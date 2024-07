La emoción del Puma Martínez tras su épica victoria en Japón: el homenaje a su padre y su recuerdo de otros históricos boxeadores

Fernando el Puma Martinez hizo historia en el boxeo argentino después de vencer por decisión unánime a Kazuto Ioka en Japón (116-112; 117-111; 120-108) y unificar los títulos de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), de la cual ya era campeón, y el de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA), que pertenecía al asiático.

La alegría lo desbordó después de completar los doce asaltos y consagrarse, al punto que rompió en llanto y fue protagonista de unas emotivas palabras tras el resultado final. “La verdad que muy emocionado. Gracias a mi viejo que me vino a visitar esta noche. Para mi hermano que ya no está, está con mi papá mirándome desde el cielo. Para mis hijas, para vos viejita linda, mis hermanas, mis hermanos, para vos tio, para todos los Martinez. Los quiero un montón. Gracias a Japón, por la gente. Estoy muy agradecido con ustedes y espero volver a venir”.

Con el triunfo en Japón, Martinez pasó a la historia junto a los nombres más emblemáticos del boxeo argentino por dos hitos. El primero, por haber ganado el título en Japón, algo que sólo consiguieron Pascual Pérez, Horacio Accavallo y Nicolino Locche. “Pude hacer historia. Tienen un campeón del mundo unificado. El Puma Martinez”, vociferó.

El boxeador de 32 años también se ubicó en la lista de los pocos argentinos en haber conquistado dos cinturones a la vez, entre los que destaca Carlos Monzón (Consejo Mundial de Boxeo y AMB), el mendocino Hugo Pastor Corro (CMB y AMB) y Sergio Maravilla Martínez (CMB y Organización Mundial de Boxeo).

El argentino pudo quedarse con el cinturón del japones (Foto: chinomaidana_promotions)

Luego habló de su oponente. Un rival que fue de menos a más a lo largo de los 12 rounds. “Un campeón de los campeones. Se notó el nivel, la experiencia, los títulos que ganó no fueron en vano porque tiré con todo mi poder, di todo y se mantuvo parado. Dimos una batalla que era lo que yo quería para que toda esta gente se vaya muy feliz, porque la gente quiere ver guerra”.

Rodrigo Calabrese, su entrenador, amigo y segundo padre, vivió la pelea desde la esquina y explicó: “Lo único que yo le decía es que cuando terminaba de combinar se descubría y el rival le tiraba ganchos abajo. Pero la verdad es que el Puma lo mató a trompadas, no pensé que lo iba a filtrar tanto. Estoy orgulloso de él, muy contento, tengo una felicidad enorme. No sé que viene, otro cinturón más, no sé. Estoy muy orgulloso. Fueron 4 meses y medio de trabajo. Es un animal. Lo preparamos para esto, para tirar y tirar. Sabíamos que con la presión lo íbamos a superar”.

Ambos boxeadores dieron un espectáculo increíble a las más de 11 mil personas que acudieron al Ryogoku Kokugikan. A lo largo de los 12 asaltos, el combate fue mutando hasta terminar en una demostración de potencia de cada lado. Durante los primeros seis el sudamericano dominó con comodidad, sin embargo, a partir de allí, el asiático se activó y pasó de defensa a ataque dando un buen show a los aficionados.