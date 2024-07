El talentoso compañero de Messi en el Inter Miami que sueña con jugar en River: “Mi papá me transmitió esa pasión”

Benjamín Cremaschi, promesa del Inter Miami que juega en la selección Sub 23 de Estados Unidos (Sam Navarro-USA TODAY Sports)

La incorporación de Lionel Messi a Inter Miami ha llevado a la franquicia de Florida a ser parte de la élite del fútbol. Ahora, no solo son reconocidas las estrellas principales de las Garzas, como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba; también ganaron notoriedad casi todos los jugadores del equipo que dirige el Tata Martino. Uno de los nombres que sobresale es el de Benjamín Cremaschi, un estadounidense de 19 años con raíces argentinas.

En una reciente entrevista con ESPN, el mediocampista mixo dejó claro su fervor por River Plate: “Mi papá es hincha de River y me transmitió esa pasión. Siempre que puedo, veo los partidos”. También manifestó su deseo de jugar en el club en el futuro: “Veremos si algún día puedo vestir la banda”.

Benjamín Cremaschi festeja junto a Messi y Suárez. (Eric Canha-USA TODAY Sports)

El rendimiento de Cremaschi en Inter Miami

Cremaschi comenzó en las Divisiones Inferiores del Inter y ascendió al primer equipo en 2023. Hasta la fecha, ha registrado cuatro goles y seis asistencias en 44 partidos con la camiseta del elenco rosa. Cuando le toca estar en campo, es uno de los principales colaboradores de Lionel Messi en la ofensiva, destacando especialmente por haber asistido al astro argentino en su gol contra New York Red Bulls en agosto de 2023, el día del debut de Messi en la MLS.

Cremaschi fue parte del equipo que ganó el primer título en la historia de la franquicia: la Leagues Cup 2023. En ese certamen, Messi brilló en su primera competición con el club, y el equipo de David Beckham se consagró campeón tras vencer a Nashville en una emocionante tanda de penales. Luego sufrió una lesión que le retaceó actividad, que fue recuperando en el último tiempo.

El abrazo entre Benjamín Cremaschi y Messi. (Photo by Stephen Nadler/ISI Photos/Getty Images)

La trayectoria de Cremaschi: con el deporte en la sangre

El jugador del Inter nació en Miami el 2 de marzo de 2005, pero siente la Albiceleste, ya que sus padres son mendocinos. Su padre Pablo, un ex jugador de rugby de la Asociación Alumni y de los Pumas, seleccionado nacional, se trasladó a Estados Unidos junto con su esposa en busca de nuevas oportunidades, y allí nació Benjamín. En 2022, Cremaschi debutó con la Selección Sub 19 de Estados Unidos y, un año después, jugó para la selección mayor, aunque no fue convocado para la Copa América 2024. Antes, también tuvo su incursión en las juveniles de Argentina, bajo la tutela de Javier Mascherano.

La llegada de Messi ha elevado la notoriedad de jugadores como Cremaschi, quien sigue sumando experiencia y soñando con futuros desafíos, tanto en Inter Miami como en el fútbol argentino. ¿Jugará en River alguna vez?