participar del circuito de juego”, continuó el estratega en base a una especie de análisis del uno por uno de los nuevos jugadores que llegaron al plantel. Y continuó: “Toto (Belmonte) es incansable para recuperar y darle continuidad al juego. Y Gary (Medel) puso su experiencia para manejar situaciones difíciles”.

En Florencio Varela se vivió un duelo en el que la repartición de puntos no conformó a ninguno. Boca demostró que le falta rodaje al nuevo proyecto de Diego Martínez. Fue una noche en la que se aplicó la Ley del Ex, dado que Miguel Merentiel, de penal, Santiago Ramos y Aaron Molinas no celebraron sus conquistas por respeto al pasado. El Facha Gutiérrez también sufrió una desgracia y convirtió contra su propia voluntad y selló el 2 a 2.

Con el empate en Florencio Varela, el Xeneize acumula 8 puntos en el torneo y se ubica en la 14° posición, a seis unidades de Huracán y Unión de Santa Fe, los líderes. Como deberá afrontar la revancha ante Independiente de Valle -la ida en Quito fue empate sin goles- por el torneo continental este miércoles como local, Boca postergará su duelo frente a Banfield para el próximo miércoles 31 de julio en La Bombonera (20.30).