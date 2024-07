De consagrarse en la Eurocopa a unirse a una secta y desnudarse en un partido: la historia de una ex estrella de Dinamarca que conmueve al fútbol

Lars Elstrup. que fue parte del histórico equipo de Dinamarca, en uno de los episodios más controvertidos de su vida

Lars Elstrup, uno de los héroes inusitados de la selección danesa que ganó la Eurocopa de 1992, sorprendió al mundo del fútbol al revelar detalles inéditos de su carrera y vida personal. En una reciente entrevista concedida a Tribal Football, el ex delantero confesó que no quiso jugar la final contra Alemania por miedo.

En la histórica definición, mientras Dinamarca vencía a Alemania por 2-0, Elstrup pasó todo el partido en el banquillo esperando no ser llamado para ingresar al campo. “Todo empezó dos días antes de la final. Hasta ese momento tenía muchas ganas de participar en los cuatro partidos anteriores. Estar en la alineación, incluso. Pero algo cambió y no había manera de que quisiera jugar la final... Tenía miedo de ser un fracaso”, declaró el exfutbolista danés.

Elstrup, quien hoy tiene 61 años, ha abierto su corazón en su autobiografía titulada The Unhappy Hero (El héroe infeliz), donde aborda sus luchas personales y profesionales. A través de sus palabras, detalla cómo la presión y la expectación afectaron su desempeño. “Creo que esto se aplica a la mayoría de los seres humanos: cuanto menos presión tengas, mejor te desempeñarás. Tu mente se libera, actúas con más libertad e intuición y, por lo tanto, también tienes más probabilidades de tener éxito”, reflexionó.

Al año siguiente de conquistar esa Eurocopa, Elstrup se retiró del fútbol, tras militar en equipos como Randers Freja, Brøndby, Feyenoord, Odense y Luton Town FC. Sin embargo, a partir de ese momento, daría inicio a un oscuro período que duraría 15 años. Luego de colgar las botas, Elstrup cayó en una profunda depresión que le impedía siquiera realizar tareas cotidianas como bañarse. “En un momento, me salió hierba del desagüe de la ducha”, reconoció, ilustrando la gravedad de su situación.

El danés invadió el campo en un partido de la primera liga danesa

Durante su batalla contra la depresión, el danés se unió a una secta y cambió su nombre a Darando. En su búsqueda de sentido y equilibrio, encontró un gurú indio. Sin embargo, su vida siguió enfrentándose a episodios controvertidos, incluyendo un arresto y un incidente en el que se desnudó durante un partido de la Superliga danesa entre el Randers y el Silkeborg. “Es muy triste verle así, es uno de los héroes de esta ciudad”, lamentó Michael Gravgaard, presidente del Randers FC, tras presenciar aquel episodio.

De todos modos, los últimos años han sido testigos de una transformación en la vida de Elstrup. Desde el 1 de enero de 2022, el ex jugador se encuentra bien de salud mental y ha logrado superar buena parte de sus problemas. Él mismo describió este período como una fase de renacimiento. “Estoy más fuerte que nunca. He dividido mi vida en fases y esta última fase ya dura más de dos años. Hoy miro hacia atrás y comparo cómo me he desarrollado mentalmente en este tiempo. ¿Cómo siento este desarrollo en mi interior? ¿Qué tipo de pensamientos tengo, cómo reacciono e interactúo con una conversación hoy en comparación con ayer?”, se preguntó Elstrup, reflejando una notable toma de conciencia sobre su propio crecimiento y evolución.