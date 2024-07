El noble gesto de Bielsa con un jugador brasileño que pasó inadvertido tras la clasificación de Uruguay a la semifinal de la Copa América

El emotivo abrazo de Marcelo Bielsa y Raphinha luego que Uruguay eliminó a Brasil en los cuartos de final de la Copa América

Luego del triunfo de Uruguay sobre Brasil en los cuartos de final de la Copa América, el entrenador de la Celeste, Marcelo Bielsa, tuvo un gesto elogiable. El Loco se acercó al futbolista brasileño Raphinha y le dio un emotivo abrazo en medio de la algarabía de su delegación y la frustración rival. Cabe recordar que el director técnico argentino dirigió al delantero en el Leeds United en la Premier League de Inglaterra y el actual jugador del Barcelona luego se despachó con elogios hacia el rosarino.

“Es un entrenador que me ayudó mucho desde el primer momento que llegué al Leeds. Siempre exige más, siempre exige un máximo rendimiento. Me ayudó a llegar a la selección y me ayudó a llegar al Barsa”, dijo el extremo en una entrevista con Mundo Deportivo.

“Si no fuese por sus enseñanzas, en grupo o individualmente, probablemente no estaría aquí (Barcelona)”, agregó el ex Sporting Lisboa. Luego resumió: “Además de tener un estilo de juego siempre respetuoso con el balón, busca el máximo rendimiento en los entrenamientos y en los partidos, fue una persona importante para mí y para mi carrera, siempre le voy a llevar conmigo”.

Raphinha fue titular ante los charrúas y a los 81 minutos fue reemplazado por Savio. El partido terminó igualado sin goles y se definió por penales, en los que el arquero uruguayo Sergio Rochet fue el héroe al desviar los remate de Eder Militao y Douglas Luiz.

En cuanto a su desempeño en la fase de grupos, Uruguay mostró un nivel imponente. Derrotó a Panamá por 3 a 1, goleó a Bolivia por 5 a 0 y venció a los Estados Unidos por 1 a 0. Estas victorias le permitieron avanzar a los cuartos de final, instancia en la que nuevamente exhibió su capacidad en un trance crucial al eliminar a Brasil.

Uruguay ganó su grupo y tras dejar en el camino a Brasil se verá las caras en semifinales contra Colombia, otro de los equipos más fuerte del certamen. Los cafeteros también ha tenido un recorrido destacado en la Copa América. Inició su participación superando a Paraguay por 2 a 1, luego goleó a Costa Rica por 3 a 0 y empató 1 a 1 con Brasil en la fase de grupos. En cuartos de final, Colombia no tuvo piedad con Panamá, a quien derrotó por 5 a 0.

La emoción del encuentro entre Uruguay y Colombia ha generado una gran expectativa, y este miércoles se espera un lleno total en el Bank of America Stadium en Charlotte con capacidad para 74.867. Ambas selecciones han mostrado un desempeño que las coloca como serios candidatos al título, lo que añade tensión al duelo.

El partido promete ser un choque de estilos y estrategias. Uruguay intentará aprovechar su solidez y efectividad en los momentos cruciales, mientras que Colombia buscará imponer su dinamismo y capacidad goleadora. Con figuras destacadas en ambos bandos, el espectáculo está garantizado. El ganador jugará la gran final del próximo domingo en Miami contra el vencedor del choque entre la Argentina y Canadá, que jugarán este martes en Nueva Jersey.

Así quedó el cuadro de semifinales de la Copa América: