La UEFA inició una investigación por el escandaloso gesto de Jude Bellingham tras su gol a Eslovaquia: la sanción que podría recibir

El gesto de Jude Bellingham tras el gol de Inglaterra en la Eurocopa

Jude Bellingham es gran responsable de que Inglaterra esté en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Su agónico gol de chilena representó el empate ante Eslovaquia; luego, de cabeza, el artillero Harry Kane terminó por lograr la clasificación a los cuartos de final, donde lo esperará el próximo sábado Suiza, que dio la nota al eliminar a Italia. Sin embargo, el mediocampista, de 21 años, también se convirtió en foco de una investigación de la UEFA por el escandaloso gesto que realizó en el festejo de su conquista: se llevó las manos hacia sus genitales, en una actitud que fue interpretada como una provocación a los fanáticos rivales.

La estrella del Real Madrid tuvo que salir a aclarar su polémica celebración en sus redes sociales. “Fue un gesto de broma interna hacia algunos amigos cercanos que estaban en el juego. Nada más que respeto por cómo jugó el equipo de Eslovaquia esta noche”, señaló, buscando bajarle el perfil a la controversia. Pero no lo consiguió.

Si bien la Asociación Inglesa de Fútbol (FA) no ha tomado ninguna medida disciplinaria contra el jugador, respaldando las explicaciones dadas por Bellingham y su entorno cercano, la UEFA no pasó la página. “Un inspector de Ética y Disciplina de la UEFA llevará a cabo una investigación disciplinaria en relación con una posible violación de las normas básicas de conducta decente por parte del jugador de la Asociación Inglesa de Fútbol, Jude Bellingham, presuntamente ocurrida en el ámbito de este partido”, reza la comunicación del organismo que rige este deporte a nivel europeo, e hizo sonar las alarmas en el bunker de los Three Lions, ante la chance de perderlo por una sanción.

* El golazo de chilena del futbolista de Real Madrid; luego, en el festejo, llegó la polémica

El problema es si el Tribunal de la UEFA considera que Bellingham vulneró el artículo 11 2b, que proclama el “respeto a los principios de conducta ética, lealtad, integridad y espíritu deportivo”. Si es así, podría recibir una sanción que va de una multa a la suspensión efectiva, lo que lo podría dejar sin poder jugar ante Suiza, aunque para ello la entidad debería acelerar en el proceso, que habitualmente lleva varios días de desarrollo. La pena también podría conllevar una combinación de ambos castigos (fecha de suspensión más multa).

Hay dos antecedentes similares que pueden representar un guiño para el ex Borussia Dortmund. En 2019 y ante gestos parecidos en partidos por la Champions League, Cristiano Ronaldo y Diego Simeone resultaron multados por “conducta inapropiada”. La sanción representó el pago de 20.000 euros. ¿Sucederá algo parecido con la joya británica?