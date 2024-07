La esposa de Di María contó el diálogo íntimo que tuvieron para intentar convencerlo de seguir en la Selección: “Ahora no dejes”

La esposa de Fideo se refirió a que su marido jugará este domingo su último partido con la Argentina

Este domingo, Ángel Di María afrontará un partido muy especial en su carrera porque será el último con la camiseta de la selección argentina. Sucederá en la final de la Copa América ante Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami y su esposa, Jorgelina Cardoso, manifestó cómo vienen siendo los últimos días en compañía de sus hijas y el futbolista, que tendrá su Last Dance en los Estados Unidos.

La madre de Pía y Mía concedió un breve reportaje para el programa #AngelResponde, del canal de YouTube, Bondi Live, en el cual fue consultada por el adiós de Fideo, quien confirmó su alejamiento en más de una oportunidad después del certamen, a pesar de que lo intentaron convencer para torcer su decisión: “No quiero hablar mucho porque me... No puedo. Me hace muy mal. No imagino a la Selección sin Ángel, sinceramente. Y no porque sea Ángel. Como dice él, se quiere ir por la puerta grande. Yo al principio le decía: ‘No podés dejar ahora que estás re bien y que la gente te quiere. Ahora no dejes‘. Y me dijo: ‘No, me quiero ir así, bien‘. No quería que le pase lo de la otra vez, que lo dejaron de convocar”.

En este sentido, Cardoso explicó cómo transitan las actuaciones finales del extremo con la Celeste y Blanca: “Estamos contando los partidos. Quedan 3, quedan 2... Es horrible porque cuando llegue el momento de verlo desde la tribuna o la tele, creo que va a caer ahí él, pero igualmente está feliz. Si él está feliz, yo estoy bien”.

El saludo de Ángel Di María con Lionel Scaloni después de ser sustituido (AP/Julia Nikhinson)

“Él también está grande y sabe que vienen chicos en su lugar que lo hacen muy bien. Entonces, sabe decir ‘hasta acá’ y tiene razón, fue inteligente la decisión de decir ‘me voy bien‘. El nunca va a querer irse. Entonces, no está mal que lo haga ahora. Al final, tiene razón y se lo merece así. No se merece irse de otra manera”, añadió.

Por otro lado, Jorgelina Cardoso se refirió al futuro del futbolista de 36 años, que el 30 de junio había finalizado su contrato con el Benfica: “La verdad es que Ángel hizo una pausa en tomar decisiones porque quería enfocarse solo en la Copa América. Las ofertas empiezan a caer de todos lados otra vez. Parece que tiene 20. Le suben ofertas como a los 23″.

En esa sintonía, se refirió al interés de repatriarlo por parte de Rosario Central en medio de las amenazas recibidas por la familia en las semanas anteriores: “Fue muy fuerte todo lo que nos pasó. Es un tema delicado. Él sabe que yo voy a bancar lo que él decida. Nunca hablé porque están mis hijas en el medio. La gente sabe la mitad, no es una pavada. Pasaron cosas que no se saben. Decida lo que decida, voy a ir atrás de él”.

Ángel Di María junto a su esposa, Jorgelina Cardoso, e hijas Mía y Pía (Instagram)

Lo cierto es que el periodista, Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases a nivel mundial, informó horas después que su próximo paso sería quedarse en Portugal: “Ángel Di María permanecerá en el Benfica una temporada más, acuerdo cerrado hoy. Decisión confirmada por ambas partes”.

Por lo pronto, Di María mantiene su cabeza en lo que será la definición de este domingo en busca de lograr el bicampeonato en la Copa América. De sumar minutos, acumulará 145 encuentros con la Selección y quedará a dos partidos de igualar a Javier Mascherano (147) como el segundo futbolista con mayor cantidad de presencias con el equipo nacional.