11 frases de Martín Demichelis tras el empate de River ante Lanús: por qué Borja y Armani no fueron titulares y la razón de la caída del pase de Muniain

“Hubiese sido injusto perder. Fuimos valientes tras recibir un gol en el minuto 91, tuvimos varias situaciones para ponernos por delante. Esto es fútbol, hay que seguir, hay mucho por corregir, pero también muchas cosas con las que me quedo. Fuimos intensos, hicimos el desgaste, terminamos con un esquema 3-2-1-4; no nos conformamos con el empate. Arriesgamos. Por eso hay cosas muy positivas con las que quedarse. Tenemos un gran plantel, con mucha calidad, con buena cantidad”.

El gol de Miguel Borja en el minuto 48 del segundo tiempo le permitió a River rescatar un empate 2-2 ante Lanús en el Monumental, en el reinicio de la Liga Profesional tras el parate por la Copa América. Martín Demichelis, orientador de la Banda, optó por quedarse en su análisis con las facetas positivas exhibidas por el Millonario, que quedó con diez puntos en la tabla de posiciones.

“Ellos salieron al segundo tiempo con una línea de cinco, que no son fáciles de romper, y se encontraron con ese gol de ese gran jugador que es Marcelino Moreno”, continuó el ex defensor y mediocampista del Bayern Múnich. “Intentamos de muchas formas. De media distancia, por adentro o por afuera, tuvimos el 65% de posesión, se jugó la mayoría del tiempo en su campo”, buscó respaldar su mirada desde las estadísticas.

El DT decidió que Franco Armani y Borja, habituales titulares, esperaran en el banco luego de su participación en la Copa América. El colombiano ingresó y marcó las dos conquistas de su equipo. “Hablé con Miguel antes de dar los jugadores que iban a salir a jugar. Entiendo que a veces cuando uno cambia de competición, de país, mi experiencia marca que conviene acomodar cuerpo y mente. El grupo que estaba venía entrenando muy bien y es bueno que cada uno sepa que va a ser competitivo hasta fin de año. Necesitaban un poco de tiempo”, argumentó el DT.

“Tuvimos un parate y después del parate una pretemporada. Se vio un equipo intenso. Es un grupo muy equiparado, competitivo, Sé que hoy el hincha de River quería un triunfo, Ganar, gustar y golear, pero creo que fuimos protagonistas, creamos situaciones a los cinco segundos de arrancar. Hay cosas por rescatar y otras por corregir. Vamos a ir a Mendoza a recuperar los puntos perdidos de hoy”, se envalentonó pensando en el duelo del miércoles desde las 19.30 ante Godoy Cruz, por la jornada 7.

OTRAS DEFINICIONES DE DEMICHELIS

El partido de Mastantuono y el ingreso de Nacho Fernández

“Me gustó mucho lo de Franco, pero Nacho tiene pase-gol, experiencia”.

Por qué fue titular Peña Biafore

“Me decidí por Felipe porque lo veo muy bien, volvió con la experiencia, que la necesitaba cuando decidimos que salga. Lo hizo bien en Arsenal, y mejor en Lanús, conoce bien las dos posiciones, en el mediocampo y como defensor. Sabe lo que es River, quiere aprovechar su oportunidad, lo veo enérgico, jugando bien. Dentro de las opciones que tenemos me decidí por él”.

Cómo vio a Lanzini

“Manu viene entrenando a la par, si aparece, es un grandísimo refuerzo para nosotros. Lo vi bien, ante un equipo con el que era difícil encontrar espacios. Va camino a aparecer el Manu que conocimos”.

Las chances de que se sume Iker Muniain

“El mercado no está terminado, el extranjero termina el 30 de agosto. Y con el tema Muniaín hay que ser cuidadoso, no me gusta hablar de cosas hipotéticas, para no jugar con la ilusión de las personas, pero hay una problemática con el tema extranjeros y hoy no tenemos lugar para un extranjero más”.

El arribo de Valentín Gómez

“Se va a hacer la revisión médica en Europa y creo que el miércoles lo tenemos entrenando con nosotros”.

Qué tipo de jugador busca River en el mercado

“Hemos perdido un jugador, con la salida de Barco, es la gambeta que no se consigue. Y estamos buscando eso”.