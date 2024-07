“Messi no hubiera llorado”: la feroz crítica de un famoso ex jugador de la Premier a Cristiano Ronaldo tras la escena del penal fallado

Cristiano Ronaldo falló un penal en el minuto 104 en el duelo entre Portugal y Eslovenia por los octavos de final de la Eurocopa y su llanto recorrió los principales portales deportivos del mundo. Afortunadamante para él, ya en la tanda de penales, su equipo avanzó de fase gracias a la actuación del arquero Diogo Costa, quien controló tres remates. Sin embargo, el planeta fútbol habla de la escena del delantero de 39 años. Y en medio de este escenario, CR7 recibió desde Inglaterra una feroz crítica de parte de un famoso presentador y ex jugador de la Premier League, quien aseguró: “Messi no hubiera llorado”.

Se trata de Jason Cundy, ex futbolista del Chelsea y Tottenham Hotspur, quien debido a una lesión de rodilla tuvo que retirarse del fútbol en el 2000. A lo largo de su carrera, Cundy jugó en diversos equipos de la Premier League y otras divisiones inglesas, incluyendo préstamos a clubes como Crystal Palace, Bristol City e Ipswich Town. Sin embargo, alcanzó su fama después de su retiro como comentarista deportivo de radio y televisión.

Actualmente, es conocido por su trabajo como presentador en talkSPORT, donde co-presenta el programa Sports Bar junto a Andy Goldstein y Jamie O’Hara. Y fue en este segmento que se emite en el Reino Unido donde Jason Cundy cargó con fuerza contra la figura de Cristiano Ronaldo.

“Todavía quedaban quince minutos. Y él es su talismán, el líder. Lo mirarán a él. Si has visto a tu líder llorando en el medio tiempo en la prórroga ¿lloraba por él mismo, por la nación? No sé...”, se preguntó Jason Cundy durante la transmisión. “Kane no lloraría. Messi no lloraría. No sé. ¿Qué está pasando ahí? No estoy muy seguro. Tal vez es un poco cercano a lo que acaba de pasar, pero se sentía más como una cosa personal que una cosa nacional”, agregó.

Jason Cundy continuó con su análisis para tratar de entender el por qué de la reacción de Cristiano Ronaldo y destacó: “Todavía trata de romper récords. Es una leyenda absoluta del juego, es uno de los mejores jugadores que ha puesto un par de botas de fútbol, pero no sé en realidad. No estoy seguro sobre esto”.

Y concluyó: “No es, no es el Ronaldo que conocemos, simplemente no lo es, pero se abre paso en el equipo porque es reconocido. Cómo Martínez no es un gran entrenador. Él es consciente como entrenador”.

Por su parte, Cristiano Ronaldo comentó habló de la jugada y contó sus sensaciones: “Esto es lo que da el fútbol, momentos inexplicables. Tuve la oportunidad a los ocho minutos y a los 80, y no lo conseguí. No fallé en todo el año (en los penales) y en el momento más importante de la temporada no lo conseguí. Sentimiento de tristeza y alegría al mismo tiempo, pero ahora a disfrutar. El equipo mereció avanzar”.

“Esta será mi última Eurocopa, por supuesto, pero a mí no me mueve esto, me mueve el entusiasmo”, se explayó. “Lo siento mucho por los fanáticos. Siempre daré lo mejor de mí por esta camiseta, la extrañe o no. Y haré esto toda mi vida. Hay que asumir la responsabilidad”, concluyó, aún compungido por el error que pudo costarle la clasificación a su seleccionado.

Portugal enfrentará a Francia este viernes en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa.