Impacto en el tenis: Andy Murray fue operado de un quiste espinal, se perderá Wimbledon y podría ausentarse de los Juegos Olímpicos

Andy Murray fue operado de un quiste espinal (Reuters/Paul Childs)

Una noticia de última hora generó impacto en el mundo del tenis. Andy Murray, ganador en dos ocasiones de Wimbledon, no participará del próximo Grand Slam tras someterse a una cirugía en su espalda. El pasado miércoles, el tenista británico sólo pudo jugar cinco games en el partido frente al australiano Jordan Thompson por los octavos de final en Queen’s (4-1) hasta que se retiró por una lesión del torneo que ganó en cinco ocasiones.

“He sentido un dolor en mi pierna derecha. No tenía coordinación. No me podía mover”, explicó Murray en conferencia de prensa tras ser atendido en pleno césped del torneo. En las últimas horas, el medio británico The Telegraph dio la primicia que Murray fue “operado de un quiste espinal” y que el tenista de 37 años se podría perder al menos las próximas seis semanas del circuito.

De esta forma, el doble medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016 se ausentará de lo que para muchos iba a ser su gran despedida del Gran Slam que se juega en césped. “Andy Murray se perderá Wimbledon debido a una operación de un quiste en la columna”, fue el escueto comunicado de ATP tras divulgarse la novedad sobre la salud del nacido en Glasgow.

El medio británico indicó que los quistes espinales están asociados con la degeneración de las articulaciones de la región lumbar, escenario que el propio Andy planteó en su rueda de prensa luego de retirarse de manera sorpresiva en Queen´s.

La tristeza de Murray tras su abandono en Queen's antes de operarse de su espalda (Reuters/Paul Childs)

“Ayer estaba feliz con la victoria, pero mi espalda ha sido un problema durante un tiempo. He sentido dolor en los últimos días, en el partido de ayer, hoy. He podido jugar con ello, pero en el calentamiento estaba muy incómodo, he subido las escaleras en el club antes del partido y no tenía la fuerza normal en la pierna derecha. En las dos primeras pelotas que he pegado en el calentamiento mi pierna derecha no estaba funcionando”, fue el análisis que hizo Murray tras su despedida del certamen que sirve como preparación para Wimbledon.

“Si me hubiera sentido así antes del partido no hubiese jugado. Hubiera preferido no salir a la cancha, pero no lo sabía hasta que iba a salir a la cancha”, expresó el británico, que no estará presente en lo que para muchos iba a ser su gran adiós de All England, un lugar que marcó su carrera deportiva ya que fue allí donde ganó dos de sus tres títulos de Grand Slam (2013 y 2016), además de ser el espacio donde se coronó por primera vez como campeón olímpico en Londres luego de vencer a Roger Federer en la final por el oro.

En ese sentido, Murray está confirmado por el equipo de Gran Bretaña para participar en la prueba de singles y de dobles junto a Dan Evans durante París 2024. A la espera de más detalles de lo que será su recuperación, los Juegos Olímpicos comenzarán en 32 días, lo que haría peligrar la presencia del dos veces campeón en la cita deportiva multidisciplinaria más importante del mundo.

Esta situación marca las complicaciones físicas por las que atraviesa Murray. El ganador del US Open en 2012, que se mantiene en el puesto 129° del escalafón masculino, logró cinco victorias en lo que va de la temporada en las que también sumó 11 derrotas. Un esguince de tobillo en el Másters de Miami le complicó toda la gira de polvo de ladrillo.