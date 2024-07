El dardo de Memphis Depay al Cholo Simeone antes del crucial partido de Países Bajos contra Turquía

Memphis Depay saluda Diego Simeone previo a entrar a la cancha. REUTERS/Susana Vera

Memphis Depay lanzó una crítica indirecta hacia Diego Simeone, su ex entrenador en el Atlético de Madrid, club que dejó en el reciente mercado de transferencias. El jugador de Países Bajos se pronunció antes del próximo enfrentamiento entre su selección y Turquía, programado para este sábado, por los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

“He buscado frecuentemente jugar los noventa minutos esta temporada. Sin duda, podría haber sido mejor en el club donde jugué (Atlético de Madrid). Mi cuerpo necesita minutos, soy explosivo. Tal vez hubiera sido mejor tener menos minutos de entrenamiento y más minutos de partido. Siento que tengo más para dar. También he decidido muchos partidos en los últimos veinte minutos, cuando hay más espacio”, afirmó el delantero, de 30 años, refiriéndose a la continuidad que ha tenido en su selección nacional en contraste con su experiencia en el club colchonero la última temporada.

Depay dejó formalmente el Atlético de Madrid el pasado 30 de junio, al no renovar su contrato y quedar como agente libre tras un ciclo de año y medio en el que no logró consolidarse como titular indiscutible. El exjugador del Barcelona y Manchester United es una de las figuras clave en la selección neerlandesa, que este sábado buscará un lugar entre los cuatro mejores equipos del continente. Durante el torneo, Depay ha sido titular en los cuatro partidos disputados y anotó un gol en la derrota ante Austria en la última fecha de la fase de grupos.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Depay ha generado controversia por diversas actitudes en los últimos meses. En la previa de la Eurocopa, fue foco de la crítica de los medios europeos por la vincha que utilizó en los amistosos. Ancha y para despojarlo de la transpiración, parecía un detalle menor, pero se terminó convirtiendo en un elemento de debate entre los especialistas y en las redes. “Memphis ciertamente quería destacar de nuevo, vaya, muchacho, simplemente escandaloso”, ironizó el periodista Sjoerd Mossou en el periódico local Algemeen Dagblad, buscándole bajar el tono a la discusión.

Y en mayo, durante la final del Masters de Madrid, y cuando transitaba un período de poca actividad en el Atlético, concurrió como espectador y quedó envuelto en una polémica por el flirteo con una alcanzapelotas. Es que, en medio del triunfo de Andrey Rublev ante Félix Auger-Aliassime (4-6, 7-5 y 7-5), confesó que perdió la concentración. “Alguien me distrajo del juego, para ser honesto. Alguien que me envíe su Instagram. Vamos a cenar juntos en la luna”, escribió, junto a la imagen de una de las ball girls que trabajaron durante la gran definición.

La publicación generó ruido y el ex Barcelona y Manchester United optó por borrarla. Pero el revuelo continuó. Es que el periodista Zach Lowy guardó una captura de pantalla y lo criticó en la red social X (antes Twitter): “No es un gran día para Memphis Depay. Primero, AS informa que el Atlético de Madrid está buscando separarse de él este verano, y luego publica y borra un tuitt sobre una recogepelotas en la final del Madrid Open”.

El atacante recogió el guante: “Mi día estuvo fabuloso, Zachi. Vi la final y también obtuve su número de teléfono. Esa llamada recogepelotas es una verdadera modelo y tiene unos 20 años. Maldita sea, deja que un hombre soltero dispare. Todos ustedes me enojaron. Ve a verificar tu mierda antes de difundir estas noticias. Das vibra de tener una personalidad débil, amigo. Encuentra algo más... En cuanto a mi futuro futbolístico, no me preocupa”.

Horas después, cerró la historia con el final de la anécdota: “Buen día… Acabo de regresar de la luna”.