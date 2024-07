Seis hijos, dos madres y un nuevo capítulo en la “doble vida” de Kyle Walker: la controversial publicación de su ex mujer en plena Euro

Una postal del 6 de julio: en Düsseldorf, Annie Kilner y Kyle Walker celebran la victoria de Inglaterra ante Suiza por los octavos de final de la Euro 2024 (Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Inglaterra es uno de los cuatro países que permanece en competición en la Eurocopa. Otras veinte selecciones ya quedaron eliminadas del certamen europeo. Los pronósticos se respetaron: las semifinales las jugarán España contra Francia, y Países Bajos contra Inglaterra. Pero el rendimiento del equipo inglés devolvió más incertidumbre que confianza. Los inventores del fútbol ganaron, en tiempo regular, dos de los cinco partidos que jugaron, salvaron sobre la hora quedar eliminados por Eslovaquia y metieron apenas cinco tantos. Las noticias que sobrevuelan a la selección conducida por Gareth Southgate no son solamente deportivas.

En la victoria por penales contra Suiza, Kyle Walker, titular en todos los partidos de la Euro, volvió a aparecer en las portadas de los medios ingleses y no precisamente por su desempeño en el campo. Su vida extrafutbolística sumó otro capítulo a sus entretelones amorosos. Los fotógrafos encontraron en las tribunas del Düsseldorf Arena encontraron a Annie Kilner, esposa del defensor y capitán del Manchester City, con gafas de sol y su hijo más pequeño en brazos. Mientras en Inglaterra, Lauryn Goodman, su ex esposa, publicaba una fotografía en su cuenta de instagram donde se veía una televisión con el partido y sus dos hijos vestidos con el equipo completo de Inglaterra y en la espalda de la camiseta el número 2 y la palabra Daddy.

Annie Kilner es la actual pareja de Kyle Walker y estuvo en los cinco partidos que disputó el equipo inglés en la Eurocopa que se juega en Alemania (Crystal Pix/MB Media/Getty Images)

Walker desató un escándalo cuando en enero de este año se conoció que había tenido dos hijos extramatrimoniales con Lauryn, mientras a la par su esposa cursaba el embarazo del cuarto hijo en común. “Annie dio a luz a principios de esta semana y está bien. La mamá y el bebé están felices y sanos. Kyle no podría estar más feliz y está muy orgulloso”, expresaron fuentes de la familia en declaraciones que publicó el medio inglés The Sun en abril de 2024. Además, reconocieron que pese a haber pasado meses duros por la dolorosa separación, Walker está haciendo todo lo posible para apoyar a Kilner con su nueva maternidad. “Ahora se están concentrando en el bebé y están ansiosos por presentárselo a sus tres hijos. Es un momento muy especial y disfrutan cada segundo”, agregaron.

La vida privada del futbolista referente del Manchester City ocupó las primeras planas de los medios británicos al destaparse su relación con la influencer Lauryn Goodman, a quien conoció tras separarse de Kilner en 2019. Pero el escándalo mayor saltó años más tarde, luego que Walker contrajera matrimonio con Annie. Goodman reveló que sus dos hijos eran fruto de su relación con el jugador. “Lo que he hecho es horrible y asumo toda la responsabilidad. Tomé decisiones idiotas. No puedo empezar a pensar o imaginar lo que está pasando Annie. Intenté preguntarle pero hay dolor y dolor. El hombre es quien debe amarla, cuidarla y estar ahí para ella. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder”, fueron las palabras de Walker en una entrevista con The Sun.

Lauryn Goodman subió una foto con sus dos hijos vestidos con las remeras y el nombre "Daddy" en la espalda

En las vísperas del nacimiento de su sexto hijo, Walker saltó al campo de juego del Wembley en marzo para disputar un amistoso ante Brasil por la fecha FIFA con los tres hijos que tuvo con Kilner: Roman, de once años, Riaan, de siete, y Reign, de cinco. Ese hecho enfureció a Goodman. “Es una pena ver que saque a los niños como parte de una disputa entre los adultos y sus innumerables infidelidades. Lauryn no podría estar menos molesta y dice que ‘pronto será un don nadie calvo y con sobrepeso’”, contó una fuente cercana a la mujer.

En el último partido de Inglaterra, Kyle realizó un gesto antes del momento de los himnos en el que posó con un dedo en forma de “R” para homenajear a los cuatro hijos que tuvo con Kilner, dado todos empiezan con con esa leta: Roman, Riaan, Reign y Rezon. La madre de los niños asistió a todos los partidos del campeonato que se está desarrollando en Alemania, mientras que Lauryn fue a ver el segundo partido de Inglaterra en la zona de grupos -el 20 de junio en Frankfurt ante Dinamarca-, pero se mantuvieron alejadas en distintas partes del estadio. En su último posteo, publicó las tres fotos de sus dos hijos vestidos con la camiseta de su papá y una frase que uno de ellos le habría dicho: “¿Podemos ir de nuevo?”.

"¿Podemos ir de nuevo?", dijo la ex mujer de Walker en un posteo sobre la intención de sus hijos de volver a ver a su padre en la Euro 2024

Tras el escándalo de su “doble vida”, Kyle Walker estaría analizando marcharse del Manchester City, donde es líder, capitán y tiene contrato hasta mediados de 2026, para desaparecer de la escena pública de Inglaterra. Según fuentes cercanas al jugador publicadas por el diario The Sun, le consultó a su amigo Riyad Mahrez, argelino que milita en Al-Ahli de la Pro League saudí, por la vida en Arabia Saudita. El inglés de 34 años piensa que mudarse serviría para afianzar su lazo con Annie Kilner tras las traiciones.