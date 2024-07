Revelaron el destino del pantalón con el que Messi ganó el Mundial de Qatar: por qué se convirtió en cábala en la Copa América

Marito, utilero de la selección argentina, reveló el destino del pantalón con el que Messi ganó el Mundial de Qatar

En la previa del partido entre Argentina y Canadá por las semifinales de la Copa América, que se jugará este martes 9 de julio en el MetLife de Nueva Jersey a partir de las 21 (hora argentina), el histórico utilero de la selección argentina compartió una anécdota desconocida con Lionel Messi que provocó un gran interés entre los fanáticos del fútbol.

Marito Di Stéfano reveló qué sucedió con el pantalón que portó Lionel Messi durante la final del Mundial de Qatar, que Argentina le ganó a Francia por penales y en el cual La Pulga anotó dos goles, además de su tanto en la definición desde los doce pasos. En un relato cargado de detalles, contó cómo ese pantalón se convirtió en un objeto de gran valor sentimental tanto para él como para los fanáticos del equipo.

“¿Alguna camiseta, pantalón o medias o cosas que tengas”, le preguntaron durante una entrevista con AFA Estudio, el streaming oficial de la Selección.

“Seis menos cuarto de la mañana, el gordo Daddy (Marcelo D’Andrea, masajista) me dice ‘te llama Leo (Messi)’. Voy a la habitación y estaba con el short del partido y una de remera tiempo libre todo sucio porque veníamos en el micro cuando fue la vuelta por todo el centro de Qatar que nos llevaron”, comenzó su relato. “(Messi) me dice: ‘trame una remera y un short que me saco todo esto’. Se sacó la remera, se sacó el short y me dice: ‘tomá lavá todo’. Y le digo: ‘No, este no lo lavo. Este va para casa’. Me quedé con el último short de la final del mundo de él”, continuó el utilero que lleva más de 25 años en la Asociación del Fútbol Argentino.

ARCHIVO - Lionel Messi anota de penal el primer gol de Argentina en la final contra Francia en la Copa Mundial, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

En medio del asombro de los presentes, Marito también mencionó cómo ese short se convirtió en una especie de cábala en la Copa América, reflejando el valor emocional y simbólico que ese objeto tiene para ellos: “Y lo tengo acá. Si Dios quiere, porque Dios nos va a ayudar y los pibes nos van a meter en la final, lo voy a mostrar. Lo tengo guardado en la valija porque lo tiene que firmar. ‘Me dijo sí, llevatelo’. Le dije, los botines tus hijos, la camiseta... este va para casa”.

El relato de Marito Di Stéfano no solo destacó la cercanía que hay de los utileros con los jugadores sino también la importancia de los pequeños detalles que acompañan grandes conquistas deportivas. En medio de la entrevista, también se refirió al beso que le dio a Lionel Scaloni, en plena celebración tras el triunfo por penales ante Ecuador y que le permitió a la selección argentina avanzar a las semifinales.

Marito, el utilero de la Selección, habló tras el beso a Scaloni

“Es imposible no emocionarse al hablar de Scaloni”, afirmó Marito, quien agregó que el beso que se volvió viral simboliza una gratitud inmensa y un reconocimiento al liderazgo del técnico. “Los detalles, como un simple beso, son una forma de mostrarle a Scaloni lo importante que es para nosotros y para el país. Fue un impulso, algo que nació del corazón”, agregó.

En cuanto a los jugadores, el utilero no escatimó en elogios, resaltando la forma en que se comportan tanto dentro como fuera de la cancha. “Estos chicos son más que jugadores; son héroes. Por todo lo que representan, por cómo se paran en la cancha y por lo que hacen por el país”, indicó.

El reconocimiento de Marito no se limitó solo a los jugadores y al técnico, también habló sobre el espíritu de camaradería y esfuerzo conjunto que se vive dentro del equipo: “Cada persona en este plantel, desde los asistentes hasta los entrenadores, aporta algo valioso”. También enfatizó sobre la presión y el peso que sienten los jugadores al representar a su país en competiciones internacionales. “Ellos llevan en los hombros la expectativa de toda una nación, y lo hacen con una dignidad enorme”, concluyó Marito.