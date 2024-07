Un jugador chileno contó detalles de la vez que los jugadores de Colo Colo le rogaron que fallara un penal

Tomás Alarcón juega actualmente en el Cádiz de España.

Dicen que lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Sin embargo Tomás Alarcón, actual jugador del Cádiz en España, no se aguantó y contó sabrosos entretelones de la vez que, defendiendo la camiseta de O’Higgins a finales del campeonato local el 2020, pateó un penal que finalmente mandó a Colo Colo a jugarse la vida ante Universidad de Concepción para no bajar a segunda división.

El “Cacique” ganaba por 1-0 y con eso le bastaba para mantenerse en primera, pero una falta en las postrimerías del encuentro de Maximiliano Falcón a Roberto Gutiérrez provocó que el juez Roberto Tobar, tras acudir al VAR, cobrara penal. Alarcón acomodó entonces la esférica y se colocó tras los nueve pasos, a sabiendas de que en sus pies estaba el destino de los albos. Fue entonces cuando algunos jugadores prácticamente le rogaron para que fallara el tiro, según aseguró risueño en una entrevista con revista Dieciséis.

“Fue súper incómodo porque tenía en ese club a dos amigos muy cercanos y también a conocidos de la selección chilena. Uno me dijo: ‘Tomi, tíralo afuera, por favor. No te estás jugando nada y nosotros mucho. Por favor, no queremos seguir pasándola mal’. Yo no le respondí nada”, contó el volante.

“Se me acercó Brayan Cortés, porque en la selección siempre me quedaba con él a patear penales. Yo le decía ‘el momento que más me cuesta es cuando estoy nervioso o vamos perdiendo y trato de colocarla al mismo lugar porque es el tiro más seguro que tengo’. Le decía ‘tírate para ese lado, le voy a pegar allá’, detalló.

“Después, ese día él me dijo ‘acuérdate hueón que yo sé dónde la tiras cuando estás nervioso’. Me puse a reír y no le dije nada. Estaba decidido a pegarle al medio y fuerte, no me iba a arriesgar con él. Después lo comentábamos y nos reíamos’”, rememoró.

Alarcón anotó el penal en el minuto 96 del partido, desatando la algarabía en Rancagua y obligando a Colo Colo a enfrentarse tres días después a la Universidad de Concepción, partido electrizante que el “Popular” ganó por la cuenta mínima con gol de Pablo Solari, mandando a los penquistas a la primera B.

Por estos días se ha rumoreado fuertemente el arribo de Mauricio Isla a Colo Colo. Este miércoles, Arturo Vidal, previo al viaje de Colo Colo donde venció por la cuenta mínima a Deportes Puerto Montt en un amistoso, se mostró entusiasmado por la posible llegada de su compañero por años en “La Roja”, aunque aseguró que de todas maneras el plantel está en forma.

“Si se da lo de Mauricio Isla sería espectacular, pero el equipo está bien. Claramente si llega el Huaso entregaría experiencia y jerarquía, pero si no llega, el equipo está súper fuerte. Nuestro problema en el primer semestre era el gol y con la llegada de Correa estamos bien”, aseguró el volante a los medios en el aeropuerto.

“No estamos preocupados de los refuerzos, llegó un delantero de primer nivel (el argentino Javier Correa) que eso nos deja muy tranquilos. Era lo que todo el mundo quería. Ya los demás refuerzos, un lateral o un central, no son tan importantes como un delantero”, señaló.

El “King” negó además haber tenido alguna conversación al respecto con Isla, así como con Matías Catalán, quien también está siendo objeto de tratativas por parte de la directiva colocolina.

“No he hablado con Isla, no he hablado con Catalán, con nadie. He hablado solo con mis compañeros, que nos vemos todos los días”, remató el experimentado mediocampista chileno.