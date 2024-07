Quién es Cavan Sullivan, el joven récord de la MLS que debutó a los 14 años y fue fichado por el Manchester City

El futbolista debutó con 14 años en la MLS

Cavan Sullivan, un joven estadounidense de 14 años y 293 días, ha dejado una marca histórica en el fútbol estadounidense. Este miércoles, en la jornada 27 de la Major League Soccer (MLS), Sullivan debutó con el Philadelphia Union y se convirtió en el jugador más joven en hacerlo en cualquiera de las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, que incluyen la NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA y NWSL.

El récord previo lo tenía Freddy Adu, quien debutó en la MLS a los 14 años y 306 días en 2004. Adu no tardó en felicitar a Sullivan a través de las redes sociales X, anteriormente conocidas como Twitter, destacando la dificultad de batir este récord y deseándole suerte en su carrera. “Es un récord difícil de batir y el chico lo logró. Bien hecho y buena suerte, amigo”, escribió Adu, reconociendo el talento del joven nacido en Philadelphia.

Cabe destacar que la MLS y la NWSL permiten que jóvenes prodigios como Sullivan lleguen temprano al ámbito profesional, a diferencia de otras grandes ligas deportivas en Estados Unidos, que imponen restricciones de edad más estrictas. En mayo de este año, el Philadelphia Union firmó un contrato profesional con Sullivan que se extiende hasta 2028. Este acuerdo incluye una cláusula que asegura su traspaso al Manchester City cuando cumpla 18 años, marcando un futuro prometedor para el joven jugador en el fútbol europeo.

Sullivan firmó un contrato con el Manchester City (Reuters)

El debut de Sullivan ocurrió en el minuto 85 del partido, reemplazando a Tai Taribo, en una contundente victoria de 5-1 para su equipo. Este momento no solo subraya su habilidad y potencial, sino también la confianza que el cuerpo técnico del Philadelphia Union ha depositado en él a pesar de su corta edad. Desde el debut de Adu en 2004, la MLS ha experimentado un crecimiento exponencial. Aquella temporada contaba con solo diez equipos; hoy la cifra ha escalado a 29, reflejando un desarrollo significativo que eleva la competitividad de la liga y proporciona una plataforma robusta para el desarrollo de jóvenes talentos.

El mediocampista zurdo Cavan Sullivan no destaca solo por su juventud. Con una altura de 1.58 metros, Sullivan ha atraído comparaciones con Lionel Messi debido a su estilo de juego vertical, su capacidad para asistir y su habilidad para marcar goles. En 2023, fue una figura clave para la Selección Sub 15 de Estados Unidos, que ganó un torneo de la Concacaf donde Sullivan fue elegido como el mejor jugador del campeonato. Este reconocimiento no solo subraya su capacidad individual, sino que también pone de manifiesto su potencial para contribuir significativamente a cualquier equipo en el que juegue.

El debut de Sullivan marcó el inicio de una carrera que promete ser excepcional. Con su talento natural y el respaldo de instituciones tanto en Estados Unidos como en Europa, las expectativas para este joven prodigio son altísimas. Su integración en el Manchester City en 2027 será una prueba importante para evaluar su rendimiento en uno de los escenarios más competitivos del fútbol mundial.

Este logro también tiene implicaciones más amplias para el fútbol juvenil en Estados Unidos. La política de la MLS y la NWSL de permitir que jóvenes talentos se desarrollen a una edad temprana fomenta el crecimiento del deporte a nivel nacional y facilita la exportación de talento a ligas de primer nivel en Europa.

Sullivan tiene ciudadanía alemana (Reuters)