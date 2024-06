Las feroces críticas a la figura de Países Bajos que salió reemplazada a los 34 minutos: “Dudo que esté bien de la cabeza”

El lamento de Joey Veerman tras salir a los 34 minutos del partido entre Países Bajos y Austria

La selección de los Países Bajos llegó a la última fecha con grandes posibilidades de liderar el Grupo D de la Eurocopa, pero su caída ante Austria le quitó el lugar de privilegio, lo hizo descender a la tercera colocación y reaparecieron las críticas a la Orange, a pesar de que estos resultados la mandaron al costado más accesible del cuadro de octavos de final. Las opiniones negativas recayeron en distintos futbolistas, aunque se puntualizó en el nivel del mejor jugador de la Eredivisie en la pasada temporada, que salió reemplazado por el joven Xavi Simons a los 34 minutos después de una floja producción.

Joey Veerman se transformó en un nombre repetido en los medios de ese país porque el campeón de la liga local con PSV se retiró de la cancha en su segunda titularidad en este torneo después de registrar 16 pérdidas sobre 29 pelotas que tocó sumado a los 9 pases exitosos sobre 19 que intentó, número que lo dejó en un magro 47% de acierto. Esta decisión táctica antes del final del primer tiempo fue motivo de consulta para el entrenador, Ronald Koeman, que no se guardó nada: “¿Qué le pasaba? Tampoco lo sé y hay que preguntárselo a él mismo cómo le sentó esa sustitución. Pero perdimos tantos balones que algo tenía que pasar. Como entrenador, tienes que intervenir cuando jugamos así. Sufrió muchas pérdidas de balón y se quedó parado una vez más. Eso fue inexplicable para mí, ya que el pase suele ser su cualidad”.

El ex DT del Barcelona aclaró que “podría haber sustituido a más” jugadores y, en esa sintonía, lo acompañó el mediocampista titular Jerdy Schouten después del traspié en Berlín: “¿El cambio de Veerman? Todos estábamos mal, el míster podría haber cambiado a los once”. En su autocrítica, Koeman remarcó que defendieron como “pollos sin cabeza” y señaló: “Es mi responsabilidad, porque yo elegí a estos jugadores. Estoy decepcionado conmigo mismo”.

Estas palabras no hicieron desviar el foco de Veerman, quien se fue muy frustrado de la cancha y se mostró en la butaca del banco de suplentes totalmente abatido. El portal deportivo MonEsport se hizo eco de esas imágenes y manifestó que se lo ve “secándose las lágrimas”, mientras intenta ocultarse la cara con sus manos, como siendo consciente de su mala labor.

Fue campeón de la Eredivisie 2023/24 con PSV (REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Los medios neerlandeses fueron lapidarios con el hombre de 25 años, que debutó en la selección el año pasado y acumula un gol y cuatro asistencias en 13 partidos. Una de las voces más duras fue un histórico emblema nacional como Rafael van der Vaart (jugó más de 100 partidos con los Países Bajos) en declaraciones divulgadas por el diario español AS: “Sentí lástima por él. Me alegré de que lo quitaran porque fue muy triste verlo jugar”.

Por otro lado, el analista de la televisión local, Pierre van Hooijdonk, hizo hincapié a sus dos titularidades en la competencia, ya que también había arrancado desde el inicio en el debut con victoria ante Polonia: “Un jugador sabe cuándo se acaba el campeonato para él. Tuvo dos oportunidades (para jugar con la selección) y no las aprovechó. Entonces tiene que ir al final de la cola, así es como funciona”.

En esa vía, el periodista del diario De Telegraaf, Valentijn Driessen, sintetizó: “Fue realmente dramático para Veerman. No creo que vuelva a jugar en este torneo ni en la selección. Koeman puede ser muy duro en ese sentido. La camiseta naranja es demasiado pesada para Veerman”.

El ex entrenador del Feyenoord, Arie Haan, realizó los puntajes para ese periódico y lo calificó con un 4, el más bajo en comparación a sus compañeros. Así lo justificó: “Llegamos al verdadero problema de la Orange. No tenemos centro del campo. Koeman pensó en algún momento que Veerman, Schouten y Reijnders podrían hacerlo. Pero se han venido abajo por completo. Para empezar con Veerman, es un mundo de diferencia que pueda jugar en libertad en su club, el PSV, o que tenga que estar ahí en la selección holandesa. Es un buen jugador, pero dudo que Veerman esté bien de la cabeza y que crea lo suficiente en sus cualidades. Demostró su valía en su club, aún no lo había hecho aquí y eso suponía una presión diferente. Todo el mundo en la Orange estaba ocupado con su propio rol y en el centro del campo nadie es capaz de ser importante”.

* El resumen de la derrota de Países Bajos ante Austria

Cabe recordar, esta selección perdió a Frenkie de Jong y Teun Koopmeiners en la previa a la Eurocopa y, al haber sido elegido como mejor jugador de la Eredivisie, había muchas esperanzas depositadas en Joey Veerman, que no se redituan en el rendimiento exhibido. Por lo pronto, hay un lugar donde sigue teniendo apoyo: Volendam.

El club homónimo de la ciudad es donde surgió futbolísticamente Veerman y algunos fanáticos mantienen su aprobación para él. “Dale otra oportunidad a Joey y ahí estará”, pidió un residente del lugar desde hace 45 años. Otros apuntan al mal nivel del volante Georginio Wijnaldum, ex Liverpool ahora en Al Ettifaq de Arabia Saudita, mientras que otra persona se sinceró: “Koeman no le va a dar otra oportunidad, se quedará con la vieja guardia hasta el final”.

El orientador evitó referirse a su continuidad si Países Bajos cae eliminada el próximo martes ante Rumania, más allá que tiene contrato hasta 2026. Admitió que la función colectiva contra Austria fue “muy mediocre” y contó qué pasó en el vestuario: “Se dijeron muchas cosas después, pero para entonces el daño ya estaba hecho”.

La Orange deberá sobrellevar ese clima interno para la recta final del certamen con la certeza de haber caído en un costado amigable del cuadro porque evitó a cucos de la talla de Alemania, España y Portugal hasta la final (a ese lado también fue Francia), podría tener una revancha con Austria en cuartos y recién en semis se mediría al vigente campeón (Italia) o al último subcampeón (Inglaterra), ambos con mala actualidad en el plano futbolístico.

Así quedaron los octavos de final de la Eurocopa: