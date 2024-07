Antonela Roccuzzo compartió una foto de Messi que permite observar cómo está el tobillo lesionado 72 horas después de la final de América

Lionel Messi anotó un gol y una asistencia en la Copa América (AP/Julio Cortez)

Lionel Messi alarmó a todos los hinchas de la selección argentina a los 64 minutos del partido ante Colombia por la final de la Copa América, porque el mejor jugador del mundo debió ser reemplazado por Nicolás González. La posterior consagración desplazó los flashes hacia la coronación, mientras el 10 ya inició un período de recuperación, luego de que Inter Miami haya oficializado que padeció una lesión ligamentaria en el tobillo derecho.

El emblema de la Albiceleste permanece rodeado de su familia para intentar dejar atrás el obligado parate y ponerse a punto desde lo físico porque las Garzas deberán defender su corona en la Leagues Cup en las próximas semanas. Ante ese escenario, Messi ya sabe que no será de la partida en el cruce de este miércoles contra Toronto y su esposa, Antonela Roccuzzo, mostró cómo se encuentra en la comodidad de su hogar.

La madre de Thiago, Mateo y Ciro subió una historia a su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 40 millones de personas, que lo muestra a Leo tomando sol ante la atenta mirada de la empresaria. El astro sonrió para la foto y la publicación estuvo acompañada de un emoticón con una cara enamorada, pero todos los ojos se focalizaron en el área lesionada, luego de que se la haya visto muy inflamada en el banco de suplentes del Hard Rock Stadium.

La imagen muestra que su tobillo derecho está menos hinchado con respecto a la postal que giró a nivel mundial durante la definición en Miami, pero claramente está lejos de sanar. De igual manera, el semblante de Lionel Messi es muy distinto a ese futbolista que estalló en llanto en la banca antes de que Lautaro Martínez convierta el único gol de la final ante la Tricolor.

Antonela Roccuzzo mostró cómo está el tobillo de Lionel Messi

Este martes, Inter Miami brindó el parte médico del rosarino de 37 años en sus medios oficiales: “Después de una evaluación médica, se ha determinado que Leo Messi ha sufrido una lesión ligamentaria en el tobillo derecho. La disponibilidad del capitán se determinará mediante evaluaciones periódicas y el progreso de su recuperación”.

Antes de confirmar este cuadro, Messi intentó llevar un mensaje de tranquilidad a sus seguidores en Instagram: “Se terminó la Copa América y lo primero que quiero es agradecer a todos por los mensajes y saludos. Estoy bien, gracias a Dios, y ojalá pueda estar pronto en la cancha de nuevo, disfrutando de lo que más me gusta hacer”.

El entrenador de las Garzas, Gerardo Martino, se había expedido sobre la situación de su máxima figura a la espera de los resultados médicos: “El tobillo está... con las imágenes que han visto, no tuve la oportunidad de ver otras. Se hará estudios y se determinará la gravedad de la lesión”. Más allá de no dialogar con su dirigido, el Tata se mantiene al tanto de su problema físico: “Siempre, a través de Walter (Insaurralde), que es nuestro kinesiólogo y también de la Selección, estamos permanentemente informados. Pero él también es muy cauto para el diagnóstico final hasta no tener los resultados”.

El incidente que ocasionó la lesión tuvo lugar cuando Lionel Messi sufrió una torcedura después de un centro y posteriormente fue impactado por Santiago Arias en el primer tiempo. A pesar de continuar jugando, la incomodidad aumentó al intentar perseguir a Luis Díaz en el complemento.

El periodista de TyC Sports, Gastón Edul, aportó detalles sobre ese día y desmintió que vaya a pasar por el quirófano: “Es más que un esguince. Es una lesión ligamentaria, pero desmentimos que lo vayan a tener que operar. Va a estar parado el tiempo que haga falta, que seguramente va a ser más de un mes”.

Cómo fue la atención especial que recibió Lionel Messi en el entretiempo para jugar el complemento en la final de la Copa América ante Colombia

El cronista de la selección argentina contó que lo infiltraron para que siga en la cancha y detalló: “Le sacaron el botín para atenderlo y tenía el tobillo tan hinchado que no podían volver a ponerle el botín y él se lo puso igual para salir a jugar el segundo tiempo”. “Me quedo con la frase de Scaloni luego del partido que dijo ‘Leo tiene el tobillo a la miseria’”, sentenció.

No es la primera vez que el atacante surgido de Newell’s recibe este diagnóstico. En octubre de 2006, el entonces jugador del Barcelona tuvo un esguince en el ligamento externo del tobillo derecho durante un Clásico contra el Real Madrid. Esto lo mantuvo fuera de los terrenos de juego por una semana.

Cuatro años más tarde, en septiembre de 2010, Messi volvió a enfrentar una situación complicada. En un partido contra el Atlético de Madrid, el campeón del mundo fue víctima de una falta grave por parte del defensa checo Tomas Ujfalusi. El impacto derivó en una distensión en el ligamento lateral interno del tobillo, lo que forzó a abandonar el campo en camilla y le significó una pausa en su actividad deportiva por 15 días.

Inter Miami no estimó una fecha para el posible regreso de su máximo estandarte y, por lo pronto, la entidad de Florida se enfrentará este miércoles a Toronto y el sábado a Chicago Fire, ambos duelos en condición de local desde las 20:30 (hora argentina). Serán los últimos compromisos antes de enfocarse en la Leagues Cup, donde jugará el sábado 27 de julio y el sábado 3 de agosto contra Puebla y Tigres de México, respectivamente. Tampoco se sabe si alcanzará a ponerse bien para ser parte de la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la Argentina ante Chile y Colombia.

El momento en el que Messi se dobló el tobillo