La emotiva carta que escribió la hija mayor de Ángel Di María tras la Copa América: “Siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo”

Ángel Di María se despidió de la selección argentina con un nuevo título en la Copa América. Fideo disfrutó de hasta el último segundo del partido que disputó ante Colombia en la final y recibió el mejor regalo luego del gol agónico de Lautaro Martínez que valió otra estrella continental. En medio de tanta emoción y lágrimas por la partida de los futbolistas más queridos de la Scaloneta, Mía, una de las hijas del extremo rosarino, compartió en sus redes sociales la carta que le escribió a su papá.

La niña de 11 años publicó una captura de pantalla del texto que redactó el 14 de julio, día de la final de la Copa América en Miami y emocionó a todos sus seguidores con las palabras elegidas. “Cartita del día del partido para el mejor bicampeon, Ángel Di María”, escribió Mía Belén. El posteo generó más de 100 mil ‘me gusta’ a pocas horas de subirlo a su cuenta de Instagram y recibió una respuesta de su mamá, Jorgelina Cardoso: “Con 11 añitos, que escribas así, me llena de orgullo mi reina, te amo con el alma”.

En la carta, Mía hace una descripción de lo que sintió al acompañar a su padre a lo largo de su carrera y mencionó los múltiples obstáculos que tuvo que superar durante su larga trayectoria en el fútbol. La joven destacó el esfuerzo y sacrificio que implica ser un jugador profesional y señaló que, a pesar de las críticas, siempre tuvo admiración por el compromiso de Di María con la Selección.

Ángel Di María con su hija Mía en la Copa América 2024 (@angeldimariajm)

La emotividad del mensaje se profundizó cuando habló sobre el vínculo familiar y el orgullo que siente Mia por su padre, tanto en su rol de jugador como en el personal. “En mi corazón siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo”, añadió. Finalmente, la hija del futbolista, que se dio el gusto de salir al campo de juego en la Copa América, concluyó su carta comprometiéndose a acompañar siempre a su padre y alentarlo en todas sus decisiones.

LA CARTA COMPLETA QUE ESCRIBIÓ LA HIJA DE DI MARÍA:

Querido Papi, sé que muchos nunca quisieron que llegue este día, pero hoy llegó. Una carrera que duró más de 16 años ha llegado a su fin. Estoy segura de que hasta los que más te criticaron nunca quisieron que te vayas de la Selección.

Fueron muchas las críticas pero siempre seguiste dándote la cabeza contra la pared y, después de tanto esfuerzo, se rompió. Pasaste pos seis clubes y fueron muchos los años que sufriste, por distintas razones, pero el fútbol siempre da recompensa.

¡Obtuviste tu mayor meta! La Copa del Mundo y muchos títulos más: ¡34 títulos!. Sin duda hiciste un paso enorme en la Selección, como también en los otros clubes y países. Wembley, Maracaná, Qatar. Tres lugares que quedarán marcados por siempre pero con tu magia, obvio.

Entre lágrimas y dolor, te despedimos con un amor y un cariño enorme. ¿Qué más se puede decir de un hombre que dio su vida por una camiseta? Sé que para muchos no fuiste el héroe o mucho menos un Dios en la Selección, pero en mi corazón siempre vas a ser el mejor padre y jugador del mundo.

Me alegro muchísimo de que hayas podido disfrutar de tu carrera como lo merecés y siempre quisiste. Me acuerdo de esas noches que venías de entrenar y con ansias me contabas todo lo que te había pasado.

Estoy segura de que tu carrera va a marcar algo muy importante en algún futuro. Muchos te van a recordar por tu trabajo, pero yo te voy a recordar como ese nene que jugaba en la calle a la pelota con una roca, el que años después, ganaba la Copa del Mundo con sus compañeros, siendo uno de los mejores jugadores de la historia argentina.

Te voy a apoyar siempre en tus decisiones, eso no lo dudes. Gracias por ser el mejor padre y compañero del mundo para mí. Te prometo que te voy a acompañar a todos lados para siempre alentar por estos colores. Te escribiría mucho más, pero no me alcanzan las palabras para describir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo, Mía.

La carta que Mía Di María le escribió a Fideo tras la final de la Copa América (@mia_belen_dm)