Fue subcampeón del mundo con Argentina y dirigió a Scaloni: la historia de Néstor Lorenzo, el DT que va por la gloria en la Copa América

Luego de la salida de José Pekerman en 2018, la selección de Colombia se adentró a un mar de irregularidad. Carlos Queiroz tomó las riendas del equipo, pero se despidió tras una humillante goleada ante Ecuador en las eliminatorias para el Mundial de Qatar, habiendo llegado en el medio a los cuartos de final de la Copa América de 2019. El portugués fue reemplazado por Reinaldo Rueda, a quien le fue mejor y se subió al podio del certamen continental en 2021, aunque siguió el mismo camino que su antecesor después de fracasar en el principal objetivo: clasificar a la Copa del Mundo.

En este contexto, la Federación Colombiana de Fútbol eligió a otro argentino para que se hiciera cargo del combinado cafetero. Acordaron la contratación de un viejo conocido que había trabajado en la era Perkerman: Néstor Gabriel Lorenzo. Lo presentaron en los canales oficiales el 2 de junio de 2022. Hoy, 770 días después, la realidad indica que aquella fue una decisión muy acertada: la Tricolor lleva un invicto de 28 partidos -incluyendo victorias ante Alemania, Brasil y España- y acaba de llegar a su tercera final de la historia en la Copa América. Irá por la gloria el domingo, frente a Argentina.

Lorenzo inició su carrera como jugador en Argentinos Juniors (en la foto aparece entre los pie, es el segundo de izquierda a derecha)

Oriundo de Villa Celina, localidad del partido bonaerense de La Matanza, Lorenzo nació el 28 de febrero de 1966. Se desempeñaba como defensor e inició su trayectoria como futbolista en Argentinos Juniors. Allí conoció a Pekerman y jugó cuatro temporadas hasta que se marchó a Europa. Primero, tuvo un paso fugaz por el Bari de Italia. Luego, estuvo dos años en el Swindon Town de Inglaterra. En el medio, comenzó a ser convocado a la selección argentina.

En 1988 disputó los Juegos Olímpicos de Seúl. Ese mismo año Carlos Bilardo lo llevó a la mayor. Con el elenco nacional disputó 13 partidos. No fueron tantos pero le bastaron para ser parte de la historia en el Mundial de Italia 1990, en el que participó de tres encuentros. Uno fue el debut con derrota ante Camerún. Otro, el triunfo frente a la Unión Soviética. Y el tercero fue en la gran final contra Alemania, que se impuso por aquel gol de penal de Andreas Brehme.

Lorenzo marcando a Jürgen Klinsmann en la final del Mundial 1990

Lorenzo fue parte del once inicial que saltó al campo de juego del Olímpico de Roma. Completó los 90 minutos. Esa fue su última participación con la Albiceleste. “Antes del partido presentíamos que iba a haber diferencias en la preferencia del mundo del fútbol, con Alemania por encima de nosotros. Estuvimos sugestionados por eso. Hay cosas que las sabemos y nunca lo hablamos”, dijo alguna vez.

Luego de la aventura por el Viejo Continente, regresó al fútbol doméstico para vestir los colores de San Lorenzo de Almagro durante dos temporadas. Tras dos ciclos cortos en Banfield y Ferro, a mediados de 1996 arribó a Boca Juniors, que por entonces era dirigido por Bilardo. “De chico tenía el sueño de jugar en Boca. Por lo que significa el club y por lo que significa para toda mi familia, que es hincha”, decía en sus primeros días en el Xeneize, con el que jugó 20 partidos en un año. Su carrera la finalizó defendiendo la camiseta de Quilmes en la temporada 1997-98 de la Primera B Nacional.

Lorenzo se sumó como asistente de Pekerman en las selecciones juveniles de Argentina y fue parte del cuerpo técnico que se coronó en el Mundial Sub-20 de 2001. Con una breve experiencia en el medio junto a Carlos Aimar en España, la relación con José perduró por 15 años. Fue su ayudante en la mayor -etapa en la que dirigió a Lionel Scaloni, Walter Samuel, Roberto Ayala y Pablo Aimar, con quienes se encontrará este domingo-, en dos clubes de México (Toluca y Tigres de la UANL) y en la selección de Colombia, entre 2012 y 2018, habiendo logrado la clasificación a los Mundiales de Brasil y Rusia.

Fue asistente de José Pekerman a lo largo de 15 años

Lanzó su carrera como técnico principal a fines de 2020. Apenas tuvo una sola experiencia antes de asumir en Colombia: fue en Melgar, donde en un año y medio se consagró en el Torneo Apertura 2022 y clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los hinchas del club de Arequipa lo despidieron y lo recuerdan con mucho cariño. Desde la institución además le agradecieron por “su gran profesionalismo, calidad humana, valores, respeto, amabilidad, compromiso y espíritu de servicio”.

La demostración de afecto de los hinchas de Melgar al DT argentino antes de que partiera a la selección de Colombia

Durante su estadía en Perú, el DT mostró devoción por la Virgen de Chapi, de la cual siempre lleva una imagen en la pizarra táctica que utiliza en los partidos. En la conferencia de prensa luego de la goleada contra Panamá, contó que no lo hace por una promesa, sino que siente un profundo agradecimiento por la protección que le da a él y a sus jugadores. “Hay que ir a agradecer a la Virgen de Luján, la Virgen de Chapi, la Virgen de Monserrate, de Chiquinquirá. Soy muy mariano y, en ese sentido, agradezco y pido a la Virgen que nos proteja, sobre todo”, comentó.

Así como lo acompaña la imagen de la Virgen, también lo hace su camisa color vinotinto. Por una cuestión de cábala, claro. Recientemente fue consultado por el atuendo que elige para dirigir y señaló: “Creo mucho en Dios y le pido que me ilumine para tomar buenas decisiones. Son la misma (camisa y saco), pero tengo dos o tres. Bueno, me gustan los colores, me acostumbre en Melgar al rojo y negro y creo que me queda bien. Así que vamos a seguir por ahí”.

El argentino repite la vestimenta por cábala (AFP)

El cuerpo técnico de Lorenzo lo integran, entre otros, su hijo Juan Manuel, el ex defensor de Boca Juniors Luis Amaranto Perea -como ayudante de campo- y el psicólogo histórico de Pekerman, Marceló Roffé. El DT además tiene una hija, Natalia, que es médica.

Meses después de firmar contrato hasta el Mundial 2026, el estratega remarcó que “la idea es formar un grupo fuerte, unido, que no se conforme, que pelee y compita por una recuperación rápida de pelota. Eso será parte del plan de juego. Y sobre todo la convicción de que no somos menos que nadie y volver a poner a Colombia en lo más alto”. Pasó un año y medio de esa declaración y ya consiguió llegar al final de la Copa América. Ahora buscará repetir la consagración colombiana después 23 años.