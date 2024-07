El extraño caso del “encapuchado” que demoró el partido entre Alemania-Dinamarca y terminó detenido

El juez Michael Oliver mira hacia arriba junto a los jugadores de Dinamarca como Kasper Schmeichel y Thomas Delaney. No están preocupados por el regreso de la lluvia (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Faltaban trece segundos para que el reloj del partido marcará el minuto 35 del primer tiempo. La pelota la dominaba Toni Kross en mitad de cancha. Alemania estaba volcada en ataque y los diez jugadores de campo de Dinamarca se agrupaban en una franja de veinte metros. El árbitro Michael Oliver sonó el silbato para interrumpir el juego. No había sucedido nada en la cancha que ameritara su intervención: lo que pasaba estaba afuera. Una tormenta eléctrica y amenazante condicionaba la naturaleza de la cita. El juez pidió calma, señaló hacia arriba y aunque no lo dijo todos entendieron: así no se juega más.

“Debido a las condiciones meteorológicas adversas (tormentas y fuertes lluvias) en Dortmund, se ha decidido suspender el partido de octavos de final de la UEFA Euro 2024 entre Alemania y Dinamarca. La UEFA hará un anuncio sobre la reanudación del partido a su debido tiempo”, publicó en sus redes sociales la entidad que dirige el fútbol europeo. La lluvia ganó en intensidad, las gotas se convirtieron en granizo y parte de la estructura del techo del estadio Signal Iduna Park colapsó ante la acumulación de agua. Pero el temporal duró menos de lo esperado. 25 minutos después, las precipitaciones habían cedido y las condiciones meteorológicas, mejorado. Los futbolistas regresaron, Michael Oliver ordenó la reanudación y Alemania y Dinamarca continuaron disputando el duelo de octavos de final de la Eurocopa.

Un joven encapuchado de 21 años apareció trepado al techo del Signal Iduna Park en un partido de la Eurocopa

El primer tiempo que había empezado hace más de una hora terminó sin goles. El curso del partido suponía normalidad. Pero en el entretiempo volvió a suceder una situación ajena al espectáculo deportivo que postergó la reanudación del juego otra vez. La lluvia no había vuelto. Lo que pasaba era más complejo y singular. Oliver citó a los capitanes del equipo para explicarles. Kasper Schmeichel e Ilkay Gündogan se acercaron. Los tres lo vieron. Elevaron la mirada y allí estaba la razón de la demora: una persona, encapuchada, con una mochila en la espalda y vestida de negro, trepada a la estructura del techo del estadio, donde no hay más que vigas, pilares y el abismo.

Los presentes y los comentaristas suponían que el parate obedecía a una cuestión climática: que los protagonistas miraran hacia arriba contribuyó a esa sospecha. Ninguna voz oficial se expidió sobre este asunto y la transmisión del encuentro no se percató de la presencia del sospechoso. El episodio se resolvió cuando pocos minutos después, al árbitro le dieron la orden de que podía dar por comenzada la segunda mitad. Y ya nadie se acordó de por qué el entretiempo tardó más de lo previsto.

El árbitro del partido reunió a los capitanes de ambas selecciones para explicarles la razón de la demora en la reanudación de la segunda etapa en el duelo de octavos de final entre Alemania y Dinamarca (REUTERS/Bernadett Szabo)

Hasta que los medios alemanes recuperaron la historia. El diario Bild expresó que las autoridades alemanas lo mantuvieron vigilado durante el complemento del partido y que recién pudieron aprehenderlo una vez que finalizó el duelo. Los agentes lo hicieron a punta de pistola. El hombre encapuchado y misterioso caminó por el techo encima de las tribunas mientras la policía intentaba detenerlo. Finalmente, cuando lo pudieron esposar, lo bajaron. “No está claro cómo pudo llegar a la zona. El acceso suele estar restringido. Las plataformas del techo se utilizan, por ejemplo, para el mantenimiento de los equipos técnicos del estadio. Tampoco está claro cómo el hombre accedió al interior con una mochila grande, que normalmente no está permitida”, distingue el medio germano Zeit. Hay sospechas de que el joven durmió la noche previa en el interior del estadio.

La foto que sacó un hincha desde la tribuna y que distingue a un joven encapuchado trepado a los parantes del techo del estadio

La policía local emitió un comunicado al día siguiente del partido en el que informó que se trataba de un joven de 21 años oriundo de Osnabrück, una ciudad del noroeste alemán, que estaba allí porque quería hacer “buenas fotos”. Se trataba de un fotógrafo aficionado que ya había hecho lo mismo en otras ciudades y en otros estadios del país. “Para ello, llevaba consigo un equipo fotográfico en una mochila. En ningún momento hubo peligro para el resto de personas que se encontraban en el estadio. Por el momento, la policía de Dortmund descarta cualquier motivación política”, sostuvieron.

Un grupo de agentes logró detenerlo una vez que el partido terminó: el joven fue acusado después por invasión de propiedad

El informe especifica que los agentes utilizaron, además de su propia fuerza, drones y hasta un helicóptero para realizar una observación continua. “El hombre finalmente siguió las instrucciones de la policía y regresó a un pasillo bajo el techo a las 23:44. Allí lo detuvieron fuerzas especiales, lo esposaron y lo registraron. El hombre no llevaba consigo ningún objeto peligroso”, detallaron y ampliaron que ya tenía antecedentes de sucesos similares: en abril de 2022 en Herne y en mayo de 2024 en Ulm. El joven afronta ahora un proceso penal, lo acusan por invasión de propiedad y ya fue interrogado durante el domingo por la noche. Fue puesto en libertad tras finalizar la investigación inicial.