Lucas Cepeda anotó un doblete y le dio el triunfo a Colo Colo sobre O’Higgins

El delantero Lucas Cepeda (22), quien llegó al Cacique a principios de año desde Wanderers, fue el héroe de la jornada.

(Desde Santiago, Chile) Sin la presencia de Arturo Vidal - suspendido por tarjeta roja -, y con varias bajas de jugadores citados a la Selección Chilena, Colo Colo batió 3-1 este domingo en el Estadio Monumental a O’Higgins en la revancha por la Copa Chile, tras empatar 2-2 en el partido de ida jugado en Rancagua. El encuentro estuvo marcado por el planteamiento defensivo de O’Higgins, quienes buscaron el empate y la posterior definición mediante lanzamientos penales, sin éxito.

El cuadro albo abrió los fuegos al minuto 2, con un una jugada de Leonardo Gil que terminó en un disparo de Alexander Oroz que rebotó en el palo. El Cacique se fue entonces con todo arriba y Vicente Pizarro abrió la cuenta en el minuto 10, al conectar un centro desde la derecha.

Sin embargo, solo un minuto después, vendría un balde de agua fría de la mano de Carlos Auzqui, quien convirtió para los celestes tras ser habilitado por Arnaldo Castillo.

En el segundo tiempo el “profe” Almirón movió sus piezas y en el minuto 70 metió a Lucas Cepeda, quien solo siete minutos después remató de volea y marcó frente al arquero Nicolás Peranic.

En el minuto 83 el delantero de O’Higgins, Martín Sarrafiore, recibió su segunda tarjeta amarilla y con ello se esfumó la esperanza de los celestes de igualar el partido sobre el final, que fue sellado por el mismo Lucas Cepeda en el minuto 88, desatando la algarabía en Macul.

Ahora, Colo Colo deberá medirse en la siguiente ronda con Deportes Santa Cruz, club que eliminó a Audax Italiano.

Partido difícil

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, señaló en conferencia de prensa posterior al encuentro que “estoy muy contento la verdad, era un partido difícil de enfrentar, teníamos que ganar, en la Copa Chile va pasando el partido y se te va complicando, uno no subestima nunca al rival aunque se están dando resultados que no sé si son sorpresivos, pero le tocó ganar a Wanderers, a Santa Cruz, nuestro próximo rival, y para nosotros era importante ganar”, según consigna la página Dale Albo.

“El aporte de los que entran, hoy le tocó a Lucas (Cepeda) hacer dos goles para ganar un partido bastante trabajado y que se jugó bastante bien, con un rival que se te mete atrás y que tiene buenos jugadores para aprovechar el contragolpe. Más allá del error, ellos fueron efectivos en la que tuvieron, y el equipo hizo todo el gasto. Es difícil cuando se te meten atrás, tienes que tener mucha precisión, llegas y si no la puedes meter tienes que iniciar de nuevo la jugada y se hace muy largo el partido. Por suerte se pudo ganar, por eso estoy muy contento”, recalcó el director técnico.

Almirón valoró el desgaste físico de sus pupilos, a pesar de que el partido no fue muy lucido: “El desgaste que hizo el equipo, Lucas lo aprovechó e hizo un muy buen gol, el segundo fue al final del partido con espacios y definió muy bien. Es importante que en 70 o 75 minutos el equipo hizo un desgaste enorme y cuando saca ventaja, aprovecha los espacios como se dio hoy”.

Finalmente, se refirió al próximo rival, Deportes Santa Cruz: “La verdad es que no lo conozco, tenemos tiempo de analizarlo, no quise ver nada, simplemente nos enteramos del resultado. Lo importante era que pasáramos nosotros, y ahora nos dedicaremos a preparar ese partido. No hay rivales fáciles así que tenemos que tomarlo con mucha seriedad, total respeto como se hizo hoy así que tenemos toda esta semana para prepararnos bien”, remató.