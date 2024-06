Una figura de los Países Bajos desató un debate nacional por el uso de una vincha: “Simplemente escandaloso”

La vincha de Memphis Depay generó un debate nacional en Países Bajos (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La goleada de Países Bajos ante Canadá por 4-0 en el Feyenoord Stadium dejó buenas sensaciones en la Orange con la mira puesta en la Eurocopa, pero en los medios de ese país fue noticia otra arista, que puede pasar como algo intrascendente, pero generó un verdadero debate nacional. ¿Qué es? Una vincha para la transpiración.

El objeto utilizado por Memphis Depay atrajo las miradas sobre el autor del primer gol en suelo neerlandés y generó un sinfín de comentarios sobre la utilidad de esa prenda para frenar el sudor, dado que su pelo no está suelto, sino que lo tiene recogido con trenzas. Hasta llegaron a decir que lo hacía a propósito para llamar la atención.

Toda esta historia puede parecer una broma, pero el tema llegó hasta el propio seleccionador, Ronald Koeman, quien también se mostró extrañado: “No lo vi. No lo vi hasta justo antes del partido, cuando salimos. Me sorprendió”. A pesar de tener 61 años, el entrenador dejó una frase aggiornada para esta actualidad: “El viejo Koeman podría haber dicho algo al respecto, pero estos son los nuevos tiempos, ¿no? Me voy a quedar dormido un rato. Veremos si todavía lo usa el lunes”.

Además, intentó parar en seco a los detractores de su máxima figura en una declaración divulgada por el diario español Mundo Deportivo: “Frene, está hablando de alguien que puede acabar siendo el máximo goleador de la historia de Países Bajos”. Tiene 45 goles y está a 5 de igualar en la cima al histórico Robin van Persie.

El periodista, Sjoerd Mossou, aprovechó la inesperada discusión para sembrar su mirada en su columna de opinión para el periódico local Algemeen Dagblad. En esa nota, señaló la poca efervescencia en el público de cara a la participación de Países Bajos en el Grupo D con Polonia, Austria y Francia: “Memphis tiene las pelotas de hacer sutilmente una declaración contra nuestra mezquindad, y en masa caemos en ella. Justo a tiempo, la Orange y la Eurocopa han cobrado vida gracias a Memphis Depay y una cinta para el sudor”.

El reportero analizó la situación en torno al atacante del Atlético de Madrid: “La banda de sudor de Memphis Depay... En sí misma, una prenda de moda de nada. En los años 80, muchos futbolistas, jugadores de hockey y tenistas llevaban bandas para la transpiración. Pero de repente todo cambió. Holanda se despertó sobresaltada. En las redes sociales de repente hubo interminables lloriqueos, quejas y filosofar sobre la banda para el sudor. Al seleccionador nacional Ronald Koeman se le hicieron preguntas al respecto en la rueda de prensa. Los programas de televisión hicieron artículos especiales al respecto. Mucha gente pensó que la banda para el sudor no era lo suficientemente ‘funcional’”.

“Memphis ciertamente quería destacar de nuevo, vaya, muchacho, simplemente escandaloso. (…). Todo encaja perfectamente con el país de mente estrecha y siempre enojado en el que nos hemos convertido, y con este espíritu de la época de constante alboroto e indignación. En 1974, la mitad del equipo holandés entró al campo con las patillas y las cadenas de oro más increíbles. Cincuenta años después, una banda para el sudor nos molesta”, lanzó Mossou.

Más adelante, manifestó: “Memphis, por supuesto, previó todo esto por sí mismo. Lo hace porque sí. Se pueden decir muchas cosas de este futbolista, pero es autónomo, e infaliblemente sabe meter el dedo en la panza de la Nación”. “Pica, hace cosquillas y a veces irrita. Memphis Depay prospera en la zona entre la voluntariedad y un toque de polémica. Hace tiempo que dejó de ser el adolescente huraño y cerrado de mente de antaño. Sobre el terreno de juego suele ser deportivamente correcto, pero Memphis no necesita ganar tanto el premio a la popularidad”, concluyó.

Países Bajos compartirá el Grupo D con Polonia, Austria y Francia

Un periodista europeo, Van Laar, expresó que todo estaba premeditado: “Depay siempre está ocupado con la moda y el arte. Destaca por querer ser el centro de atención. A mí me encanta, le da color al fútbol. De quién íbamos a hablar este verano si no”.

Por otro lado, el histórico jugador de ese país y ahora comentarista, Rafael Van der Vaart, se tomó el asunto en broma: “Quizás juegue al tenis”. El mismo camino siguió Jeremie Frimpong, compañero de Memphis en la selección de los Países Bajos, quien arriesgó un parecido del punta con Allen Iverson, ex estrella de la NBA e integrante del Salón de la Fama que lucía el mismo look.

Sin lugar a dudas, el amistoso de este lunes contra Islandia desde las 15:45 (hora argentina) estará marcado por esta situación que ha predominado en los medios de comunicación, mientras la Orange se ilusiona con levantar la segunda Eurocopa de su historia.