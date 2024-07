En Francia aseguran que la familia de Mbappé podría comprar un club de fútbol

Kylian Mbappe con su hermano Ethan Mbappe y su madre Fayza Lamari (Foto: Reuters)

Un potencial movimiento en el mundo del fútbol francés ha levantado expectativas al conocerse que la familia de Kylian Mbappé, el nuevo delantero del Real Madrid, podría estar interesada en invertir en el Stade Malherbe Caen. La revelación fue hecha por el columnista Daniel Riolo durante el programa After Foot en la emisora francesa RMC. “Ellos (su familia) están en proceso de comprar el club”, aseguró.

Antes de firmar con el AS Monaco en 2013, Mbappé estuvo cerca de unirse al SM Caen. Ahora, once años después, parece que el clan Mbappé podría finalmente tener una conexión oficial con el club normando. Este proyecto se llevaría a cabo a través de la empresa “KM7″, dirigida por Fayza Lamari, madre del astro del fútbol. “Quieren multiplicarse al estilo americano”, explicó Riolo refiriéndose a esta posible nueva iniciativa del clan Mbappé.

El Stade Malherbe Caen, que está en busca de un nuevo propietario, ya había mostrado señales de apertura hacia un cambio en su estructura de propiedad. Pierre-Antoine Capton, copropietario del club, ha reconocido públicamente en los últimos meses que están en búsqueda de compradores.

Además, Ouest-France ha informado que el conocido rapero francés Orelsan, nativo de Caen y un frecuente referente del Stade Malherbe en sus letras, también estaría interesado en adquirir acciones del club. Orelsan podría desempeñar un papel de embajador si se concreta la compra, lo que daría un impulso adicional al proyecto. El club está por iniciar su sexta temporada consecutiva en la Ligue 2.

Mbappé, quien después de una brillante carrera en la Ligue 1 se unirá al Real Madrid para la próxima temporada y será presentado oficialmente este martes, podría ver a su familia expandir su influencia en el fútbol francés a través de esta adquisición. Ethan Mbappé, el hermano de Kylian, también hizo un cambio significativo este verano al dejar el PSG para unirse al LOSC a sus 17 años.

Mbappé será presentado el próximo martes en Real Madrid (Foto: Reuters/Isabel Infantes)

Mientras tanto, el Real Madrid ha confirmado que la presentación oficial de Kylian Mbappé será el martes 16 de julio, a las 12:00 horas (7 de la mañana en Argentina), en el Estadio Santiago Bernabéu. Mbappé, cuyo fichaje fue anunciado el 3 de junio, será introducido a la afición y a los medios luego de su participación en la Eurocopa, donde Francia fue eliminada en semifinales por España. Antes de la presentación, el presidente Florentino Pérez recibirá a Mbappé para la firma oficial de su contrato hasta 2029. Mbappé llega al Real Madrid tras siete temporadas en el PSG, donde anotó 255 goles en 306 partidos y ganó múltiples títulos.

Kiki lucirá el dorsal número 9 que dejó vacante Karim Benzema. El programa español El Chiringuito señaló que se acabaron las entradas para este grandioso evento en cuestión de minutos, por lo que habrá un estadio colmado para recibir a la nueva súper estrella del Merengue, incluso confirmaron que la venta de camisetas del francés está superando todos las expectativas.

Hay que destacar que el propio Raiolo planteó en las últimas horas también su preocupación por el nivel de Mbappé en Francia luego de los problemas que tuvo con el PSG en medio de su partida al fútbol español. “Vimos que había demasiadas cosas además del fútbol que ocupaban su mente, su temporada. Hoy se encuentra en una encrucijada. No puedo decir si podrá volver a la normalidad, no lo sé. Creo que su cuerpo ha cambiado mucho y no para mejor en comparación con cuando iba muy rápido al mismo tiempo que era capaz de acelerar, golpear, rodar, abrir y cerrar el pie, no queda otra pero de momento este jugador ya no existe Su oportunidad a 10 minutos del final (contra España), si es Kylian Mbappé, se va por debajo del larguero, lo sabemos todos. Su volea en la final de 2022 (vs. Argentina) que nos asombró a todos... Este extraordinario jugador Mbappé ya no existe”.